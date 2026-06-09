Splashtop remporte le prix Top Rated 2026 de TrustRadius
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Les retours clients mettent en avant les hautes performances, la sécurité, l’expérience utilisateur et le support auprès des équipes IT et des MSPs
CUPERTINO, Californie, 10 juin 2026 — Splashtop, leader des solutions d’ accès à distance, de support et de gestion des terminaux, a annoncé aujourd’hui avoir reçu le prix Top Rated Award 2026 de TrustRadius. Cette reconnaissance repose entièrement sur des avis clients vérifiés et reflète les retours constants des professionnels de l’IT qui s’appuient sur Splashtop pour accéder aux appareils, les prendre en charge et les gérer en toute sécurité dans des environnements distribués. Les TrustRadius Top Rated Awards reposent sur des avis clients authentiques et récompensent les fournisseurs qui apportent une valeur mesurable dans des domaines clés tels que les performances du produit, la sécurité, la facilité d’utilisation et le support client. La reconnaissance continue de Splashtop souligne sa capacité à aider les organisations à simplifier leurs opérations IT tout en maintenant des normes élevées en matière de sécurité et d’expérience utilisateur finale. « Une reconnaissance fondée sur les retours de nos clients a le plus de valeur à nos yeux, car elle reflète une expérience réelle », a déclaré Mark Lee, CEO et cofondateur de Splashtop. « Alors que les environnements IT deviennent plus distribués et que les exigences de sécurité augmentent, nous nous concentrons sur la fourniture de solutions qui suivent le rythme de ces demandes tout en maintenant les performances, la simplicité et la fiabilité dont nos clients dépendent. » Les évaluations de Splashtop sur TrustRadius mettent en avant ses points forts dans plusieurs domaines clés :
Performance: accès à distance haut débit et à faible latence qui permet de travailler en toute fluidité depuis n’importe où et sur n’importe quel appareil
Sécurité : chiffrement de bout en bout, contrôles d'accès granulaires et conformité à des normes telles que SOC 2, ISO et RGPD
Expérience utilisateur: déploiement simple en interne, interface intuitive et formation minimale requise pour les équipes IT et les utilisateurs finaux
Support client : des équipes d’assistance réactives et compétentes qui aident les clients à résoudre rapidement leurs problèmes
En plus de ses solutions phares d'accès à distance et de support à distance, Splashtop a lancé une plateforme unifiée de gestion autonome des terminaux avec contrôle à distance natif, offrant une meilleure visibilité sur l'état des appareils et permettant aux équipes IT d'agir de manière proactive sans changer d'outil. Cette approche permet de réduire la complexité opérationnelle tout en maintenant les performances et la fiabilité attendues par les clients.
Points forts des retours clients
Les clients de Splashtop continuent de souligner une efficacité accrue et une réduction des frictions dans l’ensemble des workflows IT :
« Splashtop est le meilleur outil d'accès à distance et de gestion des terminaux de notre arsenal. Nous ne pourrions pas exercer notre activité sans l’aide qu’il apporte à nos techniciens, puisque nous avons des clients dans tout l’État. Non seulement c’est la meilleure solution pour nos besoins, mais cela nous aide aussi lorsque nous n’avons pas à nous rendre chez un client pour résoudre le ou les problèmes qui s’y produisent.” – Propriétaire
« Splashtop offre un excellent rapport qualité-prix pour les petites et moyennes entreprises. Cela m’a aidé à gérer seul plusieurs entreprises, grâce à l’automatisation des mises à jour, de l’antivirus et du contrôle à distance.” – Directeur IT
« Splashtop est devenu un outil essentiel pour notre clinique, m’offrant la flexibilité de travailler efficacement même lorsque je ne suis pas au bureau, que ce soit pour des rendez-vous médicaux ou du temps personnel. Comme je suis la seule personne responsable de certaines tâches critiques, Splashtop me permet de me connecter à distance, de répondre aux questions du personnel, d’accéder à des informations importantes et de traiter la facturation sans interruption. » – Administrateur dans les services professionnels
« Splashtop est essentiel pour les environnements très restreints, avec différentes options de sécurité disponibles à configurer. Et aussi pour les équipements physiquement difficiles d’accès (p. ex., grands écrans ou kiosques), où nous pouvons utiliser des Streamers pour effectuer l’accès." – Stratège des processus IT
« Splashtop est formidable pour l’accès à distance. Je n’ai jamais eu de problème au point qu’il soit inutilisable dans des conditions réseau variées, et ses performances restent bonnes avec une qualité étonnamment élevée dans l’ensemble. L’interface utilisateur et la fluidité avec laquelle tout « fonctionne tout simplement » sont excellentes. ” – Administrateur IT
La reconnaissance de Splashtop par TrustRadius s’ajoute à sa liste croissante de distinctions dans le secteur, reflétant une forte satisfaction client et une dynamique continue sur l’ensemble de son portefeuille de produits. Pour en savoir plus sur Splashtop et lire les avis clients, rendez-vous sur https://www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Résumé de l’actualité
Splashtop est le mieux noté sur TrustRadius d’après des avis clients vérifiés
Splashtop élue meilleure solution pour les PME, offrant des performances élevées, une grande facilité d’utilisation et un excellent ROI
Splashtop offre un accès à distance et un support à distance rapides et sécurisés pour les environnements de travail distribués, avec la gestion des terminaux pour améliorer la visibilité et réduire la prolifération des outils
La plateforme de gestion des terminaux de Splashtop avec contrôle à distance natif est approuvée par les équipes IT et les MSPs pour réduire la complexité et permettre des opérations à distance efficaces
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.