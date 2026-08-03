Splashtop met son expertise en accès à distance au service de la lutte contre les escrocs avec le lancement de Shield
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Le nouveau produit de sécurité grand public bloque les outils d'accès à distance des escrocs, les malwares et les liens de phishing — lancé alors que les pertes liées à la fraude en ligne aux États-Unis atteignent un record de 21 milliards de dollars
CUPERTINO, Californie, 3 août — Splashtop® Inc., leader mondial et pionnier de l'accès à distance sécurisé, a annoncé aujourd'hui Splashtop Shield, une solution de sécurité pour les particuliers et les familles conçue pour interrompre la chaîne d'attaque derrière les arnaques actuelles de prise de contrôle d'appareils. En combinant protection contre les malwares, défense contre le phishing et prévention des prises de contrôle à distance, Shield stoppe les attaques avant que des criminels ne prennent le contrôle d'un appareil.
Les arnaques modernes reposent rarement sur une seule tactique. Un SMS de phishing mène vers un faux site de support, puis vers un appel téléphonique convaincant, et finalement vers une session d'accès à distance qui donne à un criminel le contrôle de l'ordinateur de la victime. L'intelligence artificielle rend chaque étape de ces escroqueries plus convaincante. Selon l'Internet Crime Report du FBI, les Américains ont perdu près de 21 milliards de dollars à cause de la cybercriminalité l'an dernier. Les adultes de plus de 60 ans ont été les plus touchés, déclarant 7,7 milliards de dollars de pertes — soit une hausse de 37 % en une seule année.
Depuis plus de dix ans, Splashtop sécurise l'accès à distance légitime pour des millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises, contribuant à définir ce que sont des sessions à distance fiables et fondées sur le consentement. Shield met cette expertise au service de la lutte contre les attaquants en détectant les tentatives d'accès non autorisées et en les bloquant.
« Les cybercriminels sont impitoyables et s'attaquent aux personnes les plus vulnérables de nos vies », a déclaré Mark Lee, CEO et cofondateur de Splashtop. « Les arnaques d'aujourd'hui enchaînent tromperie, malwares et accès à distance non autorisé. Shield a été conçu pour briser cette chaîne avant que des criminels ne prennent le contrôle, et aucune entreprise ne comprend mieux que nous la différence entre un accès à distance légitime et une prise de contrôle. »
Lors de tests indépendants menés par West Coast Labs en avril 2026, Shield a atteint un taux de protection de 100 % contre les menaces testées [rapport source].
Shield protège sur l’ensemble du cycle d’une attaque :
Protection contre la prise de contrôle à distance : Détecte et bloque les outils d'accès à distance non autorisés utilisés dans les arnaques au support technique — l’étape finale et la plus dommageable d’une attaque de prise de contrôle d’un appareil — tout en reconnaissant et en autorisant les connexions de confiance, basées sur le consentement, de membres de la famille.
Protection contre les arnaques numériques : bloque les sites de phishing et les liens malveillants dans les e-mails et les messages avant qu’ils ne se chargent, pour qu’un clic par erreur ne se transforme pas en compromission.
Protection contre les menaces (antivirus) : détecte et bloque les malwares, ransomwares et autres logiciels malveillants à l’aide d’une détection assistée par l’IA et d’une analyse comportementale, en complément d’un moteur antivirus traditionnel, afin de vous protéger contre les menaces connues comme émergentes.
Aide à distance de confiance : Permet aux membres désignés de la famille d’aider en toute sécurité leurs proches via des sessions fondées sur le consentement afin de résoudre des problèmes techniques ou d’enquêter sur une activité suspecte, où qu’ils soient.
« Des millions de personnes utilisent déjà Splashtop pour aider leurs parents et grands-parents avec leurs ordinateurs », a poursuivi Lee. « Shield protège ces mêmes familles avant que quoi que ce soit ne tourne mal — et à mesure que les escrocs adoptent l’IA pour rendre leurs arnaques plus difficiles à repérer, nous étendons la protection de Shield pour les contrer aussi sur ce terrain, en interceptant le front de l’attaque piloté par l’IA, et pas seulement l’étape finale. » Splashtop Shield est disponible dès aujourd’hui avec un essai gratuit de 7 jours ou à l’achat dans les éditions Individual, Family Lite et Family pour les PC Windows et les Mac, en tant que produit autonome ou aux côtés des offres d'accès à distance de Splashtop. Pour plus d’informations ou pour démarrer un essai gratuit, rendez-vous sur www.splashtop.com/shield.
Résumé de l’actualité
Splashtop Shield bloque les outils d'accès à distance non autorisés à l’origine des arnaques au support technique tout en maintenant ouvertes les connexions familiales de confiance — en combinant protection contre les arnaques, prévention de la prise de contrôle à distance, antivirus et aide à distance fondée sur le consentement dans une seule solution de sécurité pour les particuliers et les familles.
Splashtop Shield est disponible pour les PC Windows et les Mac sous forme d’applications légères, en éditions Individual et Family.
Splashtop Shield a atteint un taux de protection de 100 % contre les menaces testées lors de tests indépendants réalisés par un tiers, West Coast Labs.
Splashtop Shield est conçu par Splashtop, dont le logiciel d'accès à distance bénéficie de la confiance de plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.