すべてのオンラインインタラクション—仕事用アカウントへのログイン、クラウドアプリケーションへのアクセス、金融取引の実行—はデジタルアイデンティティに依存しています。サイバー脅威がますます高度化する中、これらのアイデンティティを保護することはもはや選択肢ではありません。アイデンティティセキュリティは、強力な認証、アクセスコントロール、継続的な監視を実施することで、企業が不正アクセス、資格情報の盗難、データ漏洩を防ぐのに役立ちます。
この記事では、アイデンティティセキュリティとは何か、なぜビジネスにとって重要なのか、そして現代のサイバー脅威からデジタルアイデンティティを守る方法を探ります。
アイデンティティセキュリティとは何ですか？
アイデンティティセキュリティは、デジタルアイデンティティを不正アクセス、悪用、サイバー脅威から保護するための実践です。これには、認証、アクセス管理、継続的な監視が含まれ、確認済みのユーザーとデバイスのみが重要なシステムとデータにアクセスできるようにします。アイデンティティを保護することで、組織は資格情報に基づく攻撃を防ぎ、データ漏洩のリスクを減らし、業界規制への準拠を維持できます。アイデンティティセキュリティソリューションは、機密情報を保護し、アイデンティティ関��連のサイバーリスクを軽減する上で重要な役割を果たします。
なぜビジネスにはサイバー脅威を防ぐためのアイデンティティセキュリティが必要なのか
今日のデジタル環境では、企業はユーザーの資格情報やデジタルアイデンティティを狙ったサイバー脅威のリスクに常にさらされています。サイバー犯罪者は、弱いパスワード、フィッシング戦術、資格情報の詰め込みを利用して、機密データや重要なシステムへの不正アクセスを得ます。強力なアイデンティティセキュリティ対策がないと、組織はデータ漏洩、財務損失、評判の損害に対して脆弱になります。
これらの脅威を防ぐためには、アイデンティティセキュリティが不可欠です。以下を実施することで：
強力な認証メカニズム
アクセス制御ポリシー
継続的な ID 監視
デジタルアイデンティティを保護することで、企業は攻撃面を減らし、機密情報を保護し、GDPR、CCPA、HIPAAのようなデータ保護規制に準拠します。アイデンティティセキュリティソリューションの実装は、全体的なサイバーセキュリティ防御を強化し、アイデンティティベースの攻撃のリスクを最小限に抑えるための重要なステップです。
アイデンティティセキュリティのコアコンポーネント
デジタルアイデンティティを効果的に保護するために、企業はアイデンティティとセキュリティのいくつかの重要なコンポーネントを実装する必要があります。これらの要素は、セキュアなアイデンティテ�ィ管理を確保し、不正アクセスを防ぎ、脅威が被害を及ぼす前に検出するために連携します。
認証
認証は、システムやアプリケーションへのアクセスを許可する前にユーザーの身元を確認します。通常、以下を含みます:
ユーザーにパスワードやワンタイムコードなど、複数の形式の確認を求めます。
生体認証:
ユニークな生物学的特性（指紋、顔認識）を使用して身元を確認します。
パスワードレス認証：
暗号鍵や生体認証を活用することで、パスワードへの依存を減らします。
セキュアなアイデンティティ認証プロセスにより、攻撃者が盗まれた資格情報やブルートフォース攻撃を通じてアクセスするのを防ぎます。
認可
認可は、認証後にユーザーがアクセスできるリソースを決定します。それには以下が含まれます。
ユーザーの役割に基づいて権限を割り当て、従業員が仕事に必要なデータのみをアクセスできるようにします。
最小権限アクセス:
ユーザーにタスクを実行するために必要な最低限のアクセス権を付与します。
適応型アクセスコントロール:
リスクベースのポリシーを使用して、場所、デバイス、または行動分析に基づいてアクセスを制限します。
厳格なアクセス制御を施行することで、企業は不正なユーザーが機密情報を悪用するのを防ぐこと��ができます。
継続的な監視と脅威検出
デジタルアイデンティティをリアルタイムで監視することで、疑わしい活動や潜在的な侵害を特定します。主要なコンポーネントには以下が含まれます:
行動分析:
ユーザーの行動パターンを追跡し、見慣れない場所からのログイン試行などの異常を検出します。
アイデンティティ脅威検出と対応（ITDR）：
AI駆動の分析を使用して、侵害されたアカウントを特定し、リスクを軽減します。
監査ログとコンプライアンス報告：
アクセス試行の詳細な記録を保持し、組織が規制要件を満たすのに役立ちます。
継続的な監視機能を備えたアイデンティティセキュリティソリューションを実装することで、組織の全体的なサイバーセキュリティ体制を強化し、アイデンティティベースの攻撃のリスクを軽減します。
主なアイデンティティセキュリティの脅威とそれを軽減するための戦略
サイバー犯罪者は、デジタルアイデンティティセキュリティの弱点を利用して、無許可のアクセス、データ漏洩、財務損失を引き起こします。これらの脅威を理解し、効果的なアイデンティティセキュリティソリューションを実装することで、企業はシステムを保護できます。
一般的なアイデンティティセキュリティの脅威:
フィッシングとソーシャルエンジニアリング攻撃
サイバー犯罪者は、偽のメール、ウェブサイト、電話を使用して、ユーザーを操作し、資格情報を明らかにさせたり、セ�キュリティコントロールを回避させたりします。攻撃者は、経営者、ITサポート、または信頼できる組織になりすまして、機密データにアクセスしようとすることがあります。
緩和策：従業員にフィッシング意識を訓練し、メールフィルタリングを実施し、MFAを使用します。
Brute-Force & 資格情報 Stuffing
