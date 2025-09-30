組織はネットワークを安全に保ちたいと考えており、それは誰が接続できるかを正確に制御することを意味します。これは、認可されたユーザーとデバイスのみが接続できるようにするネットワークアクセス制御（NAC）を通じて頻繁に行われます。
しかし、リモートおよびハイブリッドワークの世界では、NACは新たな課題と制限に直面しています。アクセスが制限されている場合、ユーザーはどのようにして必要なデータやツールにアクセスし、選択したデバイスからリモートで作業することができるのでしょうか？
幸いにも、解決策があります。リモートワークソリューションは、従来のネットワークアクセス制御の複雑さを排除し、安全性を損なうことなく安全で柔軟なリモートアクセスを提供することで、NACの制限を克服できます。
ネットワークアクセス制御（NAC）とは何ですか？
Network Access Controlは、ITによって設定されたルールに基づいて、ユーザーとデバイスのネットワークとリソースへのアクセスを制限するツールです。これは、既存のユーザーに過度な制限を加えることなく、不正なユーザーを排除するのに役立ち、ゼロトラストセキュリティ戦略の重要な部分です。
例えば、新しい従業員が会社に入社し、IT部門がその�アカウント情報を作成するとき、そのアカウントを承認済みユーザーのリストに追加できます。新しい従業員は、その後、問題なく会社のネットワークにログインしてアクセスできるようになります。しかし、許可されていないアカウントを持つ人が同じネットワークにアクセスしようとすると、ロックアウトされます。
NACがネットワークを不正アクセスから保護する方法
ネットワークアクセス制御は、認可されたユーザーにアクセスを制限することでネットワークを保護します。未確認、未承認のユーザーを会社のネットワークから締め出すことは、リスクを大幅に減らし、悪意のある行為者を会社のデータから遠ざけます。
NACは複数のセキュリティメカニズムを使用して侵入者を排除します。これには以下が含まれます:
デバイス認証は、認識されたデバイスのみがネットワークに接続できるようにします
User identity verification 接続しているユーザーが自分が言っている通りの人物であり、適切な承認を持っていることを確認するためのもの
ポリシーライフサイクル管理と施行は、会社全体でポリシーを施行します
ゲストネットワークアクセスにより、ゲストは一時的なアクセスを登録でき、ゲスト認証、スポンサーシップ、管理を含みます
インシデント対応は、マシン全体にセキュリティポリシーを適用し、潜在的なネットワーク脅威を最小限に抑えます。
双方向統合により、他のセキュリティおよ�びネットワークソリューションと連携し、セキュリティ機能とユーザーアクセスを整合させます
セキュリティポスチャーチェックは、デバイスがセキュリティポリシー（最新のパッチ、アンチウイルス保護、承認されたOSなど）に準拠しているかどうかを評価し、接続を許可します。
リアルタイムモニタリングは、デバイスの動作やネットワーク活動を継続的に可視化し、不正アクセスの試みや異常な使用を検出するのに役立ちます。
修復は、デバイスが非準拠の場合に自動的にアクションを実行し、制限されたVLANに配置したり、アクセスを再取得する前に更新を要求したりします。
アクセス制御は、ユーザーの役割、デバイスの状態、または場所に基づいて特定のネットワークリソースへのアクセスを制限し、機密システムへの露出を減らします。
可視性とコントロールにより、管理者はすべての接続されたデバイスの洞察を得て、アクセス権を管理し、セキュリティポリシーを中央で施行できます。
ネットワークセグメンテーションは、侵害やエンドポイントの妥協が発生した場合に横方向の移動を防ぐために、異なるユーザー、デバイス、または部門を分離するのに役立ちます。
これらの規制と機能が一緒に働き、未承認のアクセスを防ぎ、サイバー攻撃や内部脅威のリスクを減らします。
ネットワークアクセス制御の種類
ネットワークアクセス制御には複数のタイプがあり、それぞれが異なる方法で動作したり、異なる制御を使用したりします。どれが最適かは組織によって異なるため、ビジネスニーズに最も合ったものを知ることが重要です。
NACの異なるタイプには以下が含まれます：
事前承認と事後承認のNAC
ネットワークアクセス制御が異なる大きな方法の一つは、事前または事後のNACであるかどうかです。
事前承認NACは、アクセスが許可される前にセキュリティポリシーを検証します。ユーザーは接続を要求し、ネットワークコントロールが彼らの身元を確認できればアクセスを許可します。基本的に、一度接続すれば、必要な場所にアクセスできます。
一方、ポストアドミッションNACは、デバイスとユーザーを監視し、ユーザーがネットワークの別のエリアに入ろうとするたびに積極的に確認を要求します。それはより制限的なアクセスを提供し、ユーザーが自由に動き回ることを減らします。
エージェントベース対エージェントレスNAC
エージェントベースまたはエージェントレスのNACを使用するかどうかの問題もあります。
エージェントベースのNACは、ネットワークに接続するすべてのデバイスにソフトウェアエージェントをインストールする必要があります。これは、デバイスが接続する前に、アイデンティティを確認し、セキュリティ更新を確認し、セキュリティコンプライアンスを確保するために使用され、組織が特定のアクセスポリシーを設定し、接続中のデバイスのセキュリティを監視することを可能にします。
しかし、それはまた、すべてのデバイスにソフトウェアエージェントをインストールし、維持することを意味し、時間とリソースを消費する可能性があり、ソフトウェアエージェントをサポートしないデバイスを制限する可能性もあります。
一方、エージェントレスNACは、ソフトウェアエージェントの代わりにネットワークレベルの認証プロトコルに依存します。これにより、デバイスにソフトウェアをインストールおよび維持する必要がなくなり、大規模な組織やITリソースが限られている組織にとって有益です。しかし、特にBYOD環境では、個々のデバイスに対するセキュリティポリシーの適用が難しくなります。
オンプレミス対クラウドベースのNAC
オンプレミスソリューションを使用するかクラウドソリューションを使用するかという問題もあります。
オンプレミスのNACは、企業が所有し、ホストしているコンポーネントとインフラストラクチャを使用します。これにより、組織はより直接的な制御を持つことができますが、サポートとトラブルシューティングのために専任のITスタッフが必要であり、更新やスケールが難しい場合があります。
一方、クラウドベースのNACは、プロバイダーからのホスト型ソリューションです。これによりスケールが容易になり、ユーザーは自分の承認とプロトコルをリモートコントロールすることができます。定期的な月額料金で利用可能なため、オンプレミスのセットアップよりも手頃な価格になる傾向があります。
ネットワークアクセス制御の主な利点
NACは不正ユーザーを排除する強力なツールですが、その中にあるすべての利点を理解することが重要です。良��いセキュリティは、組織に複数の利点を提供します。
悪意のある行為者を遠ざけることでサイバーセキュリティを強化する
HIPAA、GDPR、PCI-DSSなどの標準に準拠した規制コンプライアンスの確保
可視性を向上させることでネットワーク監視を改善します。
デバイスアクセスを制御し、セキュリティポリシーを施行することで、安全なBYOD（持ち込みデバイス）およびIoT管理を可能にします
ネットワークアクセス制御は、通常、より大きな労働力を管理し、より複雑な技術スタックを持ち、複数のベンダーを持つ企業にとっても役立ちます。NACは、サードパーティベンダーのアクセスを管理しやすくし、IOTやBYODデバイスを保護するために、ユーザーが接続する前に本人確認を要求します。これにより、ネットワークへの脅威を防ぐだけでなく、侵入した脅威の移動も制限します。
ネットワークアクセス制御 vs. リモートアクセス: 補完的か競合するソリューションか？
ネットワークアクセス制御が何であるかを理解した今、リモートアクセスの問題に移ります。リモートアクセスソリューションとNACは一緒に機能することができるのか、それともお互いの比喩的な足を踏みつけるのか？
NACは、認可されたユーザーとデバイスのみがネットワークにアクセスできるように、ネットワークへのアクセスを厳密に制御します。一方、リモートアクセスは、特定のデバイスへの安全な接続を可能にし、オフサイト�の従業員がオフィス内のワークステーションにアクセスすることでどこからでもシームレスに作業できるようにします。
