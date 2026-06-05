Dans ce paysage numérique en constante évolution, un accès à distance fiable est devenu un outil indispensable pour les professionnels des médias et de la création du monde entier.
L’accès à distance a permis aux professionnels de la création de travailler de n’importe où, sans être limités par les frontières habituelles de leur bureau. Qu’il s’agisse de montage en temps réel, de traitement haute résolution ou d’autres tâches créatives, la demande pour des solutions d’accès à distance performantes n’a jamais été aussi forte.
C’est là qu’intervient Splashtop Remote Access Performance, une solution révolutionnaire conçue pour répondre aux exigences spécifiques du secteur des médias et de la création. Avec une plateforme riche en fonctionnalités offrant un accès à distance ultra performant et une multitude d’outils, Splashtop s’est rapidement imposé comme le choix de prédilection des professionnels du secteur partout dans le monde.
Dans cet article, vous découvrirez les nombreuses raisons qui ont fait de Splashtop la solution d’accès à distance préférée des professionnels des médias et de la création.
Les performances supérieures et la simplicité d’accès de Splashtop
Les solutions d’accès à distance ne se valent pas toutes. La complexité du travail créatif, qu’il s’agisse de monter des vidéos haute résolution, de traiter des graphismes détaillés ou de créer des expériences audio immersives, exige une solution qui ne se contente pas de vous connecter à un ordinateur distant, mais qui reproduise l’expérience vécue lorsque vous êtes assis directement devant cette machine.
C’est précisément ce qu’offre Splashtop : un accès facile depuis n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’une tablette ou même de votre smartphone. Cette compatibilité étendue avec les appareils, englobant les ordinateurs Windows, Mac, Linux ou les machines virtuelles, garantit une connectivité fluide quel que soit l’équipement à votre disposition.
Mais ce qui distingue véritablement Splashtop, c’est son accès à distance haute performance inégalé. La possibilité de streaming 4K jusqu’à 60 images par seconde (FPS) offre une expérience immersive qui efface véritablement la distinction entre un accès sur site et un accès à distance. De plus, les utilisateurs d’iMac Pro Retina bénéficient d’une impressionnante capacité de streaming en 5K.
Ces performances supérieures sont complétées par le mode couleur 4:4:4 de Splashtop, qui offre la meilleure précision chromatique et la plus grande clarté d’image possible. Cela garantit que ce que vous voyez sur votre appareil local reflète parfaitement l’écran de votre poste de travail distant. Pour les professionnels de la création, cela peut faire la différence entre l’acceptable et l’exceptionnel dans leur produit final.
De son côté, la fonction audio haute fidélité, qui comprend des débits binaires audio élevés (256k/384k), garantit la meilleure qualité sonore possible. Que vous mixiez de la musique, montiez un podcast ou révisiez les dialogues d’un film, cette fonction garantit que votre sortie audio soit claire, nette et parfaitement synchronisée avec vos images.
Splashtop offre une connectivité et une extension fluide de votre poste de travail, spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels des médias et de la création. C’est une version améliorée de l’accès à distance.
Fonctionnalités supplémentaires pour les professionnels de la création
Les offres de Splashtop vont au-delà de la simple connectivité haute performance ; elles sont spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des professionnels de la création. Splashtop Remote Access Performance est doté de fonctionnalités uniques qui optimisent le télétravail et facilitent la vie des professionnels du secteur.
L’une de ces fonctionnalités est la redirection de périphériques USB, une solution vraiment innovante qui vous permet de rediriger un périphérique USB de votre ordinateur local vers l’ordinateur distant. Ainsi, que vous utilisiez une carte à puce, une clé de sécurité, une manette de jeu, une imprimante ou un périphérique HID, vous pouvez l’utiliser comme s’il était directement branché sur votre poste de travail distant. Cette fonction est extrêmement utile pour les créateurs qui doivent souvent travailler avec des équipements spécialisés.
Pour ceux qui utilisent beaucoup les tablettes graphiques et les stylets, Splashtop se distingue par la prise en charge de ces périphériques. Il vous permet d’utiliser votre stylet sur votre appareil local pour contrôler votre ordinateur distant en temps réel. Cette fonctionnalité change la donne pour les graphistes, les artistes et les animateurs qui peuvent continuer à créer leurs dessins avec la même précision et la même facilité que sur leur ordinateur habituel.
