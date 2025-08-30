サイバー脅威は常に増大しており、どんな脆弱性も攻撃者にネットワークへの侵入経路を提供する可能性があります。未パッチのシステムは大きな脆弱性であり、ハッカーが悪用する可能性があるため、新しいアップデートが利用可能になったらすぐにオペレーティングシステムやアプリケーションにパッチを適用することが重要です。
しかし、多くのITチームは依然として手動のパッチワークフローに依存しており、時間がかかり、エージェントが他のタスクから気を散らすことがあります。エージェントが手動パッチの習慣に陥っている場合、更新を自動化するツールが不足している場合、または複雑さを懸念している場合、システムを一つずつゆっくりと更新しながら脆弱性を残しています。
手動パッチは組織を脅威にさらしますが、解決策があります。自動パッチ適用やSplashtop AEMのような自動化ソフトウェアが、システムを安全で最新の状態に保つのにどのように役立つかを見てみよう。
マニュアルパッチ管理とは何ですか？
手動パッチ管理は、パッチを手動で特定、ダウンロード、テスト、適用するプロセスです。これは、OS、アプリ、またはその他のツールの更新がリリ��ースされるたびに、ITエージェントがすべてのデバイスに手動で更新を承認し、インストールしなければならないことを意味します。大規模な組織で広範囲（しばしばリモート）のエンドポイント環境を持つ場合、これは時間のかかるプロセスです。
まだ一般的な場所
すべての人がパッチ自動化ソフトウェアに投資する必要性を感じているわけではありません。たとえば、小規模なITチーム、学校、非営利団体は、管理するエンドポイントが少ないため、手動のパッチ管理が問題にならないかもしれません。他の組織は、すでに古いITパッチツールに投資しており、まだ更新する準備ができていないかもしれません。
各組織にはそれぞれの理由があるかもしれませんが、デバイスやアプリを長期間未パッチのままにしておくとリスクが生じるのは事実です。
手動作業の例
ここで疑問が生じます：手動パッチ管理とは具体的に何を指すのでしょうか？結局のところ、ITエージェントが手作業でパッチコードを書いているわけではありません。手動パッチ管理は複数の形態を取り、いくつかのステップを含むことがあります。
すべてのアプリが自動更新通知を提供するわけではないため、ベンダーサイトで更新を確認します。
複数のエンドポイントに同時に更新を自動化するのではなく、1つのエンドポイントずつパッチを適用します。
スプレッドシートやアドホックシステムでの更新の追跡、ではなく自動化された追跡ツールを使用。
単一の環境でパッチをインストールし、正常に動作することを確認するために手動テストを実行。
ITチームの規模や作業環境によっては、これらの手動タスクにかなりの時間がかかることがあります。脆弱性のパッチに時間がかかるほど、エンドポイントは攻撃に対して脆弱なままになります。
手動パッチ管理の5つの最大のリスク
次の質問は: 手動パッチ管理に依存すると最悪の事態は何ですか？自動パッチがないと、問題が発生する可能性があり、その結果は深刻です。手動パッチ管理の最大のリスクには以下が含まれます:
1. 更新の見落としや遅延
パッチやその他のセキュリティアップデートはサイバーセキュリティとコンプライアンスに不可欠であり、アップデートをスキップすると壊滅的な結果を招く可能性があります。人為的なミスや時間の制約によりパッチがスキップされると、システムがサイバー攻撃に対して露出し脆弱になります。
2. セキュリティの脆弱性
未パッチのシステムは、ランサムウェアやその他のエクスプロイトの主要な侵入点です。自動化されたパッチ管理ツールがないと、企業はオペレーティングシステムやアプリケーションのパッチを長期間適用せずに放置し、デバイスを脆弱にしてしまう可能性があります。
3. コンプライアンスの失敗
DORA、HIPAA、NIS2などの多くの規制フレームワークは、最新のセキュリティを要求しており、一貫したパッチ適用が必要です。手動パッチは時間がかかり、エラーが発生しやすく、コンプライアンスを危険にさらす可�能性があります。
4. 運用ダウンタイム
手動でのパッチ適用は、特に大規模で分散したエンドポイント環境を持つ場合、時間のかかるプロセスとなることがあります。手動でのパッチ適用は時間がかかるだけでなく、更新を見逃すと予期しない停止や互換性の問題が発生する可能性もあります。自動パッチ管理がないと、ITチームは古いパッチを手動で更新するか、見逃したパッチの影響に対処するために貴重な時間を失います。
5. 可視性と報告の欠如
パッチのステータスを追跡することは、コンプライアンスを確保し、システムが最新であることを確認するための鍵です。手動システムでは、監査や調査中にパッチのステータスを証明することが難しく、不確実性を増し、更新に遅れをとることが容易になります。一方、自動パッチ管理ツールは、パッチのステータスを追跡し、エンドポイントへの可視性を提供できます。
