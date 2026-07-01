Splashtop s’associe à Misora Connect pour renforcer les capacités de maintenance à distance
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Favoriser la « maintenance sans visites sur site » grâce à « Splashtop by Misora Connect »
TOKYO, 2 juillet 2026 – Splashtop K.K., le bureau japonais de Splashtop Inc., a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Misora Connect, Inc. afin d’aider les organisations à simplifier la maintenance à distance des appareils et équipements déployés dans tout le Japon grâce à une nouvelle solution groupée d’accès à distance.
Grâce à ce partenariat, Misora Connect commencera à proposer « Splashtop by Misora Connect », une solution d'accès à distance pour les entreprises qui associe la SIM de communication de Misora Connect à Splashtop. La solution prend en charge une « maintenance sans visite sur site » pour l'exploitation des équipements installés sur des sites distants tels que des bureaux, des magasins et des usines dans tout le pays.
Contexte
Alors que les pénuries de main-d’œuvre et la diversité croissante des modes de travail continuent de progresser, l’amélioration de l’efficacité du support sur site est devenue un enjeu majeur pour la maintenance et l’exploitation des appareils installés sur des sites distants, notamment dans les magasins et les usines du pays, les PC de contrôle d’équipements, l’affichage dynamique, les appareils d’IA et les appareils edge. Lorsque des problèmes surviennent, le personnel doit souvent se déplacer sur site, ce qui entraîne une charge en temps et en coûts. En cas d’urgence, les retards d’intervention peuvent également entraîner des interruptions d’activité ou retarder la reprise. En outre, comme les opérations de maintenance ont tendance à dépendre de l’expérience et des connaissances de chaque intervenant, le besoin de standardiser et de rationaliser les opérations se fait de plus en plus sentir.
Splashtop prend en charge le fonctionnement efficace et stable des appareils sur site répartis sur différents sites distants grâce à sa technologie d'accès à distance, qui a atteint la part de marché n° 1 des ventes au Japon pendant deux années consécutives.* En combinant le service de communication de Misora Connect avec Splashtop, « Splashtop by Misora Connect » fournit un environnement permettant des opérations à distance sécurisées, contribuant à une réponse plus rapide, à la standardisation des opérations et à une maintenance plus efficace.
À propos de Splashtop par Misora Connect
« Splashtop by Misora Connect » est une solution d'accès à distance pour les entreprises qui associe la SIM de communication de Misora Connect à Splashtop. Elle fournit un environnement sécurisé pour accéder aux PC, appareils IoT, terminaux de contrôle et autres équipements installés sur des sites distants, sans dépendre du Wi‑Fi ni de VPN configurés individuellement par les utilisateurs. Cela permet la maintenance et l'exploitation à distance de magasins, d'usines, d'affichage dynamique, d'appareils d'IA, d'appareils edge et plus encore dans tout le pays, contribuant ainsi à réduire les visites sur site et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
À mesure que les entreprises déploient davantage d’équipements connectés, une plateforme de support à distance IoT comme Splashtop peut aider à rationaliser le dépannage, la maintenance et le support opérationnel, où que vous soyez.
Principales fonctionnalités de Splashtop by Misora Connect
Une utilisation à distance confortable grâce à un accès à distance haute performance
Une connectivité haute performance à faible latence permet aux utilisateurs d’utiliser confortablement des appareils installés sur des sites distants, comme s’ils travaillaient directement sur l’appareil placé devant eux. La solution prend également en charge le streaming 4K, ce qui permet d’utiliser des applications très exigeantes en temps réel sans transférer de données. Le forfait Enterprise de niveau supérieur prend également en charge un rendu fluide jusqu’à 240 FPS.
Sécurité de niveau entreprise
Splashtop fournit un environnement d'accès à distance sécurisé avec des fonctionnalités telles qu'une communication chiffrée en 256 bits, l'authentification multifacteur, l'authentification unique et un contrôle d'accès granulaire. Il prend également en charge diverses normes de sécurité et de conformité, notamment ISO 27001, SOC 2, RGPD et HIPAA, aidant ainsi les entreprises à mettre en place des opérations à distance sécurisées.
Configurations de connexion flexibles adaptées aux environnements d’utilisation
La solution prend en charge des configurations de connexion flexibles selon l’environnement utilisateur et les exigences des appareils. En plus de l’accès à distance aux PC de bureau, elle peut être utilisée pour piloter à distance des appareils Windows, des équipements dotés d’interfaces graphiques, des équipements d’usine, des appareils IoT et bien plus encore, afin de soutenir la maintenance à distance et l’efficacité opérationnelle dans un large éventail de scénarios métiers.
Grâce à ce partenariat, Splashtop soutiendra le développement de systèmes de « maintenance sans intervention sur site » qui ne dépendent pas de visites physiques sur site, contribuant ainsi à une maintenance à distance plus efficace et à une réduction de la charge de travail opérationnelle.
*Source: Fuji Chimera Research Institute, « 2024–2025 Communications-Related Marketing Research Overview », publié le 10 décembre 2025, sur la base du rapport d’étude de marché sur les parts de marché des services d’accès à distance des entreprises 2023–2024 (https://www.fcr.co.jp/report/253q12.htm)
Points clés de l’annonce
Splashtop K.K. annonce un partenariat avec Misora Connect Inc.
La solution d'accès à distance de Splashtop, « Splashtop », a été adoptée pour « Splashtop by Misora Connect », proposé par Misora Connect.
En combinant la carte SIM de communication de Misora Connect avec Splashtop, cette solution permet un environnement d’accès à distance sécurisé qui ne dépend ni du Wi‑Fi ni des VPN.
La solution permet une utilisation à distance sécurisée et fluide des PC, appareils IoT, terminaux de contrôle, PC de contrôle d’équipement, appareils edge et autres appareils situés à distance.
La solution aide à résoudre des problèmes tels que la contrainte des déplacements lors d’incidents sur site, les retards dans les interventions d’urgence et les opérations de maintenance qui dépendent de personnes spécifiques.
En soutenant le développement de systèmes de « maintenance sans visite sur site », la solution contribue à une maintenance à distance plus efficace et à des opérations standardisées.
À propos de Misora Connect Inc.
Représentants – Président et directeur représentant : Masamichi Morita; Directeur représentant : Susumu Takahashi
Siège social – Sumitomo Fudosan Iidabashi First Tower, 2-6-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo
Aperçu de l’entreprise – Fournit des services complets de communication sans fil, allant des usages en entreprise et prépayés aux communications à haute capacité et aux communications à faible capacité pour les applications IoT.
Taux de participation – SORACOM: 51%; Marubeni I-DIGIO Holdings: 49%
Site web – https://misora-connect.com/
À propos de Splashtop
Splashtop est une entreprise de plateforme IT cloud native qui simplifie la sécurité et les performances pour les effectifs distribués. S’appuyant sur plus de 20 ans d’expertise en technologies à distance, Splashtop propose des solutions faciles à déployer et à utiliser, permettant un travail sécurisé et productif depuis n’importe où et sur n’importe quel appareil via une console unique. Au Japon, Splashtop assure la vente et le support pour les clients nationaux par l’intermédiaire de sa filiale japonaise, en proposant des services adaptés aux besoins du marché japonais. Splashtop est utilisé par plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde et répond à des normes de sécurité élevées, notamment les certifications ISO, la conformité SOC 2 et la préparation au RGPD.
Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA) et travaille avec Microsoft pour aider à relever les défis des environnements IT en évolution. Pour plus d’informations, veuillez consulter splashtop.com ou splashtop.co.jp. Splashtop partage également les dernières actualités sur ses canaux officiels de réseaux sociaux. Suivez Splashtop Japan sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp et X : @splashtop_japan
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