Splashtop désigné « Leader » dans l’ITreview Grid Award pour la cinquième année consécutive
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Reconnu pour sa facilité d’utilisation et la stabilité de sa qualité de connexion au service du travail à distance et du support IT en entreprise
TOKYO, Japon — Splashtop K.K. (siège social : Chiyoda-ku, Tokyo ; président et directeur représentatif : Mark Lee ; ci-après « Splashtop »), fournisseur de la solution d'accès à distance « Splashtop », a annoncé aujourd'hui que Splashtop a été désigné « Leader » dans la catégorie Outils d'accès à distance du « ITreview Grid Award 2026 Summer », organisé par ITreview, une plateforme d'avis sur les produits IT B2B et les services cloud exploitée par ITcrowd Corp. (siège social : Minato-ku, Tokyo ; président et CEO : Genta Kurono).
Récompensé comme « Leader » dans la catégorie des outils d'accès à distance de l'ITreview Grid Award 2026 Summer
Le ITreview Grid Award est une récompense trimestrielle qui distingue les produits IT B2B et services cloud d’exception sur la base des avis utilisateurs soumis à ITreview, en évaluant les produits sous l’angle de la satisfaction client et de la reconnaissance du marché.
Splashtop est une solution d'accès à distance qui permet aux utilisateurs d’accéder de façon sécurisée et confortable aux PC du bureau et sur site. Grâce à un fonctionnement simple, indépendant du VPN, une utilisation intuitive, une qualité de connexion stable et la prise en charge de plusieurs appareils, Splashtop favorise un travail flexible quel que soit le lieu, tout en améliorant l’efficacité de la gestion IT et des opérations de support.
Dans le cadre de cette distinction, Splashtop a été très bien noté par de nombreux utilisateurs pour sa praticité et sa facilité d’utilisation dans les opérations réelles. Les avis publiés sur ITreview ont mis en avant les points suivants :
Permet un accès à distance sécurisé aux PC de l’entreprise depuis n’importe où pour le travail à distance et hybride, en aidant à réduire les tâches qui obligeaient auparavant les employés à venir au bureau.
Offre un environnement d’accès à distance confortable pour le travail au quotidien, avec une latence minimale dans l’affichage de l’écran et l’utilisation de la souris.
Permet aux équipes IT et des systèmes d'information de visualiser et de contrôler directement des PC à distance, contribuant ainsi à des temps de réponse plus rapides en support à distance.
Prend en charge les connexions depuis des smartphones et des tablettes, ce qui le rend pratique pour gérer le travail, les urgences et le dépannage lorsque vous êtes loin du bureau.
Offre un déploiement et une utilisation simples, aidant les organisations à créer un environnement d'accès à distance indépendant du VPN avec un excellent rapport coût-performance.
Splashtop continuera d’intégrer les retours clients dans l’amélioration de ses produits et services, et soutiendra des modes de travail flexibles ainsi que la continuité d’activité des entreprises et des organisations en fournissant des environnements d’accès à distance sécurisés et confortables.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.