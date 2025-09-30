適切なリモートデスクトップソフトウェアの選び方

リモートデスクトップソフトウェア の使用は過去数年でほぼ3倍に増加しており、減速する兆しはありません。この市場の変化により、ニーズに合ったソフトウェアの選択肢が多数登場しています。では、あなたやあなたの組織に最適なリモートデスクトップソフトウェアをどのように選ぶのでしょうか？
以下に、リモートデスクトップソフトウェアプロバイダーを選ぶ前に考慮すべき点をリストします。これらの中にはオプションのものもありますが、基準を満たすかどうかの違いを生むものもあります。ですから、賢く選びましょう。
セキュリティ機能
リモートコンピュータにアクセスするソフトウェアで最も重要なオプションの1つは、求めるセキュリティの種類です。以下は、リモートデスクトップセキュリティの機能で、検索時に注目すべき点です:
デバイス認証
デバイス認証、またはエンドポイント認証は、許可されていないデバイスがリモートコンピュータに接続するのを防ぎます。あなたのリモートデスクトッププラットフォームは、ログインできるデバイスのグループをホワイトリスト化する能力を持っているべきです。そのリスト外のデバイスが認証せずにリモートデスクトップにログインしようとした場合、システムはアクセスを拒否します。
2段階認証
これにより、単一のパスワード以上の方法で本人確認を行うことで、正当なユーザーであることを確認できます。2段階認証は、パスワードの上に重ねることでアカウントに高いレベルの保護を提供し、コンピュータとデータを安全に保ちます。
セキュリティ基準への準拠
使用するリモートアクセスソフトウェアがセキュリティ基準に準拠していることを確認する必要があります。 これらの標準は法的に義務付けられている場合もあれば、ソフトウェアがどの自主的な準拠に準拠しているかを確認することもできます。
あなたに興味があるかもしれないセキュリティ基準の例：
一般データ保護規則（GDPR）
システムおよび組織の管理 (SOC 2)
医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）
家庭教育権利とプライバシー法（FERPA）
周辺機器コンポーネント相互接続(PCI)
ソフトウェアが定期的にソフトウェアアップデートを受け取ることを確認する必要もあります。これにより、潜在的な脅威が認識されたときに、作成者がセキュリティプロトコルを更新する可能性が高いことを示します。また、新しい問題が発生した場合に迅速に解決される可能性も高いです。
高品質のUX
リモートで作業をしようとしているとき、最後に望むのはコンピュータをリモートで操作するのが難しいことです。リモートデスクトップソフトウェアのインターフェースが明確なコントロールを持ち、できるだけ速��く、使いやすく、シームレスであることを望むべきです。これにより、リモートPCを実際に使用しているかのように感じられます。
リモートデスクトップ ツールは無料トライアルを提供し、プラットフォームを実際に体験して UX が自分に適しているかどうかを確認できるようにする必要があります。
インストールの容易さ
使いやすいインターフェースに加えて、リモートデスクトップアプリケーションのインストールに困難を感じるべきではありません。これは、アクセスを許可するためにリモートコンピュータに必要なソフトウェアと、ローカルデバイス上のアプリの両方に当てはまります。
これはデバイスへのソフトウェアのインストールだけでなく、最初のログインを試みるために必要な手順にも関連しています。ユーザーがソフトウェアを本格的に使用する前に多くのことをしなければならない場合、彼らは興味を失い、使用を続けなくなります。
値
リモートデスクトップソフトウェアを検討する際に完了すべきステップの1つは、ソフトウェアのコストを比較することです。高額なソリューションがたくさんあります。同様に、多くの無料のリモートデスクトップ製品もありますが、機能、デバイスサポート、機能性、セキュリティ、またはそのすべてにおいて大幅に不足していることがよくあります。
各アプリケーションの価格と提供内容を必ず確認してください。1人または2人のユーザーにとっては安価かもしれませんが、大量になると高価になります。また、個人と組織で異なる価格が設定されている場合もあります。
電話またはタブレットからのアクセス
多くのリモートデスクトップアプリケーションは、別のデスクトップマシンを介してアクセスを許可します。電話やタブレットを介してデスクトップにアクセスできるものはまれです。
他のデバイスからデスクトップに接続できることを確認する必要があります。どのようなデバイスやプラットフォームからアクセスしても、リモートコンピュータの全機能を活用できることを確認する必要があります。
生産性を向上させる機能
リモートデスクトップソフトウェアの重要な機能の一つは、ファイルを送受信できる能力です。これを行うことで、データ、プレゼンテーション、その他のアイテムを後で必要なときにコンピュータにプッシュすることができます。
注目すべき機能には、ファイル転送、リモート印刷、マルチモニターサポート、リモートウェイクオンLAN、チャットがあります。
高級顧客サービス
どのシステムを使用していても、時々質問や懸念があるかもしれません。購入前に、取引先の会社が非常に良いカスタマーサービスシステムを持っているか確認してください。
もしそうであれば、彼らは顧客を大切にしており、助けが必要なときにあなたを待たせることはないでしょう。
あなたに合ったリモートデスクトップソフトウェアを選びましょう
