ITチームが下すべき最も大きな決定の1つは、オンプレミスのインフラストラクチャに注力するか、クラウドに切り替えるかということです。この選択は、ITコスト、データセキュリティ、ビジネスの成長などに影響しますが、すべての企業に当てはまる唯一の正解はないため、選択肢とニーズを慎重に比較検討する必要があります。
オンプレミスとクラウドのどちらを選ぶべきか検討していると、難しい決断に感じられるかもしれません。ただし、それぞれの違いを理解し、メリットとデメリットを比較検討することで、ITチームは自社に最適な選択を判断できます。
それを踏まえて、オンプレミスとクラウドのインフラストラクチャを比較し、それぞれのメリットとデメリットを確認しながら、ビジネスニーズに最適なのはどちらかを判断できるようにしていきます。
オンプレミスコンピューティングとは？
オンプレミスインフラストラクチャとは、企業が自社で所有・管理し、自社施設内で保有・保守するサーバーを指します。オンプレミスコンピューティングでは、企業はデータの保存場所、アプリケーション、セキュリティ設定、保守などを含むインフラストラクチャをより直接的に管理できます。
オンプレミスのインフラは、機密性の高いデータを扱う企業や厳格なITコンプライアンス要件を持つ企業で一般的に利用されていますが、すべてのハードウェアを保管するための物理的なスペースも必要になります。
クラウドコンピューティングとは？
クラウドインフラストラクチャとは、サードパーティのサービスプロバイダーによってホストされ、必要に応じて利用できるインフラストラクチャを指します。クラウドコンピューティングでは、プロバイダーがインターネット経由でソフトウェアやストレージなどを提供するため、企業がそれらすべてをオンサイトで保管・管理する必要がなくなります。
クラウドコンピューティングは手頃な価格で拡張性も高いため、多くの企業に選ばれています。クラウドコンピューティングには複数の形態があり、たとえばパブリッククラウドでは、プロバイダーが管理するリソースが複数の顧客間で共有される一方、クラウドセキュリティ制御によって論理的に分離・保護されています。プライベートクラウドでは、システムが単一の組織専用に割り当てられます。
オンプレミスとクラウドの主な違いは何ですか？
クラウドモデルとオンプレミスモデルにはそれぞれ独自のメリットとデメリットがあり、それによって両者の主な違いが明確になりますが、違いはそれだけではありません。両者にはいくつかの違いがあるため、組織は自社のニーズに最も適したものを判断できるよう、主な違いを把握しておく必要があります。
両者の違いは次のように整理できます。
項目
クラウドコンピューティング
オンプレミスコンピューティング
コスト
初期費用を抑えられ、通常はサブスクリプションまたは利用量ベースで利用できます。コストは利用量に応じて増減します。
ハードウェア、ソフトウェア、設備、導入に対する高額な初期投資に加え、継続的なメンテナンスコストもかかります。
拡張可能性
高い拡張性があり、必要に応じてリソースを増減できます。
ハードウェア容量に制限されます。スケールするには、新しい機器を購入して設置する必要があることが多くあります。
セキュリティ管理
一般的には責任共有モデルが採用されており、プロバイダーがインフラストラクチャのセキュリティを管理し、顧客がデータとアクセス制御を管理します。
組織はセキュリティポリシー、インフラストラクチャ、データ保護を完全に管理できます。
メンテナンスの責任
プロバイダーが、ハードウェアの保守、更新、インフラストラクチャ管理を担当します。
社内ITチームは、ハードウェア、ソフトウェアのアップデート、バックアップ、システムメンテナンスを担当します。
Performance
インターネット接続およびプロバイダーのインフラに依存します。一部のワークロードでは、レイテンシの影響でパフォーマンスが低下する場合があります。
通常、ローカルユーザーやアプリケーションに対して、予測しやすいパフォーマンスと低遅延を提供します。
リモートアクセスの準備状況
インターネット接続があれば、どこからでもリモートアクセスできるように設計�されています。
