ロバート・プレザント、通称ロビーは、Splashtopのコンテンツマーケティングスペシャリストで、さまざまなテック企業やウェブサイト向けに執筆してきた経験を持ち、複雑な技術的トピックを専門知識と創造的なウィットを交えてわかりやすく楽しく伝えています。彼は技術の進歩がどのように生活をより良くするかを見るのが好きで、自由な時間には創作活動、テーブルトップゲーム、コミックやテレビ番組を追いかけることを楽しんでいます。