Splashtop reconnu dans le Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2026 pour le logiciel de bureau à distance
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L’entreprise a obtenu un taux de recommandation de 98 % et 70 avis admissibles, soit l’un des nombres d’avis les plus élevés parmi les fournisseurs admissibles du rapport.
CUPERTINO, Californie, 23 juillet 2026 — Splashtop a annoncé aujourd’hui son inclusion en tant que fournisseur Aspiring dans le Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2026 pour le logiciel de bureau à distance. Sur la base d’avis d’utilisateurs finaux vérifiés, Splashtop a obtenu un score de recommandation de 98 % à partir de 70 avis clients admissibles en avril 2026, ce qui représente l’un des plus grands nombres d’avis admissibles parmi les fournisseurs inclus dans le rapport. "Nous pensons qu’en tant qu’entreprise dirigée par ses fondateurs et construite par des ingénieurs, nous sommes impliqués à chaque étape de l’évolution de notre produit”, a déclaré Mark Lee, CEO et cofondateur de Splashtop. « L’une des plus grandes influences sur notre feuille de route est ce que nous entendons de la part de nos clients. À bien des égards, c’est un partenariat. Cela fait près de 20 ans que nous grandissons aux côtés de nos clients, et il est extrêmement gratifiant d’entendre que le travail que nous avons accompli continue d’avoir un impact significatif pour les équipes IT que nous accompagnons." Les clients soulignent la simplicité, la sécurité, la stabilité et l’expérience utilisateur fluide de Splashtop :
"De solides capacités de sécurité inspirent confiance lors de l’accès aux environnements clients, en répondant à la fois aux exigences et à la confiance des clients." – Directeur du service client et du support dans le secteur des services IT
"Splashtop est une référence dans ce domaine depuis bien plus de dix ans, depuis que j’ai commencé à l’utiliser." – Vice-président, IT dans le secteur bancaire
"Connexions à distance fiables et stables avec de bonnes performances. Configuration simple et utilisation continue facile avec un accès sans surveillance." – Responsable des opérations dans le secteur de la finance
"J’adore à quel point l’expérience de bureau à distance est fluide lorsque vous utilisez plusieurs moniteurs sur le système distant." – Développeur logiciel dans le secteur de la santé et des biotechnologies
"Splashtop s’est révélé être une plateforme d'accès à distance fiable, avec de solides performances, une connectivité stable et un déploiement simple. Il a bien fonctionné pour le dépannage à distance, la gestion des terminaux et les tâches quotidiennes de support IT." – Responsable des opérations IT dans le secteur de la santé et des biotechnologies
« Splashtop On-Prem est excellent dans son domaine, il fonctionne parfaitement et si ce n’est pas le cas, le support est excellent. » – Collaborateur IT dans le secteur public
"Excellente fiabilité. Facile à utiliser. Dans l’ensemble, le produit semble plus convivial que les autres programmes d’accès à distance que nous utilisons." – Responsable commercial dans le secteur de l’assurance (hors santé)
Splashtop aide les entreprises à connecter en toute sécurité les employés et les équipes IT aux systèmes dont ils ont besoin, où qu’ils soient. Des performances élevées en accès à distance et une sécurité de niveau entreprise permettent aux organisations de déployer le travail hybride en toute confiance. Des sessions à distance réactives et haute fidélité permettent aux employés de rester productifs et aident l’IT à résoudre les problèmes plus rapidement sur des charges de travail exigeantes. Le Voice of the Customer de Gartner Peer Insights™ synthétise les avis clients vérifiés en informations utiles pour aider les acheteurs de technologies à évaluer les logiciels et les services. Ces avis complètent la recherche d’experts Gartner en apportant des points de vue de première main d’organisations qui utilisent les produits dans des environnements de production. Les retours clients continuent de jouer un rôle important dans l’évolution de la feuille de route produit de Splashtop en matière d’accès à distance, de support à distance et de gestion autonome des terminaux. En écoutant attentivement les professionnels de l’IT, Splashtop continue d’investir dans des capacités qui simplifient les opérations, renforcent la sécurité et aident les équipes IT réduites à faire plus avec moins de ressources. Pour en savoir plus sur les solutions d’accès à distance, de support à distance et de gestion autonome des terminaux de Splashtop, ou pour démarrer un essai gratuit, rendez-vous sur www.splashtop.com.
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Gartner, Voice of the Customer pour le logiciel de bureau à distance, contributeurs pairs, 30 juin 2026. Gartner® et Peer Insights™ sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Tous droits réservés. Le contenu Gartner Peer Insights se compose des opinions d’utilisateurs finaux individuels fondées sur leurs propres expériences et ne doit pas être interprété comme des déclarations de fait, ni comme représentant les points de vue de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ce contenu et ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce contenu, notamment quant à son exactitude ou son exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.