リモートアクセスを可能にするには、VPN、リモートデスクトップソリューション、またはその他のインフラが必要です。
コンプライアンス
多くのプロバイダーはコンプライアンス認証やツールを提供していますが、組織は適切な設定とデータガバナンスを確保する必要があります。
データの保管場所、インフラ構成、監査プロセスをより直接的に管理できますが、必要な管理策の実装と文書化は引き続き組織の責任となります。
最適なユースケース
急成長、変動するワークロード、スタートアップ、グローバルなコラボレーション、災害復旧、そしてリモートワーク環境。
厳しい規制を受ける業界、レガシーアプリケーション、予測可能なワークロード、データ主権の要件、そして最大限のコントロールを必要とする組織。
オンプレミスコンピューティングのメリットと課題
これらの定義を確認したうえで、各インフラタイプのメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。では、オンプレミスコンピューティングのメリットとデメリットは何でしょうか？
オンプレミスコンピューティングの主なメリット
オンプレミスコンピューティング��には、それがもたらすセキュリティと制御を必要とする組織にとって、次のような複数のメリットがあります。
データを完全に管理: オンプレミスのインフラを使用すると、データ、システム、ハードウェアを完全に管理できます。
予測しやすいコスト: オンプレミスのインフラはサブスクリプションに依存しないため、コストの予測と管理がしやすくなります。
コンプライアンス管理：オンプレミスインフラストラクチャにより、データの保存場所、システム構成、監査プロセスを組織がより直接的に管理できます。
低遅延のパフォーマンス： インフラがすべてオンサイトにあるため、オフィスから作業する際の遅延は最小限に抑えられます。
接続環境への依存が不要：オンプレミスコンピューティングはローカルデバイスに依存するため、インターネット接続がなくても利用できます。
オンプレミスコンピューティングの一般的な課題
オンプレミスコンピューティングの課題には、次のようなものがあります。
初期費用が高額: オンプレミス環境のコンピューティングでは継続的に発生するコストを予測しやすい一方で、物理インフラやその他の機器を構築するために高額な初期費用がかかります。
継続的なメンテナンス: ホスト型ソリューションはプロバイダーが保守・管理しますが、オンプレミスのインフラは企業側で対応する必要があります。つまり、メンテナンスやトラブルシューティングのためにITリソ�ースを割く必要があり、コストがかかる可能性があります。
拡張性に限界がある: ホスト型ソリューションは簡単に拡張できますが、オンプレミスのインフラは大幅に拡張しにくく、追加の機器やスペースへの多額の投資が必要です。
障害のリスク: ハードウェアに依存するということは、ハードウェア障害のリスクを受け入れることを意味し、長時間の中断やデータ損失につながる可能性があります。
導入に時間がかかる: オンプレミスインフラのセットアップと構成には時間がかかることがあり、新規ユーザーのオンボーディングやプロビジョニングにもかなりの時間を要する場合があります。
クラウドコンピューティングのメリットと課題
クラウドコンピューティングのメリットとデメリットを見て、オンプレミスの選択肢にはないもの（その逆も含めて）を確認してみましょう。
クラウドコンピューティングの主なメリット
クラウドコンピューティングは、企業が必要とするアクセス性、拡張性、信頼性を提供するため、あらゆる規模の企業で広く選ばれています。これらのメリットには、次のようなものがあります。
迅速なスケーラビリティ: クラウドコンピューティングはホスト型サービスであるため、企業の成長に合わせて簡単に拡張できます。プロバイダーは新しいシートを簡単に追加できるため、組織は追加のインフラに投資する必要がありません。
初期投資を抑えられます： クラ�ウドコンピューティングでは、ハードウェアや物理的なスペースが不要なため、初期コストを大幅に低く抑えられます。
災害復旧: 多くのクラウドプロバイダーは冗長化、バックアップ、災害復旧機能を提供していますが、組織側でもそれらを適切に設定し、管理する必要があります。
