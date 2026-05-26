Splashtop reconnu dans les rapports G2 pour simplifier la gestion moderne des TI
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Les avis des clients soulignent la simplicité opérationnelle, le retour sur investissement rapide et la demande croissante pour des plateformes TI intégrées.
CUPERTINO, Californie, le 26 mai 2026 – Splashtop® Inc. a annoncé aujourd'hui plusieurs reconnaissances dans les rapports G2 Summer 2026 dans les catégories de gestion des terminaux, gestion des correctifs, téléassistance, accès au bureau à distance, gestion du cycle de vie des certificats (CLM) et contrôle d'accès réseau. Basées entièrement sur des avis de clients vérifiés, les reconnaissances reflètent une forte validation par les clients de la capacité de Splashtop à simplifier les opérations TI, renforcer la sécurité et soutenir les environnements de travail modernes.
Dans la gestion des points de terminaison et la gestion des correctifs, Splashtop a été reconnu comme un acteur de haute performance dans les organisations de toutes tailles, avec une reconnaissance particulièrement forte de la part des clients de taille moyenne cherchant à simplifier leurs opérations et à accélérer la correction des problèmes. D'après les retours des utilisateurs de G2, les clients de Splashtop ont déclaré atteindre un retour sur investissement 3 fois plus rapide pour la gestion des points de terminaison et 2,5 fois plus rapide pour la gestion des correctifs par rapport aux moyennes de catégorie. Les clients ont souvent loué la capacité de Splashtop à consolider les flux de travail informatiques critiques en une expérience plus fluide. Un critique a déclaré que Splashtop AEM “a rendu la vie beaucoup plus facile aux administrateurs TI !!” tandis que d'autres ont décrit la plateforme comme un “guichet unique” qui gère “tout ce que j'ai besoin de faire, comme vérifier l'inventaire pour les mises à niveau, m'assurer que les correctifs sont bons ou extraire des rapports, sans avoir à changer de fournisseur.” Un autre client a noté que l'expérience "ne donne pas l'impression d'un produit tiers simplement assemblé."
Splashtop a été reconnu comme Leader Grid® et Leader Momentum dans les catégories Téléassistance et bureau à distance, ainsi qu'à plusieurs reprises pour son ROI, son utilisabilité et sa facilité d'implémentation. Un client a décrit Splashtop comme offrant “un accès à distance sécurisé et facile aux machines de travail depuis n'importe où,” tandis que d'autres ont souligné sa “fiabilité à toute épreuve sur laquelle vous pouvez compter” et “un support à distance essentiel avec un service impeccable.”
La solution Foxpass cloud PKI et RADIUS de Splashtop a également obtenu la reconnaissance de Leader dans les catégories Gestion du Cycle de Vie des Certificats et Contrôle d'Accès Réseau, reflétant la demande croissante pour l'authentification sans mot de passe et basée sur l'identité. Les clients ont rapporté un retour sur investissement 1,8 fois plus rapide par rapport aux moyennes de la catégorie et ont loué la solution pour avoir simplifié l'authentification et la gestion de l'accès au réseau, un critique la décrivant comme offrant “une authentification centralisée sans faille avec un RADIUS fiable et une visibilité claire”, tandis qu'un autre a souligné sa “configuration facile, sa sécurité renforcée et son absence totale de maintenance.”
Les distinctions décernées par G2 confirment la vision plus large de Splashtop visant à simplifier la sécurité dans les environnements de travail hybride sans ajouter de complexité inutile pour les équipes IT ni pour les utilisateurs finaux. Qu'il s'agisse de fournir un support à distance aux utilisateurs et de gérer les appareils, de permettre des contrôles granulaires de l'accès à distance, de renforcer l'authentification du réseau sur site ou d'intégrer des solutions de sécurité des terminaux, Splashtop aide les entreprises à améliorer leur posture de sécurité, à simplifier l'administration et à maintenir une visibilité et un contrôle cohérents dans les environnements de travail à distance comme au bureau, tout en réduisant la charge opérationnelle liée à la gestion de plusieurs fournisseurs et d'outils déconnectés. Pour plus d'informations sur la suite de solutions Splashtop ou pour démarrer un essai gratuit, rendez-vous sur www.splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.