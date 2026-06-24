AnyDeskの価格変更により、以前の料金で購入したお客様にとって更新が課題になっています。かつては予算に合っていたプランでも、新しい価格を考慮すると大きく異なって見えることがあります。
更新時期を迎えるチームにとって、ここで実用的な疑問が生まれます。AnyDesk は今も適切な選択肢でしょうか。次の年間契約を更新する前に、プランに含まれる内容、チームに実際に必要なもの、そして現在のリモートアクセスツールが期待どおりの価値を今も提供しているかを見直す価値があります。
AnyDeskの現在の米国価格
AnyDesk の現在の米国向け料金は、プラン自体は月額表示であっても、年間請求を前提とした体系になっています。以下は、AnyDesk の主要な法人向けプランの現在掲載されている料金です。
AnyDeskプラン
現在の掲載価格
年間費用
請求情報
Solo
月額$28.90
年間$346.80
年額請求
スタンダード
月額$49.90
年間$598.80
1接続あたり、年額請求
高度
月額$111.90
年額$1,342.80
2接続、年間請求
Ultimate
カスタム
カスタム
営業担当に問い合わせる必要があります
AnyDeskの料金はこれまでどのように変わってきたか
AnyDeskの価格改定は、小さな調整ではありません。AnyDeskを長く利用している顧客にとって�、現在の料金は、更新を当初の購入時とは別の意思決定のように感じさせるものになり得ます。
AnyDesk のプランにおける最近の米ドル価格の推移は以下のとおりです。
日付
Solo
スタンダード
高度
2024年1月
月額$14.90
月額$22.90
月額$79.90
2025年1月
月額$22.90
月額$35.90
月額$79.90
2026年1月
月額$28.90
月額$49.90
月額$111.90
2024年のAnyDeskの価格を2026年の価格と比較すると、その値上げ幅は驚くほど大きいです。
プラン
2024年のUSD価格
2026年USD価格
増やす
Solo
$14.90
$28.90
約94%
スタンダード
$22.90
$49.90
約118%
高度
$79.90
$111.90
約40%
この値上げにより、更新時にAnyDeskを他のリモートアクセスツールと比較したときの見え方が変わります。以前の料金設定でプランを選んだお客様は、特にチームで含まれる接続数やデバイス容量、ベースティアの機能セットを超える必要がある場合、現在でははるかに高い年間契約を検討している可能性があります。
最安の掲載価格が実際のコストを反映していない可能性がある理由
掲載されているプラン料金は、リモートアクセスソフトウェアの総コストの一部にすぎません。AnyDesk の料金を比較しているチームや今後の更新を見直しているチームにとって、実際のコストは、プランの課金方法、アクセスが必要な人数、必要な同時セッション数、そして選択したプランに含まれる機能によって決まります。
同時接続数
同時接続数は、リモートアクセスプランの実際のコストに影響する場合があります。プランには一定数のユーザー向けアクセスが含まれている場合がありますが、それは必ずしもすべてのユーザー�が同時にリモートセッションを実行できることを意味するわけではありません。
複数の技術者、サポートスタッフ、または管理者がいるチームにとって、これは重要です。Standardにはデフォルトで1接続が含まれ、Advancedには2接続が含まれます。複数人が同時にユーザーをサポートしたり、デバイスにアクセスしたりする必要がある場合、含まれている接続数が制約になる可能性があります。
更新前に、チームはプランに含まれる接続数が実際のサポートワークフローに合っているかを比較する必要があります。
管理対象デバイスの上限
管理対象デバイス数の上限も、確認すべき要素の1つです。Soloは最大100台、Standardは最大500台、Advancedは最大1,000台の管理対象デバイスをサポートします。
こうした制限は一部のユーザーにとっては十分すぎるほどかもしれませんが、どのプランが最適かには影響する可能性があります。フリーランサーであれば、コストと基本的なアクセスをより重視するかもしれません。小規模な IT チームであれば、より幅広いデバイス管理、ユーザーコントロール、サポート機能が必要になる場合があります。MSPs やより大規模なサポートチームでは、エンドポイントの追加に応じてプラン構成を無理なく拡張できるかどうかを評価する必要があるかもしれません。
