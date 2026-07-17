Splashtop remporte le Visionary Spotlight Award 2026 pour sa plateforme unifiée de gestion autonome des terminaux
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CUPERTINO, Californie, 16 juil. 2026 — Splashtop a remporté un Visionary Spotlight Award 2026 décerné par ChannelVision Magazine, en gagnant dans la catégorie Service Provider Technology Breakthroughs pour la surveillance et la gestion à distance (RMM) grâce à sa plateforme unifiée pour l’ autonomous endpoint management (AEM).
La plateforme cloud-native de Splashtop regroupe les principales capacités opérationnelles que les fournisseurs de services managés (MSPs) utilisent au quotidien dans une expérience simple et fluide. Au lieu de passer d’un produit à l’autre pour identifier et résoudre les problèmes, les techniciens peuvent travailler de bout en bout depuis une seule plateforme avec une visibilité complète sur les environnements clients. Splashtop AEM permet aux MSPs de standardiser les politiques et d’automatiser les tâches routinières tout en bénéficiant d’une intelligence de sécurité en temps réel. La plateforme unifiée aide les MSPs à réduire la prolifération des outils, à améliorer l’efficacité des techniciens et à faire évoluer les opérations sans le coût ni la complexité des plateformes RMM d’entreprise traditionnelles.
"La plupart des MSPs n'ont pas besoin d'une plateforme qui essaie de tout faire. Ils ont besoin d'une plateforme qui exécute exceptionnellement bien les tâches sur lesquelles ils comptent chaque jour », a déclaré Mark Lee, CEO et cofondateur de Splashtop. "Nous sommes honorés d'être reconnus par ChannelVision, car ils comprennent ce que nous cherchons à faire : simplifier quelque chose qui est devenu incroyablement complexe.”
Contrairement aux plateformes RMM héritées qui nécessitent souvent plusieurs produits ou une personnalisation poussée, Splashtop offre un environnement opérationnel unifié pour gérer la santé des terminaux, la sécurité, l’automatisation, le patching et le support à distance. Il complète également Microsoft Intune en étendant la gestion des appareils avec des capacités opérationnelles en temps réel.
« À mesure que les environnements IT se sont davantage distribués et que les exigences de sécurité ont augmenté, chaque nouvelle couche de complexité complique la capacité des MSPs à réagir rapidement et à fonctionner efficacement. Notre priorité est d’aider les partenaires à simplifier afin qu’ils puissent aller plus vite, renforcer la sécurité et bâtir des entreprises plus saines et plus rentables."
Les Visionary Spotlight Awards annuels récompensent des produits, services et déploiements remarquables dans les secteurs des communications et des technologies de canal. Les lauréats sont sélectionnés par les éditeurs de ChannelVision et un jury indépendant selon l’innovation, l’impact futur sur le secteur, la différenciation des fonctionnalités, la facilité d’utilisation et l’interopérabilité.
"Les VSA 2026 reflètent un canal en évolution rapide, avec des conseillers qui évoluent parmi des technologies émergentes pilotées par l’IA et des attentes changeantes des acheteurs", a déclaré Berge Kaprelian, président-directeur général de ChannelVision. "Les VSA aident à faire le tri dans le bruit ambiant en récompensant les entreprises qui apportent de l’innovation et une valeur métier mesurable. Félicitations à tous les lauréats des Visionary Spotlight Awards de cette année."
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À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
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