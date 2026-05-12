Splashtop annonce un accord de partenariat avec Hitachi High-Tech
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Avancer les opérations à distance et la maintenance dans les secteurs des infrastructures sociales et de la technologie industrielle au Japon
CUPERTINO, Californie et TOKYO, 13 MAI 2026 – Splashtop Inc. et sa filiale Splashtop K.K., fournisseurs de solutions qui alimentent et sécurisent les environnements distribués, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Hitachi High-Tech Corporation (“Hitachi High-Tech”) pour aider à moderniser les infrastructures sociales et les secteurs technologiques industriels du Japon.
L'importance de la surveillance à distance et de la maintenance des équipements grandit dans la région face à l'aggravation de la pénurie de main-d'œuvre et à des opérations de plus en plus distribuées. Dans ce contexte, la demande augmente pour des solutions qui permettent une exploitation et une gestion sûres et efficaces des équipements sans nécessiter le déplacement du personnel sur site.
Splashtop étend son empreinte au-delà des cas d'utilisation traditionnels de TI dans le domaine de la technologie opérationnelle (OT), en fournissant un accès à distance sécurisé fiable et une technologie de support, et plus récemment, une gestion autonome des points de terminaison (AEM), pour améliorer l'efficacité et soutenir le fonctionnement stable des dispositifs sur le terrain à travers des emplacements distribués.
Grâce à cet accord de partenariat, Splashtop et Hitachi High-Tech collaboreront pour faire progresser l'accès à distance, les opérations et la gestion de la maintenance dans les domaines des infrastructures sociales et des technologies industrielles. De plus, Splashtop va élargir la portée de ses solutions d'accès à distance à une gamme plus large de clients grâce au réseau de vente domestique de Hitachi High-Tech.
Principales initiatives
Support pour la création d'environnements d'accès à distance pour les équipements et installations industriels
Amélioration des services de surveillance et de maintenance à distance
Développement conjoint de nouvelles solutions utilisant des dispositifs edge
Dans le cadre des efforts pour développer de nouvelles solutions basées sur des dispositifs Edge, Splashtop a également terminé la vérification opérationnelle de Splashtop sur l'Armadillo-IoT G4, une passerelle IoT compatible avec l'informatique en périphérie industrielle fournie par Atmark Techno, Inc.
Splashtop continuera de travailler avec Hitachi High-Tech pour accélérer la transformation numérique et l'adoption des opérations à distance sur les chantiers, notamment dans les domaines de l'infrastructure sociale et de la technologie industrielle.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.