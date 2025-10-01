ビジネスが複数のエンドポイントを持つ場合、それらすべてを保護できる必要があります。これはネットワーク全体のすべてのエンドポイントに及びますが、特にリモートデバイスやハイブリッドの従業員が使用するデバイスに当てはまります。
企業は、エンドポイントのセキュリティソリューションを導入することで、従業員がリモートワークをしていても、デバイス、データ、およびネットワークを保護できます。しかし、見逃せない重要なエンドポイントセキュリティのベストプラクティスがまだ存在します。
それを念頭に置いて、エンドポイントセキュリティのベストプラクティス、なぜ強力なエンドポイントセキュリティ戦略が現代のリモート作業環境で不可欠なのか、そしてSplashtop AEMのようなソリューションがどのようにエンドポイントを安全に保つのに役立つかを見てみましょう。
エンドポイントセキュリティの主要なリスク
エンドポイント（特にリモートデバイス）はいくつかの脅威に直面します。組織やITチームは、エンドポイントセキュリティに関連するさまざまなリスクを認識し、それらに効果的に対処する準備を整えておく必要があります。
共通するリスクには以下が含まれます：
Common vulnerabilities and exposures（CVEs��）は、これまでにデバイスやアプリケーションに影響を与えたことがあります。
セキュリティが確保されていないデバイスは、サイバー攻撃者を寄せ付けないためのセキュリティ機能を欠いています。
最新のセキュリティパッチを欠いた古いソフトウェアは、デバイスを露出させ、脆弱になります。
Human error、例えばフィッシング詐欺に引っかかったり、パッチアップデートのインストールを忘れたりすることは、深刻な影響を及ぼす可能性があります。
これらのいずれも、ネットワークに侵入し機密データを盗むサイバー犯罪者に利用される可能性があります。
リモートワークがエンドポイントセキュリティの必要性を強める理由
リモートワークの利点は多いですが、ITチームが注意すべきセキュリティの課題も存在します。リモートおよびハイブリッドワークの増加、BYOD ポリシー、Internet of Things (IoT) デバイスは、エンドポイントセキュリティの必要性を高めています。リモートで働く社員が増えるほど、サイバー攻撃のリスクも高まります。
また、より多くの従業員がリモートで様々なデバイスで作業するようになるにつれ、それぞれが完全にパッチされ保護されていることを保証するのがますます難しくなります。人的ミスやセキュリティアップデートが見過ごされるリスクは常に存在し、それが、リモートデバイス全体でアップデートを自動化し、セキュリティポリシーを強制するエンド�ポイント管理ソリューションを使用することをより重要なものにしています。
ビジネスには、デバイス、ネットワーク、機密データを簡単に監視、管理、および保護できる強力なエンドポイントセキュリティソリューションが必要です。これらは、従業員がどこからでも作業し、会社のネットワークにアクセスできるようにし、通常はユーザーを確認しデータを保護するためのエンドツーエンドの暗号化や役割ベースのアクセス制御のようなセキュリティ機能を含みます。
適切なエンドポイントセキュリティソリューションを導入することで、企業は社員がどこからでも安全を損なうことなく働けるようにし、企業全体で安全なリモートワークを実現できます。
最大限の保護のためのエンドポイントセキュリティの10のベストプラクティス
エンドポイントセキュリティの重要性を考えると、セキュリティを最大化させるためのヒントやコツを知っておくことが大切です。これらのエンドポイントセキュリティのベストプラクティスは、リモートエンドポイントが常に保護されるのに役立ちます：
1. ネットワーク上のすべてのデバイスの位置を特定し、監視する
安全でない、または忘れられたデバイスは、攻撃者が利用できるセキュリティの脆弱性を生む可能性があるため、すべての接続されたデバイスを特定して監視することが不可欠です。すべてのハードウェアとソフトウェアの完全なインベントリを持ち、リ�アルタイムの検出と監視を完備してください。
2. エンドポイントアクセスのセキュリティ
それぞれのエンドポイントは、攻撃者にシステムへのアクセスを提供する可能性があるため、それらをセキュアに保つことが重要です。これには、各エンドポイントを完全にパッチし、サイバー攻撃を検出し防御するセキュリティ機能と保護策が整っていることが含まれます。
3. エンドポイントを定期的にスキャンする
エンドポイント保護には、疑わしい活動、マルウェアや他の問題を検出するためにエンドポイントをスキャンし、監視することが必要です。定期的またはリアルタイムのスキャンは、潜在的な問題を特定し、迅速に対応し、緩和できるため、デバイスをスムーズに動作させるのに役立ちます。
4. アップデート、パッチ、およびソフトウェアを定期的にインストールする
デバイスをパッチして更新することは、セキュリティとITコンプライアンスの両方に不可欠です。リアルタイムのパッチ管理ソリューションを使用すると、自動パッチ配信でエンドポイントとアプリケーションを簡単に最新の状態に保てますが、そのようなソリューションがない場合は、定期的に更新をチェックして、可能な限り迅速にインストールする習慣をつける必要があります。
5. Use Encryption for Remote Endpoints
エンドツーエンドの暗号化は、リモートエンドポイント間でデータを安全に送信するために不可欠です。暗号化はデータを転送中に暗号化し、傍受や盗難を難しくします。これは、リモートエンドポイントに特に有用で、ビジネスはリモートデバイスが接続するWiFiネットワークを管理できないため、より高いセキュリティ対策が必要です。
6. Implement Secure BYOD Policies
Bring Your Own Device (BYOD) ポリシーは、社員が自分の好きなデバイスを使用できるため、企業や社員に人気があります。しかし、こうしたポリシーは強力なサイバーセキュリティ規則を必要とし、BYOD自体がいくつかのセキュリティリスクをもたらします。デバイス間で動作し、BYOD環境を考慮したエンドポイントセキュリティソリューションを使用し、社員が守るべきセキュリティルールを明記したポリシーが必要です。
7. ゼロトラストポリシーを採用
ゼロトラストセキュリティは、ユーザーがネットワークの一部に接続したいときに毎回自分自身を認証する必要があります。これにより、余分な保護と確認の層が提供され、従業員のアカウントが侵害された場合でも、攻撃者がネットワークにアクセスするのが困難になります。特権アクセス管理も使用しており、アクセスとデバイスの権限が既定で制限されています。
8. 侵害後のプロトコルを設定する
侵害が起こった後にどのように対応するかを知っておくことは、防御することと同様に重要です。侵害後のプロトコルを整備しておくことで、最悪の事態が起こった場合にダメージを回復し、失われたデータを復元し、さらなる侵害を防止する準備が整います。最悪の事態に備えることは、防御する準備ができているだけでなく、発生した場合の復旧にもつながります。
9. 継続的なエンドポイントスキャンの実行
エンドポイントの管理と保護の一環として、デバイスをスキャンして安全を保ち、疑わしい活動を監視します。脅威インテリジェンスとエンドポイントスキャンを使用すると、リアルタイムで脅威を特定でき、問題になる前に対応できます。スキャンを実行するのが遅くなるほど、リスクが高まります。
10. Educate Employees on Security Best Practices
人的ミスはデータ侵害やその他のセキュリティの失敗にかなりの影響を与えるため、従業員はエンドポイントセキュリティのベストプラクティスについても訓練され、情報を得るべきです。これには、セキュリティポリシーを持っていること、各セキュリティ機能の働きについての情報を持っていること、およびフィッシングを防ぐ方法や類似の攻撃に対する訓練が含まれます。
ビジネスに最適なエンドポイントセキュリティソリューションを選ぶ方法
あなたが選ぶエンドポイントセキュリティソリューションが、セキュリティ体制を左右し、ネットワークやリモートデバイスを安全に保てるかどうかを決定することができると言っても過言ではありません。そのため、意思決定者は、ビジネスニーズに合ったエンドポイントセキュリティソリューションを選択する必要があります。
エンドポイントセキュリティソリューションを検討する際に考慮すべき要因:
ツールと機能: まず、ソリューションが多層保護、プロアクティブなアラート、脅威を問題になる前に検出するためのCVEベースのインサイトなど、必要なセキュリティ機能を提供していることを確認してください。
Scalability: 事業が成長するにつれて、管理するエンドポイントは指数的に増加します。事業と共に拡張し成長できるソリューションを使用して、すべてのエンドポイントを引き続きサポートできるようにしてください。
管理の容易さ: ソリューションが複雑すぎたり使いにくかったりすると、完全なメリットを実現できません。使いやすくエンドポイント管理を簡素化するようなソリューションを使用することで、すべての機能のメリットを最大化できます。
リアルタイムの脅威検出: 脅威が発生したとき、事後ではなく、直ちに知ることが必要です。リアルタイムの脅威検出はエンドポイントセキュリティに不可欠で、ITチームが可能性のある脆弱性や侵害に迅速に対処できるよう、即座のアラートを提供します。
自動対応: 「できるだけ早く」では十分でない場合、自動対応が頼りになります。自動対応機能を備えたソリューションを使用することで、ユーザーはSmart Actionsを使用して潜在的な問題に即座に対処し、検出された脅威に対する即時保護を提供します。
統合: エンドポイントセキュリティソリューションは、従業員が使用するすべてのデバイスとサードパーティアプリケーションと統合する必要があります。特定のデバイスやアプリを管理または保護できない場合、それが攻撃者が悪用できる潜在的な脆弱性を残します。
コスト効率: 優れたエンドポイント保護は非常に価値がありますが、ビジネスには予算の考慮が必要です。必要なすべての機能と使いやすさを提供し、予算を圧迫しないコスト効率の良いソリューションを探しましょう。
Splashtop AEM & Antivirus Solutionsでエンドポイントを保護しましょう：無料トライアルから始めましょう！
エンドポイント保護は、ネットワークおよびリモートデバイスを安全に保つのに重要ですが、幸いにも Splashtop AEM（自律型エンドポイント管理） のようなソリューションがあります。Splashtop AEMは、リアルタイムの脅威検出、自動パッチ管理、カスタマイズ可能なポリシーなどを通じて、従業員がどこからでも安全にリモートワークを楽しめるように企業全体のエンドポイントを保護します。
Splashtop AEMは、自動化、洞察、および制御を通じてIT運用を合理化し、セキュリティコンプライアンスを向上させ、単一のコンソールから管理します。さらに、 Splashtop Antivirus アドオンを使用すると、ビジネス全体のエンドポイントを保護し、マルウェア対策のスキャン、先進的な脅威コントロール、リアルタイムアラートなどでリスクを軽減できます。
Splashtop AEMは、ITチームがエンドポイントを監視し、問題にプロアクティブに対処し、作業負荷を軽減するために必要なツールと技術を提供します。これには、
OS、サードパーティ、カスタムアプリの自動パッチ適用。
AI�によるCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で施行できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワークが含まれます。
エンドポイント全体でのハードウェアおよびソフトウェアのインベントリの追跡と管理
問題になる前に自動的に解決するアラートと修復策。
ユーザーを中断させずにタスクマネージャーやデバイスマネージャーなどのツールにアクセスするためのバックグラウンドアクション
エンドポイントを簡単に保護する時が来ました。Splashtop AEMの無料トライアルを今すぐ始めましょう！