「一人ではできることは少ないが、共にすれば多くのことができる。」- Helen Keller
現代では、大学やK-12のスタッフや学生が複数のキャンパスで働いています。これを行うには、インターネットアクセスが不可欠です。この理由から、Eduroamが作られました！
Eduroam（エデュケーションローミング）は、世界的なネットワークの優れた例として際立っています。The cherry on top is that Foxpass can serve as the robust RADIUS サーバー behind this network, offering dual options for 認証: SCEP RADIUS-based and traditional username and password-based.EduroamとFoxpassの相乗効果について詳しく見ていきます。
Eduroamの理解: 学術ネットワーキングの革命
Eduroamは単なるWi-Fiネットワーク以上のものであり、学生、教職員、研究者の生活を簡素化するための共同イニシアチブです。地球の反対側のキャンパスに入り、ホーム機関のログイン資格情報を使用して即座に安全で高速なネットワークに接続することを想像してください。それがEduroamです！
Eduroamを不可欠にする主な特徴:
Global Reach: 100以上の国で運用されており、真に国際的なサービスです。
エンタープライズグレードのセキュリティ: 最先端の暗号化と認証プロトコルを利用。
再考された便利さ: 既存の資格情報を使用したシングルサインオン（SSO）。
ユビキタスアクセス: 講義室、図書館、カフェテリア、さらにはキャンパスの屋外スペースでも利用可能です。アクセスポイントがある場所ならどこでも。
現代教育におけるEduroamの比類なき重要性
グローバルな学習と研究の促進
研究と教育が物理的な境界に限定されていた時代は終わりました。例えば、Eduroamを利用すれば、オーストラリアの研究者がヨーロッパやアメリカでのセミナーに参加しながら簡単に研究を続けることができます。
セキュリティと信頼性のゴールドスタンダードを設定
データプライバシーとネットワークセキュリティは、これまで以上に重要です。Eduroamの堅牢なセキュリティプロトコルは、世界で最も安全な教育ネットワークの一つです。
RADIUSサーバーがEduroamをどのように強化するか
このグローバルネットワークの舞台裏には、各ログイン試行を検証するRADIUS (Remote 認証 Dial-In User Service) サーバーがあります。サーバーはホーム機関の認証サービスと通信し、資格情報を確認しアクセスを許可します。これにより、Eduroamサービスのバックボーンとして効果的に機能します。
WB Alliance & OpenRoaming
Eduroam & Foxpassは、非営利のWB Alliance / OpenRoamingのメンバーです。OpenRoamingは、ユーザーが特定のデバイスを特定のネットワークに再認証することなく、世界中のネットワークに接続できるようにすることを目指しています。Eduroamはすでに、世界中の多くの教師や学生に対してEduroamネットワーク上でこれを実現しています。AT&T、T-Mobile、Intel、Ciscoなどの企業がWBアライアンスをスポンサーしています。Foxpassは、このアライアンスに含まれることを非常に喜んでいます。これはEduroamを提供します。
Foxpass: EduroamのためのRADIUSサーバーのスイスアーミーナイフ
Foxpassは、SCEP RADIUSベースと従来のユーザー名とパスワードベースの2つの異なるが同様に安全な認証方法を提供することで、Eduroamを強化します。
SCEPでセキュリティを向上
Simple 証明書 Enrollment Protocol (SCEP)は、安全で自動的な証明書発行を可能にします。FoxpassをSCEP RADIUSベースのサーバーとしてEduroamに採用することで、教育機関はデジタル証明書を使用して、ネットワーク認証のための追加のセキュリティ層を提供できます。
時代を超えたユーザー名とパスワードベースのアクセス
従来の方法を好む人々のために、Foxpassはクラシックなユーザー名とパスワードベースの認証をサポートしています。実際、ユーザーはITチームがこれらの方法のいずれかを介してユーザーを同期することを決定した場合、Okta、Onelogin、Google WorkSpace、またはOffice 365アカウントを使用してログインできます。私たちはこれらの方法のいずれかを使用して同期するのが好きです。なぜなら、ユーザーがこれらのシステムのいずれかからデプロビジョンされると、Foxpass/Eduroamからもデプロビジョンされるからです。
FoxpassをEduroam RADIUSサーバーとして使用することの追加の利点
無限のスケーラビリティ: 数百人のユーザーから数万人のユーザーまで、機関のニーズに応えるように設計されています。
シームレスな統合: Foxpassは、Google WorkspaceやOffice 365のような人気のあるクラウドIDプロバイダーと統合できます。
比類のない監視と分析: ログイン試行を表示できます
コンプライアンスを簡単に: Foxpassを使用すれば、HIPAA、FERPA、COPAなどの業界コンプライアンス基準を満たすことがはるかに簡単になります。
学術ネットワーキングのためのシナジーを生み出す未来を構築
絶えず進化する学術研究と教育の風景において、EduroamとFoxpassは完璧なパートナーとして浮上します。彼らは、安全でアクセス可能なネットワークの基本原則を提供するだけでなく、現代の教育機関が必要とする柔軟性も提供します。そのデュアル認証オプションと強力なセキュリティ機能を通じて、FoxpassはEduroamに最適なRADIUSサーバーとして機能し、世界中の学術界に教育体験をさらに豊かにします。
FoxpassがあなたのEduroam体験をどのように強化できるかについての詳細な洞察を得るには、お問い合わせください。