5つの理由でSplashtop Android リモートデスクトップアプリを選ぶ
人々はオフィス外でデバイスを使用することに慣れてきており、世界中の従業員のほぼ1/3がリモートで働いています。ノートパソコンや家庭用コンピュータに加えて、多くの人がハンドヘルドデバイスを使ってリモートで作業したいと考えています。
リモートデスクトップソフトウェアは、Androidのスマートフォンやタブレットを含む他のデバイスを使用して、どこからでも作業用コンピュータをリモートでコントロールすることを可能にします。So, if you want to access your リモートコンピュータ while on the go, where can you find the best リモートデスクトップアプリ for Android?
Splashtopは、最も安全で使いやすく、信頼性の高いリモートデスクトップソリューションです。SplashtopはGoogle Playストアのアプリを通じてAndroidをサポートしており、どのAndroidデバイスからでもコンピュータにリモートアクセスしてコントロールできます。
ここに、SplashtopがAndroid用の最高のリモートデスクトップアプリである5つの理由があります。
1. Androidデバイスからリモートコンピュータを簡単にコントロール
モバイルデバイスからコンピュータをリモートコントロールする際、使いやすさが心配になるかもしれません。Splashtop リモートデスクトップソフトウェア for Androidはシームレスなプロセスで、まるで目の前にいるかのようにコンピュータ上のどんなアプリでも実行したり、どんなファイルにもアクセスできます。まるでどこに行ってもコンピュータを持ち歩いているような感覚ですが、必要なのはAndroidデバイスだけです。
Splashtopには、リモートで作業している間に生産性を確保するための多くの機能が備わっています。
簡単なファイル転送 - 伝統的に、デバイス間でファイルを転送することは本当に面倒です。大きなメール添付ファイルを使用するか、サードパーティのアプリケーションにファイルをアップロードする必要があります。
Splashtopを使って接続する際には、Android デバイスとリモートのWindowsまたはMacコンピュータ間でファイルを転送することができます（その逆も可能です）。
リモート印刷 - リモートデスクトップを使用する際、リモートデバイスからローカルプリンターに何かを印刷したいことがあります。ほとんどのリモートデスクトップアプリは、リモートデバイスが存在するネットワーク以外での印刷を許可していません。
Splashtopは、リモートデスクトップから印刷ジョブを引き出すリモート接続を強化します。この方法で、リモートにしか存在しないドキュメントをプリンターに印刷できます。
リモートチャット - 時にはリモートデバイスにメッセージを送信する必要があるかもしれません。これは、リモートユーザーへの技術サポートや、オープンな議論とコラボレーションを確保するためなど、多くの理由が考えられます。
Splashtopには、リモートデバイスにチャットボックスを作成する機能が含まれています。リモートデバイスとローカルデバイスの両方のユーザーがこれを使用して、お互いにコミュニケーションを取り、問題を解決するのを助けることができます。
2. クロスプラットフォーム互換性
プラットフォームに関係なく、Splashtopを使用すると、Androidフォンからコンピュータにアクセスできます。必要なのはSplashtop クライアントをインストールするだけで、あとはアプリケーションが処理してくれます。
Splashtopは現在、以下をサポ�ートしています：
Windows
MacOS
iPad
iPhone
Android
Chromebook
Linux
どのデバイスにアクセスする必要があっても、Androidデバイス上のSplashtopアプリを使えば、ワンクリックで接続できます。
3. Androidデバイスのための超高速リモート接続
市場にはいくつかの劣ったリモートアクセスアプリがあります。多くは、Virtual Network Computing (VNC)やVirtual Private Network (VPN)のような古い技術を利用しています。
これらの両方に問題があります。まず、セキュリティに問題があります。さらに、しばしば遅く、現代の4kビジュアルをデスクトップにストリーミングするのに十分なデータを渡すように設計されていません。
Splashtopはこれらの古いプロトコルを避けています。私たちは、最高の体験を提供するために、ゼロから強力なツールを構築しました。
リソース集約型のアプリを実行したり、ビデオ編集やリップシンクなどのタスクを簡単に実行できます。Android用Splashtopは、HDビデオとサウンド品質での高速なリモート接続をサポートします。
4. 一流のセキュリティ機能
他のリモートデスクトップアプリケーションでは、セキュリティの欠如がユーザーや組織を危険にさらすというオンラインの多くの話があります。Splashtopはそのような事態を防ぎ、可能な限り安全な体験を�提供することを目指しています。
Splashtopは、あなたと同僚がセキュリティの安心感を持って作業を続けられるようにするための多くの方法を提供します。これには以下が含まれます:
セキュリティ規制の遵守 - 特定のセキュリティガイドラインに従うことは、多くの業界の基盤です。例えば、EUで運営する場合、GDPRに従う必要があります。医療分野で働いている場合、HIPAAに準拠する必要があります。
Splashtopのセキュリティプロトコルは、業界標準のTLS 1.2とAES 256ビット暗号化に従っています。これにより、他のセキュリティ機能とともに、これらの規制を遵守することができます。そのため、訴訟やその他の問題を避けて作業を続けることができます。
多要素認証 - 最近では、パスワードだけでは不十分で、デバイスが侵害されないようにするために追加のセキュリティが必要です。多要素認証を使用することで、検証されたユーザーのみが安全なシステムにアクセスできるようにすることができます。
セッションのアイドルタイムアウト - コンピュータを一定期間放置する場合は、必ずロックするようにしてください。忘れたときのために、セッションのアイドルタイムアウトが発生し、リモートデスクトップを使用し続ける前にパスワードを再入力する必要があります。
5. 簡単に設定して使用できる
Splashtopは非常に簡単に始められます。リモートコンピュータにアプリケーションをインストールして設定したら、Androidタブレットや電話でSplashtopアプリを開き、アクセスしたいコンピュータをクリックするだけです。
Splashtop リモートデスクトップソフトウェアを設定するのがどれほど簡単かがわかります。数分でオンラインになることが期待できます。これにより、面倒なインストール手順ではなく、重要な作業により多くの時間を費やすことができます。
モバイルアプリケーションについては、Google Playストアで見つけることができます。
7. 直感的なタッチコントロール
モバイルデバイスからデスクトップを制御するのはしばしば不格好に感じることがありますが、Splashtopではそうではありません。Androidアプリは、タップ、スクロール、ズーム、ドラッグを簡単に行える直感的なタッチコントロールで構築されています。ドキュメントの編集、ファイルの開封、複雑なアプリケーションのナビゲートなど、Splashtopの応答性の高いインターフェースにより、タッチスクリーンでのリモートデスクトップアクセスが自然でシームレスに感じられます。
8. 手頃な価格と柔軟なプラン
Splashtopは、プレミアム価格タグなしでトップクラスのリモートデスクトップパフォーマンスを提供します。あなたが個人、ITプロフェッショナル、またはビジネスチームであっても、ニーズと予算に合ったプランがあります。柔軟なサブスクリプションオプションと隠れた料金なしで、他の主要なリモートアクセスソリューションのコストの一部で信頼性のある安全なアクセスを得ることができます。
Get Started With Splashtop for Free: Best リモートデスクトップアプリ for Android
この記事では、SplashtopがAndroidに最適なリモートデスクトップアプリである理由を説明します。では、これを知った今、どこから始めますか？
幸運なことに、Splashtopを自分のニーズに合わせて使用する体験を提供できます。では、Splashtopの無料トライアルを開始し、今日最高のリモートデスクトップソフトウェアを使い始めましょう！