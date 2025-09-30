過去1年間で、エージェンティックAI（多段階のワークフローを自律的に実行し、多様なツールと相互作用できるAIエージェント）は、実験的なR&Dから初期段階の企業導入へと移行しました。モデルコンテキストプロトコル（MCP）は、AIシステムが内部サービス、API、データセットと通信する方法を標準化する重要な相互運用性レイヤーとして浮上しています。その柔軟性がイノベーションを可能にする一方で、特にMCPサービスがリモートまたはハイブリッド環境からアクセスされる場合、複雑なセキュリティおよび運用上の考慮事項を導入します。
多くの組織では、AIの導入がガバナンスモデルの進化よりも速く進んでいます。ITリーダーは、MCPベースのツールへのセキュアで高性能なアクセスを可能にし、規制要件を満たし、データ漏洩を防ぎ、分散型の労働力をサポートする任務を負っています。VPN、静的な資格情報、境界ベースの信頼を中心に構築された従来のネットワークセキュリティスタックは、これらの現実とますます一致しなくなっています。
今日のセキュアなMCPアクセスにおける主な課題
業界分析と現場経験に基づいて、初期のMCP展開で繰り返し発生した以下の問題:
Complex 認証 統合: 多くのMCPツールは、エンタープライズのアイデンティティアクセス管理（IAM）プラットフォームとのネイティブな統合を欠いており、チームはカスタムAPIゲートウェイを構築したり、バックエンドコードを修正したりすることを余儀なくされます。これにより、複雑さが増し、メンテナンスのリスクが生じます。
従来のVPNのセキュリティリスク: VPNはネットワークレベルの信頼を広範に拡張し、資格情報が侵害された場合に横方向の移動を許可し、最小特権要件のコンプライアンスを困難にします。
限定的なエンドポイントセキュリティ: アクセスを許可する前にデバイスの状態（OSのパッチ適用、EDRの存在、暗号化の状態など）を確認するには、別のツールが必要であり、運用のサイロを生み出すことがあります。
難しいアクセス管理：MCPエンドポイントに対する詳細なアクセス制御は、地理的位置やネットワーク信頼レベルのような動的条件に結びつけられると、かなりのエンジニアリング投資なしでは達成が難しいです。
実際には、組織はこれらの問題をVPN、APIトークン、スタンドアロンのエンドポイントポスチャーツールの寄せ集めで解決しようとします。これらのアプローチは、特にエージェントAIのワークロードがチームや地理的に広がるにつれて、脆弱で運用コストが高くなります。
Splashtop Secure Workspace: MCPの課題に対処
Splashtop Secure Workspace (SSW) は、MCP展開に特化したセキュアでシームレスかつ詳細なゼロトラスト・ネットワーク接続 (ZTNA) を提供することで、これらの重要な課題に正面から取り組みます。
Zero-Touch 設定
Splashtop Secure Workspaceは��、MCP サーバーコードを変更したり、バックエンド統合を変更したりすることなく設定できます。プライベートネットワークまたはクラウド環境内にコネクタを単に設定してください。このコネクタは、内部のAIおよびMCPツールを、インバウンドファイアウォールポートを開くことなく、認可されたユーザーに安全に公開します。さらに、ユーザーはオフィスとリモート環境を切り替える際に、エージェント側のMCP サーバー設定の更新が不要で、移行がシームレスです。
ゼロトラストによる包括的なセキュリティ
Splashtop Secure Workspaceは、ゼロトラストの原則を強制するインテリジェントゲートウェイとして機能し、明示的に承認されたユーザーとAIエージェントのみが特定のMCPリソースにアクセスできるようにします。これにより、ネイティブ認証を持たないツールであっても、明示的に許可されたユーザーとAIエージェントのみが指定されたMCPエンドポイントにアクセスできるようになります。
高度なデータ保護
データ損失防止（DLP）、URLフィルタリング、SSL検査などの組み込みのセキュリティ機能が保護をさらに強化します。管理者は、機密データの流出を防ぎ、非準拠の宛先へのアクセスを防ぎ、ワークフローを壊すことなく暗号化されたトラフィックを検査する、詳細なデータセキュリティポリシーを適用できます。
強化されたエンドポイント姿勢と条件付きアクセス
アクセスを許可する前に、Splashtop Secure WorkspaceはOSの整合性、パッチレベル、セキュリティエージェントの存在、暗号化状態を含むエンドポイントのコンプライアンスを評価します。管理者は次のような条件付きアクセスルールを適用できます:
リモートユーザーに対して多要素認証（MFA）とデバイスコンプライアンスチェックを要求します。
敏感なAIツールへのアクセスを定義された勤務時間内に厳密に制限します。
地理的な場所や特定のネットワークゾーンに基づいてMCPツールのアクセスを制限し、データの居住性と内部セキュリティポリシーを遵守します。
シームレスなユーザー体験
エンドユーザーにとって、セキュリティレイヤーは透明です。アクセスはデスクトップアプリまたはAPI 統合を通じて開始され、認証とポリシーのチェックがバックグラウンドで行われ、セキュリティと生産性の両方を維持します。
実世界の利点
Rapid 設定: 既存のMCPサービスを変更せずにすぐに開始できます。
セキュリティの強化: 最小限の複雑さで真のゼロトラストセキュリティを実装します。
柔軟な承認: 各MCPツールにアクセスする人を簡単に定義および管理し、特定のURLパスにまで対応します。
運用コストの削減：VPNの複雑さを排除し、ヘルプデスクへの問い合わせを最小限に抑え、全体的な生産性を向上させます。
統一された体験：ユーザーがオフィス内でもリモートでも、エージェント側の設定変更なしで一貫した安全なアクセスを維持します。
Splashtop Secure Workspaceが他のプロバイダーと比較してどのように優れているか
設定 Aspect
他のプロバイダー
Splashtop Secure Workspace
MCPサーバー側のコード変更
よく求められる
必要ありません
エンドポイントの姿勢チェック
制限があるか、追加のソリューションが必要
組み込み
条件付きアクセス
部分的または複雑
包括的
DLPとURLフィルタリング
通常、追加のソリューションが必要です。
組み込み
シームレスなユーザーエクスペリエンス
混合
一貫してシンプル
運用コスト
高 (エージェント、VPN、複雑な認証)
極小
一般的なZTNA製品とは異なり、Splashtop Secure Workspaceのアーキテクチャは、MCPベースのワークフローに特化しており、コアサービスを再設計することなくAIを安全に運用化することができます。
Splashtop Secure Workspaceで始めましょう
MCPが企業AIツールのオーケストレーションの事実上の標準になるにつれて、攻撃面は複雑さを増します。ゼロトラスト、エンドポイントの姿勢、データ保護を統合してMCPアクセスを安全にする統一アプローチを採用する組織は、AIイニシアチブを安全に拡大するためのより良い位置に立つことができます。Splashtop Secure Workspaceは、この準備の基盤を提供し、今日の展開を明日の運用およびコンプライアンスの要求に合わせます。