機能要件
記載されている最安価格には、チームに必要なすべての機能が含まれていない場合があります。設定オプション、高度な管理者向けコントロール、セキュリティ機能、ユーザー管理、サポートワークフローは、プランによって異なる場合があります。
そのため、購入者は更新前に実際に利用している機能を正確に確認する必要があります。下位プランは一見コスト効率が良く見えても、重要な機能を使うために上位プランへの移行が必要になると、実際のコストは変わります。
AnyDeskを更新する前に確認すべきこと
AnyDeskの更新が近づいている場合は、プラン名や月額料金だけでなく、それ以上の点を見直しましょう。更新費用は、チームが日常的にリモートアクセスを実際にどのように利用しているかを踏まえて評価する必要があります。
更新前に確認してください：
現在の更新価格と当初の契約価格の比較
解約または更新通知の期限
リモートアクセスが必要なユーザー数
同時にセッションが必要な技術者の人数
プランに含まれる管理対象デバイス数
チームが管理対象デバイス数の上限に近づいているか
主要機能の利用に上位プランが必要かどうか
アドオンまたはカスタムライセンスが必要かどうか
チームが使っていない機能に料金を支払っているか
別のリモートアクセスソリューションの方が、実際のワークフローに対してより高い価値を提供できるか
AnyDeskの代替製品を検討するのが適している場合
次のような場合は、AnyDesk の代替製品を検討する価値があります。
更新費用が大幅に増加しました
チームでより多くの同時接続が必要な場合
技術者またはユーザー向けに、よりシンプルなライセンスが必要
不要な複雑さにお金をかけずに、リモートアクセス��とリモートサポートのツールを導入したい
チームの成長に合わせて予測しやすい料金設定が必要です
リモートサポートとあわせてエンドポイント管理機能も必要です
AnyDeskの代替としてのSplashtop
AnyDeskの更新費用が予算やサポートのニーズに合わなくなった場合、Splashtopは最適なAnyDeskの代替製品を提供します。Splashtopは、チームのリモートアクセスとITサポートのワークフローを次の機能で支援します。
リモートコンピュータへのセキュアリモートアクセス
エンドユーザーがその場にいる場合の有人サポート
管理対象コンピュータへの無人アクセス
ファイル転送、マルチモニター対応、セッションツールなどの主要機能
ユーザー、アクセス許可、セキュリティの一元管理
企業、ITチーム、MSPs、サポート組織向けのプラン
リモートアクセスだけでなく、さらに多くの機能を必要とするチーム向けに、Splashtop AEM は、パッチ管理、ソフトウェアインベントリ、アラート、自動アクションなどのエンドポイント管理機能を追加します。これにより、ITチームはリモートサポートと、より優れたエンドポイントの可視化および管理を組み合わせることができます。
価格面では、AnyDeskと比べてSplashtopなら最大70%以上のコスト削減が可能です。たとえば、Splashtop Remote Access は月額$8.25からで、AnyDesk Soloの月額$28.90と比べて約71%低くなっています。サポートチ�ーム向けでは、Splashtop Remote Support は月額$22からで、AnyDesk Standardの月額$49.90と比べて約56%低価格です。
SplashtopとAnyDeskの価格比較をご覧ください。
予算とワークフローに合ったリモートアクセスソリューションを選びましょう
AnyDeskの価格変更は、次の年間契約を更新する前に更新コストを見直す明確な理由になります。現在のプランが予想以上に高額になっている場合や、チームにリモートアクセスとリモートサポートでもっと適した選択肢が必要な場合は、今が代替案を比較する絶好のタイミングです。
Splashtopは、個人、企業、ITチームに、コンピュータへのアクセス、ユーザーのサポート、リモートワークの管理を、安全かつ高パフォーマンスで実現する方法を、同等のAnyDeskプランより低い開始価格で提供します。更新を決める前に、実際の使用感を直接評価し、チームが実際に使う機能を比較し、Splashtopがワークフローにどう適合するかを確認できます。
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