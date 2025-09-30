メインコンテンツへスキップ
Technician connecting into student's computer to debug an issue

学校のヘルプデスクに最適なリモートサポートソフトウェア

今日では、学生や教師の多くの作業が学校のコンピュータや個人のデバイスを通じて行われています。さらに、これまで以上に多くの大学生やK-12の学生がリモートで学んでいます。

学生や教職員は、コンピュータ、ノートパソコン、タブレット、その他のモバイルデバイスに依存して仕事をこなしています。これは特にリモート学習環境で当てはまります。

学生のデバイスに問題が発生すると、課題を完了する能力が大幅に低下します。同様に、教師や教授もデバイスが正常に動作しないと仕事をこなすのが難しくなります。

したがって、学校、地区、大学のITサポートチームがこれらの問題を迅速にトラブルシューティングし、修正できることが重要です。ITチームは、学校のコンピュータと学生や教職員の個人デバイスの両方に迅速なサポートを提供できる必要があります。

これは難しい作業です。多くの教育機関の技術サポートチームは、毎日多数のサポートチケットを受け取ります。さらに、厳しい予算と最小限の人員配置が、追いつくのを難しくすることがあります。

これらの課題を考慮すると、ITチームが学生やスタッフに迅速なサポートを提供できるようにするための適切なツールを備えていることが重要です。

Splashtop リモートサポート - 学校に最適なヘルプデスクソリューション

Splashtop リモートサポートは教育ITに最適なオンデマンド リモートサポートです。Splashtop リモートサポートは、ヘルプデスクスタッフがサポートを提供するために必要なときに、どのデバイスにもリモートアクセスできるようにします。

こちらが、学校のITにとってSplashtop リモートサポートが最適なソリューションである理由です:

  • リモートでサポートを提供する

    • Splashtopは、ITプロフェッショナルがユーザーが助けを求めた瞬間にリモートでサポートできるようにします。これは、複数の場所に分散しているデバイスを管理するITチームにとって特に有益です。デバイスに移動する必要はなく、リモート接続を開始するだけです。

  • どんなコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスでもリモートサポート

    • Splashtop リモートサポートを使用すれば、ヘルプデスクのプロフェッショナルは、Windows、Mac、iOS、Android、さらにはChromebookデバイス（iOSとChromebookはリモート表示のみ）にリモートでアクセスできます。これは、ユーザーがどのデバイスを使用していても、必要なサポートを受けられることを意味します。

  • 無制限のデバイスをサポート

    • 学校のコンピュータに加えて、ITチームは学生と教職員の個人デバイスをサポートできます。これは、学生と教師が個人のデバイスを使用して接続を維持しているリモート学習において特に役立ちます。

  • トップツール＆機能

    • Splashtop リモートサポートは、単なるリモートアクセス以上のものです。セッション録画、リモート再起動＆再接続、ファイル転送、チャットなどの便利な機能が、サポート技術者がタスクを簡単に完了するのを助けます。

  • PSA / チケットシステムとの統合

Splashtop リモートサポートを無料で試す

無料トライアルで今すぐ始めて、Splashtop リモートサポートが大学や学校のヘルプデスクに最適なソフトウェアソリューションである理由を自分で確認してください。無料で試すのにクレジットカードやコミットメントは必要ありません。