パッチ管理の自動化のケース
では、手動のパッチ管理が信頼性が低くリスクがある場合、代替案は何でしょうか？自動化されたパッチングソフトウェアが答えです。これは、ITエージェントがすべてのデバイスにアクセスして手動でパッチをインストールすることなく、エンドポイント全体でOSパッチングとアプリケーションの更新を提供します。
自動パッチ管理ツールは、新しいパッチがリリースされたときに識別し、便利な時間に更新をスケジュールし、エンドポイント全体にパッチを展開することができます。これには複数の利点があります。
ソフトウェアが自動的に更新を行うため、人為的なエラーや遅延が減少します。
すべてのエンドポイントでの一貫性と最新のセキュリティアップデート。
ITスタッフが戦略的なタスクに集中するための時間を増やします。
すべてのパッチとエンドポイントのリアルタイムの可視性と報告。
業界/政府の規制および監査要件への準拠、通常はシステムが完全に最新であることを要求します。
Splashtop AEMがパッチ自動化を簡単にする方法
エンドポイント全体でパッチ管理を自動化する強力なソリューションをお探しなら、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）には必要なものがすべて揃っています。Splashtop AEMは、組織やITチームが分散環境全体でエンドポイントを管理、監視、保護することを可能にし、自動パッチ管理、プロアクティブなアラート、カスタマイズ可能なポリシーフレームワークを提供します。
Splashtop AEMには以下が含まれます:
クロスプラットフォームサポート
Splashtop AEMは、オペレーティングシステムやデバイスを超えて動作するように構築されているため、どこからでもすべてのエンドポイントを管理できます。これにより、Windows、macOS、主要なサードパーティアプリケーションなどのパッチングを自動化できます。
カスタマイズ可能なスケジューリング
Splashtop AEMを使用すると、パッチの展開時期と方法を制御できます。これにより、ITチームは作業日に影響を与えたり、予期しないダウンタイムを引き起こしたり��しないように更新をスケジュールできます。
リアルタイムのパッチステータスの可視性
複数のエンドポイントがある場合、どれが適切にパッチされているかを確認するのは難しいことがあります。Splashtop AEMは、すべてのエンドポイントに完全な可視性を提供し、どのシステムが更新されており、準拠しているか、していないかを正確に把握することができます。
軽量で簡単に設定
一部のremote monitoring and management (RMM)ソリューションは複雑で設定が難しいですが、Splashtop AEMはユーザーフレンドリーで効率的に設計されています。大規模なサーバーインフラストラクチャや複雑なRMMは必要なく、簡単なインストールとセットアップでSplashtop AEMはすぐに使用可能です。
Splashtop リモートサポート & Enterprise
Splashtop AEMは、 Splashtop リモートサポート や Splashtop Enterprise とシームレスに統合し、自動パッチ適用をリモートアクセスと修復と組み合わせます。これにより、ユーザーをサポートし、どのデバイスからでもどこからでも従業員が作業できるようにし、ITチームがデバイスや場所を超えてエンドユーザーをリモートでサポートするためのさらなる方法を提供します。
Splashtop AEMで自動パッチを取得
一見すると、手動パッチはデバイスを更新するための管理可能な方法のように見えるかもしれませんが、リスクを考えると価値がありません。��手動パッチ管理は非効率的で、エラーが発生しやすく、デバイスを危険にさらし、信頼性の低い方法です。
一方で、自動化されたパッチ管理は、脆弱性を減少させ、稼働時間を改善し、ITコンプライアンスを確保するのに役立つことが示されています。これは、エンドポイントを最新の状態に保ちながら、ITチームがより差し迫ったタスクに集中するための時間を解放する効率的な方法です。
強力で使いやすいソリューションが必要なときは、自動パッチ管理を備えたSplashtop AEMがすべてを提供しているよ。Splashtopは、RMMソリューションの複雑さなしに、複数のリモートエンドポイントにわたってパッチと更新を管理することを容易にします。これには以下が含まれます：
OSとサードパーティソフトウェアのパッチ適用
リアルタイムの脆弱性インサイト
カスタマイズ可能なポリシーフレームワーク
リモートアラートと修復
そしてさらに！
Splashtop AEMを自分で体験する準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めて、パッチリスクを取り除きましょう。