その結果、NACとリモートアクセスは一緒に機能し、補完し合うことができます。Splashtopのようなリモートアクセスソリューションは、リモートワーカーや契約者がネットワーク自体に接続するのではなく、作業用コンピュータにアクセスすることを可能にします。これにより、リモートワーカーが会社全体のネットワークに接続されないため、露出が制限され、セキュリティが向上します。
リモートアクセスは、ネットワークアクセスがなくても、リモート従業員やサードパーティの契約者をサポートするのに役立ちます。ITエージェントは、Splashtopのようなリモートサポートソリューションを使用して、エンドユーザーのデバイスにリモートでアクセスし、会社のネットワークに接続させることなくサポートできます。その結果、ITチームは、デバイスがビジネスのネットワークに管理されていないか、承認されていない場合でも、必要なサポートをシームレスに提供できます。
Splashtop Secure Workspaceのようなゼロトラストソリューションでさらにセキュリティを向上させることも可能です。これは、ユーザーのアイデンティティ、役割、デバイス、ネットワークのコンテキストに基づいてリソースへのアクセスを制限し、認可されたユーザーのみが接続でき、指定された時間だけ許可されます。これにより、組織はデフォルト拒否ポリシーを施行し、リモート特権アクセス管理を使用してジャストインタイムアクセスを提供し、ファイル��やデータにアクセスしようとする人に対するセキュリティと認証の層を追加します。
なぜ従来のNACはリモートワーク環境で苦労するのか
そうは言っても、ネットワークアクセス制御はリモートワークをより困難にする可能性があります。リモート従業員のデバイス認証を管理するのは難しく、組織は従業員のホームネットワークセキュリティを制御できません。
さらに、オンプレミスのNACを使用している企業は、クラウド環境にオンプレミスのソリューションを適用するのが難しく、リモートセキュリティの管理が非常に複雑になります。
企業はリモート従業員の個人デバイスを保護する方法を見つけなければなりません。幸いなことに、セキュアリモートアクセス技術により、従業員はどこからでも安全に仕事にアクセスすることができます。
How Splashtop Ensures セキュアリモートアクセス Without NAC Complexity
Splashtopは、セキュリティを考慮して構築されたリモートアクセスソリューションです。Splashtopは、多要素認証やリモートアクセス通知などの高度なセキュリティ機能を使用して、ユーザーがどこで作業していてもデバイスとアカウントを安全に保ちます。さらに、各リモートセッションはエンドツーエンドの暗号化を活用して、データが安全に保たれるようにします。
これにより、SplashtopはGDPR、SOC 2、CCPAなどの幅広い業界および政府の基準に準拠しています。また、HIPAA、PCI、FERPAの要件をサポートしており、業界全体で安全な選択肢となっています。
NACでネットワークを保護している場合でも、Splashtopはリモートおよびハイブリッドワーカーにとってシンプルで効率的なセキュリティソリューションを提供できます。NAC 設定と管理の複雑さを排除しながら、リモートワーカーがいつでもどこでも、どのデバイスからでも安全に仕事用コンピュータに接続できるようにします。
Splashtopを始めましょう：リモートアクセスを簡素化し、セキュアにする
セキュアで柔軟性があり、ユーザーフレンドリーなリモートアクセスを望むなら、Splashtopが最適です。Splashtopはデバイスとネットワーク間のシームレスな接続を提供し、従来のNACの課題を排除し、リモートワーカーを支援します。
Splashtopは迅速に設定でき、使いやすく、柔軟なアクセスコントロールにより、ユーザーが作業用コンピュータに迅速かつ安全に接続し、どこからでも作業できるようにします。マルチレイヤーセキュリティを備えたSplashtopは、複雑なNACシステムの理想的な代替手段です。
Splashtopを自分で体験してみませんか？今日から無料トライアルを始めましょう：