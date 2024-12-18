オペレーショナルテクノロジー(OT)環境へのセキュアリモートアクセスを可能にする
Armexaを使用すると、クライアントはSplashtop Secure Workspaceを通じて、完全な可視性、説明責任、および高度な監査機能を使用して、従業員と請負業者の外部接続を安全に管理できます。
一目でわかる
挑戦
OT環境でのリモートアクセスセキュリティと運用の継続性のバランスを取る。
対処方法
Armexaは、Splashtop Secure Workspaceを通じて、従業員や契約者に即時で制御されたリモートアクセスを提供するために、条件付きアクセス、Just-in-Timeおよびオンデマンドアクセス、セッション共有、録画、終了を可能にしました。
結果
Splashtop Secure Workspaceを使用することで、Armexaは従業員や契約者をシームレスにオンボードし、安全で一時的なアクセスを提供し、必要に応じてセッションの監視と記録を有効にし、OT環境のセキュリティを大幅に強化し、ダウンタイムを最小限に抑え、運用の継続性を確保します。
課題
オペレーショナルテクノロジー（OT）企業が分散型インフラと重要なシステムを管理するためにリモートの専門家にますます依存する中、リモートアクセスの需要は増加していますが、ランサムウェア、マルウェア、APTなどのサイバー脅威のリスクも増加しています。特にレガシー環境では。
役割ベースのアクセス、リアルタイムの監視、セキュアなサードパーティ接続（例：契約者、ベンダー）を確保することは依然として大きな課題です。
強力なセキュリティ対策を展開しながら、リアルタイムの運用を中断させず、業界規制を遵守すること。
重要な考慮事項
ArmexaがOT環境向けのセキュアリモートアクセスソリューションを評価した際、いくつかの重要な基準を優先しました：
ソリューションには、業界標準に準拠した強力なセキュリティとコンプライアンスを確保するための高度なセキュリティ機能が含まれている必要があります。
リモートの従業員や契約者が内部OTシステムに迅速かつ安全にアクセスできるようにし、ダウンタイムを最小限に抑える必要があります。
ソリューションは簡単に設定でき、既存のインフラストラクチャとシームレスに統合し、内部OTシステムに対してエージェントレスのリモートアクセスオプションを提供する必要があります。
Splashtopソリューション
ArmexaはSplashtop Secure Workspaceを採用し、クライアント、従業員、契約者に内部OTシステムへのセキュアなジャストインタイムおよびオンデマンドアクセスを提供し、効率的なメンテナンス、トラブルシューティング、サポートを可能にし、生産性を向上させ、ダウンタイムを削減しました。
プラットフォームは、時間制限付きのアクセス許可で安全な一時アクセスを保証し、アクセス期間が終了すると自動的にユーザーをオフボードして不正アクセスを防ぎます。
強力なセッションモニタリングと録画機能を備えたSplashtop Secure Workspaceは、すべてのリモート活動の詳細な監査証跡を提供し、セキュリティとコンプライアンスを強化します。
結果
Armexaは、Splashtop Secure Workspaceを活用して、OTシステムへの安全で効率的なリモートアクセスの重要なニーズに対応しました。管理者、従業員、契約者に高度なツールを提供することで、Armexaは自身とクライアントのセキュリティを強化し、多様なユーザーシナリオに対するアクセスを合理化し、コンプライアンスの取り組みをサポートし、運用の継続性を確保しました。
Rapid 設定: Splashtop Secure Workspaceは、OT管理者が正確なアクセス許可と最小限の権限に基づくアクセスを使用して、数日や数週間ではなく数分でリモートアクセスを設定できるようにしました。特定のターゲットシステムとアプリケーションへのアクセスを制限し、広範なネットワークレベルのアクセスを避けることで、マイクロセグメンテーションを効果的に実施し、横方向の移動のリスクを減らし、外部の脅威に対する保護を大幅に強化しました。
最小限の運用中断: OT環境では運用の継続性が重要です。Splashtop Secure Workspaceは、オフ時間や緊急時のダウンタイムを最小限に抑えるために、即時で安全なリモートサポートを提供しました。その直感的なインターフェースは、エージェントベースとエージェントレスの両方のアクセスオプションを備えており、社内チームとサードパーティベンダーにシームレスな体験を提供し、時間とコストを大幅に節約しました。
コンプライアンスとトレーニングのための強化された可視�性：包括的なセッションモニタリングと詳細なログ記録により、ユーザーの活動をリアルタイムで監視し、重要なインフラストラクチャの厳格な監査およびコンプライアンス要件を満たしました。さらに、セッション録画機能はジュニアオペレーターのリモートトレーニングをサポートし、スキル構築と知識転送を促進しながら、運用効率を向上させました。
Armexaから
私たちがOT環境向けのセキュアリモートアクセスに求めてきたすべてが製品に組み込まれています。当社のクライアントは、ユーザーを簡単にオンボーディングし、安全な一時アクセスを提供し、必要に応じてセッションの監視と記録を有効にすることができます。
Eric Forner, Armexa CTO and Co-Founder
結論
ArmexaのSplashtop Secure Workspaceの採用は、OT環境のリモートアクセスを保護し管理する現代技術の変革的な可能性を示しています。
Just-in-Timeアクセス、マイクロセグメンテーション、セッションモニタリングなどの機能を活用することで、Armexaは運用の継続性とコンプライアンスを確保しながらセキュリティ体制を強化しました。
Armexaは結果に非常に満足しており、信頼性が高く、安全で効率的なリモートアクセスソリューションを求める他の組織にSplashtop Secure Workspaceをお勧めします。