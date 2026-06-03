Une recherche Splashtop révèle que la maintenance des terminaux consomme la moitié de la capacité TI
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Les organisations signalent une augmentation du fardeau de maintenance, du travail après les heures normales et des défis de mise à jour à mesure que les environnements des terminaux deviennent plus complexes.
CUPERTINO, Calif., 16 juin 2026 – Splashtop Inc., fournisseur mondial de solutions qui alimentent et sécurisent le travail distribué, a publié aujourd’hui une nouvelle étude sur la charge opérationnelle croissante à laquelle font face les équipes IT et les fournisseurs de services managés (MSPs), révélant que la maintenance des terminaux consomme désormais plus de la moitié de la capacité disponible des équipes IT. Basé sur une enquête menée auprès de 250 professionnels de l’IT et de MSP, le rapport révèle comment des systèmes fragmentés, une automatisation incohérente et une visibilité limitée empêchent de nombreuses équipes d’aller au-delà d’opérations réactives sur les terminaux.
Le rapport, Coincées au milieu : pourquoi la plupart des équipes IT n’arrivent pas à dépasser une gestion réactive des terminaux, a révélé que, bien que la plupart des équipes aient déjà investi dans l’automatisation et des outils de gestion des terminaux, beaucoup évoluent encore dans des environnements partiellement modernisés où le travail réactif et des systèmes déconnectés continuent d’entraîner une hausse des coûts, de la charge de travail en dehors des heures de bureau et des risques pour l’entreprise.
Principaux résultats
La plupart des équipes TI restent coincées entre des opérations réactives et une automatisation complète, avec 72% signalant que des outils fragmentés, une automatisation partielle et une visibilité limitée les empêchent de réaliser les gains opérationnels attendus.
La maintenance des points de terminaison consomme désormais la majorité de la capacité de l'équipe IT, représentant en moyenne 53 % du temps de l'équipe et atteignant 61 % dans les environnements avec plus de 1 000 points de terminaison.
Les opérations réactives sur les points de terminaison représentent une charge financière à six chiffres, avec des équipes dépensant en moyenne 133 000 dollars par an pour la main-d'œuvre de maintenance uniquement.
Le retard dans l'application des correctifs entraîne un risque mesurable, 57 % des répondants signalant un incident de sécurité lié aux retards de correctifs et plus de la moitié rapportant des impacts sur l'assurance cyber.
Les flux de travail fragmentés sont fortement associés à l'inefficacité opérationnelle, avec des équipes utilisant trois outils ou plus par problème de point de terminaison ayant plus de 60% de chances de connaître des retouches fréquentes.
Les conclusions indiquent un écart croissant entre les équipes opérant dans des environnements fragmentés et réactifs et celles adoptant des approches plus unifiées pour la gestion des points de terminaison. À mesure que les environnements évoluent, de nombreuses équipes rapportent passer beaucoup de temps sur des correctifs d'urgence, des dépannages sur des systèmes déconnectés et la gestion des inefficacités opérationnelles qui limitent l'impact des investissements en automatisation. « Alors que l'automatisation et les agents d'IA deviennent plus courants dans les opérations IT, de nombreuses équipes découvrent qu'une automatisation isolée ne peut aller que jusqu'à un certain point lorsque le modèle opérationnel sous-jacent reste fragmenté », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. “Cela pousse à un besoin accru de modèles opérationnels unifiés et façonne notre réflexion sur la simplification des opérations des points de terminaison.”
La plateforme de Gestion Autonome des Points d'Extrémité (AEM) de Splashtop est conçue pour répondre au modèle opérationnel décrit dans la recherche.
En savoir plus sur Splashtop AEM ou démarrez un essai gratuit : www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management.
Téléchargez le rapport complet : Coincé au Milieu : Pourquoi la plupart des équipes TI ne peuvent pas dépasser la gestion réactive des endpoints
À propos de la recherche
La recherche est basée sur une enquête auprès de 250 professionnels de l'informatique et fournisseurs de services gérés basés aux États-Unis, menée en février et mars 2026. Les constatations reflètent les tendances opérationnelles liées à la maintenance des terminaux, à l'automatisation, à la mise à jour des correctifs et à la gestion du flux de travail au sein des organisations gérant des environnements de terminaux distribués.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.