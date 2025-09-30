KarthikはSplashtopのシニアスタッフエンジニアです。Karthikは複雑なスケーラビリティの課題を解決することに情熱を持ち、プロトタイプをスケーラブルなプロダクションシステムに変える実績があります。彼の自由時間には、ピクルボールをしたり、特に目的地を決めずに風景を楽しむドライブをしたり、新しい場所や食べ物、文化を探検するのが好きです。