攻撃
攻撃者は、ユーザー名とパスワードの組み合わせを繰り返し試みてアクセスを得ようとします。ブルートフォース攻撃は複数のパスワードを体系的にテストし、クレデンシャルスタッフィングは過去のデータ侵害から漏洩した資格情報を使用してアカウントを侵害します。両方とも、弱い、再利用された、または侵害されたパスワードを悪用します。
緩和策: 強力なパスワードポリシーを実施し、多要素認証（MFA）を要求し、CAPTCHAとレート制限を実装して自動ログイン試行を防ぎ、ユーザーにパスワードマネージャーを採用してユニークな資格情報を作成するよう奨励します。
Man-in-the-Middle (MitM) & セッションハイジャック攻撃
サイバー犯罪者は、ユーザーとシステム間の通信を傍受し、資格情報を盗んだり、データを改ざんしたり、アクティブなセッションを乗っ取ったりします。これは、セキュリティが確保されていない公共Wi-Fi、偽装されたネットワーク、またはセッションハイジャックを通じて発生する可能性があります。攻撃者がログイン資格情報を必要とせずに認証されたセッションを制御する場合です。
緩和策: 接続を保護する��ためにエンドツーエンド暗号化 (SSL/TLS) を使用し、自動セッションの期限切れやトークンベースの認証などの安全なセッション管理プラクティスを実施し、無許可の傍受を防ぐためにネットワークセキュリティ対策とゼロトラストアクセスポリシーを強制します。
内部脅威
従業員や契約者がアクセスを悪用してデータを盗んだり、システムを危険にさらしたりします。
Mitigation: 役割ベースのアクセス制御 (RBAC) を実装し、ユーザーの活動を監視し、最小権限の原則を使用してアクセスを制限します。
IAM と ID セキュリティ: サイバー保護のさまざまな側面への対応
アイデンティティとアクセス管理（IAM）とアイデンティティセキュリティは、どちらもサイバーセキュリティの重要な要素ですが、異なるが補完的な役割を果たします。IAMがユーザーのアイデンティティ、認証、アクセス許可の管理に焦点を当てている一方で、アイデンティティセキュリティはこれらのアイデンティティがサイバー脅威、資格情報の盗難、無許可のアクセスから保護されることを保証します。
IAM（Identity and Access Management）とは何ですか？
IAMは、組織内でユーザーがシステムやデータにアクセスする方法を制御するポリシーと技術のフレームワークです。それには以下が含まれます：
ユーザー認証 – 検証済みのユーザーのみがログインできることを保証します。
アクセス管理 – 役割と責任に基づいて権限を割り当て、施行します。
シン�グルサインオン (SSO) – ユーザーが一度ログインして複数のシステムに安全にアクセスできるようにします。
アイデンティティプロビジョニング – ユーザーアカウントのライフサイクルを管理し、作成から無効化までを行います。
IAMソリューションは、企業がユーザーアクセスコントロールを合理化し、運用効率を向上させるのに役立ちますが、サイバー脅威からアイデンティティを保護するものではありません。
IAMがアクセスを付与し管理する一方で、アイデンティティセキュリティはサイバー脅威、無許可のアクセス、資格情報に基づく攻撃からアイデンティティを継続的に保護します。包括的なアイデンティティとセキュリティ戦略を確立するために、企業はIAMとアイデンティティセキュリティの両方を統合してデジタル環境を効果的に保護する必要があります。
Splashtop Secure Workspaceでアイデンティティセキュリティを強化
デジタルアイデンティティセキュリティを狙ったサイバー脅威が進化し続ける中、企業はユーザーのアイデンティティを保護し、不正アクセスを防ぎ、コンプライアンスを確保するための強力なソリューションが必要です。Splashtop Secure Workspaceは、高度な認証方法とアクセス制御を統合することで、アイデンティティとセキュリティを強化し、組織がリモート環境を保護するのを支援します。
アイデンティティセキュリティのためのSplashtop Secure Workspaceの主な機能
Zero Trust Network Access (ZTNA): ZTNAは、ユーザーが許可された特定のリソースにのみアクセスできるようにし、ネットワーク内の横方向の移動を最小限に抑えます。
Just-in-Time (JIT) Access: この機能は、リソースへの一時的で時間制限のあるアクセスを許可し、長期的な資格情報の露出や内部脅威のリスクを減らします。
エージェントレスセキュアアクセス: ユーザーはソフトウェアをインストールせずにアプリケーションやシステムに安全に接続でき、サードパーティのベンダーや契約者にとって理想的でありながら厳格なセキュリティポリシーを維持します。
ライブセッションの監視と録画：ITチームはリアルタイムでユーザーの活動を監視し、コンプライアンス、監査、セキュリティ調査のためにセッションを録画できます。
統一ポリシー管理: 中央集約型プラットフォームにより、IT管理者はすべてのユーザー、デバイス、アプリケーションに対して一貫したセキュリティポリシーを定義し、施行できます。
デバイスセキュリティポスチャーの強制: 厳格なセキュリティ要件（最新のアンチウイルス、ディスク暗号化、ファイアウォール設定など）を満たすデバイスのみが企業リソースにアクセスできるようにします。
統合パスワード & シークレット管理: ユーザーが機密のログイン詳細を公開することなく、認可されたアプリケーションのパスワードを取得できる安全な資格情報の保管庫を提供します。
