リモートサポートソフトウェアは、ビジネスにとって非常に強力なツールです。それはITエージェントに、リモートで従業員のコンピュータにアクセスすることで、どこからでも従業員、デバイス、ソフトウェアをサポートする力を与え、まるでその場にいるかのような簡単さで作業を手助けします。
しかし、この技術には多くの質問や誤解が伴います。リモートサポートに関する懸念は依然として存在しますが、それらは根拠のないものかもしれません。リモートサポートに関する一般的な誤解をいくつか検証し、真実を見てみましょう。
リモートサポートに関する6つの一般的な誤解
では、一般的なリモートサポートの誤解とは何でしょうか？最大のものをいくつか探り、それらを分解して真実にたどり着きましょう。
神話1: リモートサポートは安全ではない
セキュリティは常に企業やITチームにとって大きな懸念事項であり、デバイスにリモートでアクセスするという考えは眉をひそめるかもしれません。しかし、リモートサポートが安全でないという考えは真実からかけ離れています。
実際、リモートサポートソリューションのようなSplashtopは、セキュリティを考慮して設計されています。Splashtopは、ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、CCPAを含む幅広い業界および政府の基準に準拠しています。
リモートサポートソリューションは、データを共有するのではなく、画面と入力コントロールを共有することでデバイスを接続します。そのため、すべての会社データはリモートデバイス上で安全に保たれ、リモートサポートソリューションによってアクセスされたり処理されたりすることはありません。
さらに、デバイスは複数の高度なセキュリティ機能で安全に保たれます。Splashtopの場合、これには多要素認証、ブランクスクリーン、リモート接続通知、セッションログなどが含まれます。
詳細はこちら about Splashtop security.
神話2: リモートサポートはIT専門家のみのためのもの
一見すると、リモートサポートは技術的に複雑な概念のように思えるかもしれません。これにより、リモートサポートソリューションを利用できるのはIT専門家だけだという誤解が生じることがあります。
実際には、Splashtopのようなリモートサポートソリューションは、技術に詳しくないユーザーでも利用可能です。特にSplashtopは、ユーザーがどのスキルレベルでも簡単に使用できるように、デバイスを接続するためのシンプルな9桁のキーなどのユーザーフレンドリーなツールを備えています。システム全体が直感的でシームレスに設計されているため、接続はアプリを開くのと同じくらい簡単です。
神話3: リモートサポートは信頼性が低く遅い
インターネットを介して1台のコンピュータが別のコンピュータに接続して制御するというアイデアは、電力を多く消費するプロセスの��ように思えます。また、両方のデバイスが高速で信頼性のあるインターネット接続を持っていることに依存しており、これは常に保証されるわけではありません。だから、リモートサポートは信頼性が低く、遅いということになるのでしょうか？
初期の頃はそうだったかもしれませんが、今日の技術はリモートサポートを迅速で効率的、かつ信頼性の高いサービスにしています。高速インターネット接続と最適化されたリモートソフトウェア、例えばSplashtopのようなものが、デバイスを接続し、ほとんど遅延や中断なしにリモートデバイスを制御することを可能にしています。
神話4: オンサイトサポートは常にリモートITサポートよりも優れている
対面で行う方がオンラインで行うよりも効果的だとよく思われます。ITサポートの場合、サポートエージェントが直接そこにいる方が、遠くからコンピュータに接続するよりも簡単だと思うでしょう？
違います。
リモートサポートには、対面サポートと同等かそれ以上の利点があります。例えば、リモートサポートはITサポートエージェントにとってより便利であることが多く、どこにも移動することなく従業員のデバイスにアクセスして管理でき、まるでコンピュータの前に座っているかのように同じ量のコントロールを持つことができます。これにより、エージェントはどこからでもすべてのチケットを処理できるため、より迅速に対応できます。
従業員もリモートサポートから恩恵を受けることができ、より広範な専門知識にアクセスするのに役立ちます。特定のエージェントだけが対応できる複雑な問題に直面した場合�でも、どこにいてもそのエージェントから助けを得ることができます。
神話5: リモートサポートは高価である
これで、リモートサポートが安全で、ユーザーフレンドリーで、信頼性があり、対面サポートと同じくらい効果的であることが明らかになりました。もちろん、これらのすべての利点にはコストがかかるのではないでしょうか？
必ずしもそうではありません。ベンダー、プラン、シート数によって価格は異なりますが、リモートサポートは驚くほど手頃な価格で、高い投資収益率（ROI）を持つソリューションとなり得ます。
サブスクリプションベースのサービスとして、リモートサポートソリューションは予測可能な毎月の定額料金で利用できるため、支払う金額が常にわかります。リモートサポートは、移動時間、ハードウェア費用、その他の類似の料金を削減しながら、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させることでコストを削減するのにも役立ちます。
Splashtopは、すべての規模のビジネスにとって手頃な価格であり、競合ソリューションの一部のコストで同じ高品質の機能とツールを提供します。ユーザーは、小規模なスタートアップから大企業まで、予算に合ったプランを選ぶことができます。
神話6: リモートサポートは個人的でなく、人間的なつながりに欠ける
最後のリモートサポートの神話は、リモートサポートが非個人的であるという考えです。ITサポートには、真に満足のいくサポート体験に不可欠な人間的要素があり、単に別のデバイスに接続するだけでは、その要素が欠けているはずです。
しかし、現代の��リモートサポートソリューションには、ビデオチャット、画面共有、リアルタイムアシスタンスなどのコミュニケーションとインタラクションのためのツールが含まれています。ITサポートエージェントと従業員が接続してコミュニケーションを取り、エージェントが問題を診断し、メンテナンスや修理を行う必要があるため、人間の要素は依然として存在します。実際、従業員がエージェントがコンピュータ画面で何をしているかを見ることができるため、リモートサポートはサポートプロセスに新たなインタラクティビティを追加します。
リモートサポートを採用することの利点
リモートサポートの神話を打ち破ることは、それが何をしないかについて多くを教えてくれますが、それが何をするかを考慮することも重要です。つまり、リモートサポートの利点は何ですか？
Splashtopのようなリモートサポートソリューションには、利点が豊富にあります。リモートサポートは、ITエージェントがどこにいても従業員のデバイスにシームレスに接続し、効果的にトラブルシューティングと問題管理を行うことを可能にし、効率を向上させ、効果的なリモートワークフォースを実現します。
その結果、リモートサポートソリューションは生産性を向上させ、ダウンタイムを削減し、企業全体のITエージェントからの幅広い専門知識へのアクセスを従業員に提供します。同時に、Splashtopのようなソリューションは強力で手頃な価格であり、優れたROIを提供します。
リモートサポートに関する神話が解明された今、残るのは真実だけです: リモートサポートソリューションは、組織全体のスピード、効率性、生産性を向上させることができます。
Splashtopリモートソリューションでシームレスなリモートサポートを実現
リモートサポートの力と利点を体験し、なぜ神話が真実でないのかを確認する準備はできていますか？それでは、Splashtopを始めましょう。
Splashtopは、高速接続、ユーザーフレンドリーなインターフェース、デバイス間の強力なセキュリティを備えた強力で効率的なリモートサポートを可能にします。Splashtopを使用すると、ITエージェントと従業員の両方に優れたユーザーエクスペリエンスを提供でき、それは神話ではありません。
Splashtopを無料トライアルで試してみてください: