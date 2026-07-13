Splashtop présente Splashtop Live, une nouvelle série d’événements communautaires pour les professionnels de l’IT et les MSPs afin d’apprendre, d’échanger et de simplifier leurs opérations
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Des événements exclusifs dans la Bay Area et à Londres réuniront la communauté IT, les partenaires et les acteurs du secteur afin de partager des stratégies concrètes, des expériences de terrain et de nouvelles perspectives sur les défis IT d’aujourd’hui.
CUPERTINO, Calif., 13 juil. 2026 — Splashtop Inc. a annoncé aujourd'hui Splashtop Live, la première série d'événements communautaires de marque de l'entreprise. Ces événements sur invitation uniquement réuniront des professionnels de l'IT, des fournisseurs de services managés (MSPs), des partenaires et des experts du secteur pour un après-midi d'apprentissage, de réseautage et d'échanges axés sur la simplification des opérations IT modernes. Les participants repartiront avec des idées qu'ils pourront appliquer à leurs propres environnements IT et une meilleure compréhension de la manière dont d'autres organisations relèvent des défis similaires.
Alors que Splashtop célèbre 20 ans d’innovation, cette nouvelle série d’événements reflète l’engagement continu de l’entreprise envers la communauté IT, à mesure qu’elle élargit son expertise au-delà de ses racines dans l’accès à distance vers des solutions plus larges de gestion IT et de sécurité des terminaux. Splashtop Live prolonge cet engagement en créant un espace où les professionnels de l’IT peuvent discuter de défis communs et tirer des enseignements de l’expérience des autres.
La première série Splashtop Live comprendra :
Splashtop Live: Bay Area | 16 septembre | Cupertino, Californie
Splashtop Live: London | 6 octobre | Londres, Royaume-Uni
Chaque événement offre aux participants un accès direct aux fondateurs de Splashtop ainsi qu’aux équipes de direction, produit et support, créant des occasions de poser des questions et d’explorer des approches adaptables à leurs propres organisations. Le programme comprend des présentations keynote, des tables rondes entre pairs réunissant des praticiens IT et des MSPs, des sessions sur la feuille de route produit, des ateliers interactifs et des moments pour échanger avec d’autres pairs. Tout au long de la journée, les participants découvriront des moyens d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de réduire la complexité IT et de renforcer la sécurité, tout en développant des relations avec leurs pairs de la communauté.
"Au cours des vingt dernières années, nous avons eu le privilège de travailler aux côtés de professionnels de l’IT, alors même que leurs responsabilités n’ont cessé de s’élargir", a déclaré Mark Lee, CEO et cofondateur de Splashtop. " Certaines des idées les plus précieuses viennent de praticiens qui partagent ce qui fonctionne dans leurs propres environnements. Splashtop Live crée un espace propice à ces échanges."
Des détails supplémentaires sur le programme, les intervenants à l’honneur et les annonces de partenaires seront partagés dans les semaines à venir.
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À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.