グローバルなアクセシビリティ： クラウドインフラはインターネット経由でアクセスできるため、ユーザーは1つの物理的な場所に縛られることなく、インターネット接続があればどこからでもあらゆるものにアクセスできます。
IT負担の軽減: プロバイダーが基盤となるクラウドプラットフォームを管理するため、物理サーバー、ストレージ、設備の維持にITが費やす時間を削減できます。
クラウドコンピューティングの一般的な課題
オンプレミスの選択肢と比べると魅力が薄れる要因として、次のようないくつかの課題があります。
ベンダー依存: クラウドインフラを利用するということはプロバイダーに依存することであり、その分、一部のコントロールを手放すことになります。
プライバシーに関する懸念: クラウドインフラには通常、強固なセキュリティ対策や暗号化が含まれていますが、これらはプロバイダーによって異なる場合があり、すべての企業が自社データを社外に保管することに安心できるとは限りません。
コンプライアンス: クラウドプロバイダーは通常、各種規制に準拠していますが、強力な暗号化が施されていても、サードパーティのサービスであるという点が懸念や潜在的な問題を引き起こすことがあります。
サブスクリプション費用: クラウドサービスはサブスクリプションベースで提供されるため、プロバイダーによっては時間の経過とともにコストがかさむ場合があります。
インターネット依存: クラウドインフラはインターネット経由で提供されるため、あらゆるものにアクセスするには、ユーザーは信頼できるインターネット接続に依存することになります。
カスタマイズに制限がある: オンプレミスソリューション（および一部のプライベートクラウド）は組織のニーズや好みに合わせてカスタマイズできますが、ほとんどのクラウドサービスではカスタマイズの選択肢や柔軟性が限られています。
オンプレミスとクラウドの選び方
オンプレミスとクラウドのインフラを選ぶ際には、いくつか考慮しておきたい要素があります。
まず、プライバシーとサイバーセキュリティを考慮する必要があります。医療分野におけるHIPAA準拠のように、厳格なセキュリティ要件がある高度に規制された業界にいる場合は、オンプレミスの選択肢が持つセキュリティと制御性のほうが適していることがあります。ただし、必要な強固なセキュリティ制御を備えたクラウドの選択肢を見つけることは依然として可能です。
また、必要とする柔軟性や拡張性も検討すべきポイントです。成長中の企業であれば、オンプレミスでは柔軟性が不足し、ビジネスの拡大に合わせてスケールしにくい場合が��あります。同様に、オンプレミスのインフラを設置するための物理的なスペースがない場合や、インフラ管理の負担を軽減したい場合は、クラウドが適しています。
予算計画も検討すべきポイントの1つです。どちらが予算に最も適しているかを判断するには、継続的にかかるクラウドのサブスクリプション費用と、オンプレミスの選択肢にかかる初期費用および保守費用を比較する必要があります。
つまり、万人向けの万能なソリューションはありませんが、自社のビジネス、予算、セキュリティ要件に最も合うものを見極めることで、どれが適しているかを判断できます。
ハイブリッドITがより一般的になっている理由
ただし、現在のニーズだけでなく将来的なニーズも考慮する必要があります。そのため、成長するトレンドにも目を向ける必要があり、この場合は3つ目の選択肢であるハイブリッドインフラが含まれます。
ハイブリッドインフラストラクチャは、組織がオンプレミスとクラウドコンピューティングを組み合わせて利用する、拡大しつつあるトレンドです。これにより、最も機密性の高いデータを安全にオンサイトで保管しながら、より高いスケーラビリティとサポートのためにクラウドも活用できます。
Gartnerは、IT環境の分散化が進む中で、組織が異なるコンピューティング、ストレージ、ネットワークのモデルを組み合わせる必要性を示し、ハイブリッドコンピューティングを2026年のインフラストラクチャと運用における最重要トレンドに挙げました
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