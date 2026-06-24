Trevor JackinsはSplashtopのSenior Digital Marketing Managerです。彼は、 Splashtopのリモートアクセスソフトウェアの熱心なユーザーでもあり、在宅勤務の際は、Splashtopを使ってオフィスのコンピューターにリモート接続しています。 TrevorのSplashtopに対する情熱は、テクノロジーが私たちの日常生活をどのように改善で�きるかということへの関心から生じています。