Une autre fonctionnalité remarquable est la redirection du micro. Elle vous permet d’utiliser votre microphone local comme entrée sur votre ordinateur distant, ce qui ouvre un univers de possibilités pour les professionnels de la production audio, du podcasting ou de tout autre domaine impliquant l’enregistrement et le traitement de sons.
De plus, toutes les fonctionnalités disponibles dans Splashtop Remote Access Pro sont incluses dans Splashtop Remote Access Performance. Ces dernières incluent la prise en charge de plusieurs moniteurs, le transfert de fichiers, le chat, la gestion sécurisée des utilisateurs et des périphériques, le redémarrage à distance et le wake-on-LAN, et bien d’autres encore.
Splashtop ne se contente pas de fournir un accès à distance à votre ordinateur ; il reproduit l’ensemble de votre environnement de travail, avec la même flexibilité et la même facilité d’utilisation que si vous êtiez sur place. C’est pour cette raison que de nombreux professionnels préfèrent Splashtop pour leurs besoins d’accès à distance.
Cas d’utilisation de Splashtop pour les professionnels de la création
Conception graphique et animation
Pour les graphistes et les animateurs, la prise en charge par Splashtop du mode couleur 4:4:4 et du streaming haute performance offre une expérience d’accès à distance incomparable. L’utilisation à distance d’un stylet et d’une tablette graphique en temps réel change la donne pour ces professionnels, car elle leur permet de travailler avec précision et facilité sur leurs créations.
Montage et production vidéo/audio
Les monteurs vidéo et audio bénéficient grandement des réglages audio haute fidélité et du streaming 4K à 60 fps. Qu’il s’agisse de mixer de la musique, de monter des dialogues, de couper des séquences vidéo ou de réaliser des tâches de post-production, ces fonctionnalités garantissent une expérience de traitement à distance précise et immersive. La redirection du micro s’avère également pratique pour les voix off ou d’autres apports audio.
Diffusion
Pour les professionnels de la diffusion, Splashtop offre l’avantage unique d’accéder à des logiciels de diffusion et de les gérer à distance. L’accès à distance haute performance garantit un fonctionnement fluide, tandis que l’ultra-haute fidélité audio permet de maintenir la qualité audio nécessaire aux exigences de la radiodiffusion.
Architecture et développement de jeux
Les architectes et les développeurs de jeux, qui travaillent souvent avec des images complexes en haute résolution sur plusieurs écrans, bénéficient de la prise en charge multi-moniteurs de Splashtop. L’accès à distance 60 fps haute performance combiné au mode couleur 4:4:4 garantit que les détails complexes de leurs conceptions sont fidèlement restitués.
Quel que soit votre cas d’utilisation, Splashtop Remote Access Performance offre des fonctionnalités puissantes adaptées à vos besoins, ce qui en fait une solution idéale pour les professionnels des médias et de la création. Avec Splashtop, vos postes de travail sont réellement accessibles de n’importe où, offrant une expérience authentique et en temps réel qui vous permet de donner le meilleur de vous-même, quel que soit l’endroit d’où vous travaillez.
Fonctionnalités de sécurité de Splashtop
À une époque où les cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées, la mise en place de mesures de sécurité robustes n’est pas négociable.
Les professionnels des médias et de la création manipulent souvent des données sensibles, notamment des designs confidentiels, des informations sur les clients et des contenus multimédias inédits, ce qui fait de la sécurité une préoccupation majeure. Splashtop prend ces considérations au sérieux et a intégré une série de mesures de sécurité robustes dans sa solution d’accès à distance.
Splashtop place la barre très haut en matière de sécurité pour son bureau à distance, en offrant des fonctionnalités avancées telles que le chiffrement AES 256 bits, l’authentification multifactorielle, la prévention des intrusions et l’enregistrement des sessions. Ces dispositifs, associés à l’authentification des périphériques, garantissent un accès sécurisé et protègent les données sensibles lors des sessions à distance.
Splashtop Enterprise ne se contente pas de fournir les mêmes fonctionnalités que Splashtop Remote Access Performance. Il s’agit d’une solution tout-en-un d’accès et de support à distance avec des fonctions de sécurité supplémentaires, notamment l’intégration de l’authentification unique (SSO), les autorisations granulaires et la planification des accès.
Commencez avec Splashtop gratuitement
Le secteur de la création évolue rapidement et de plus en plus de professionnels ont besoin d’accéder à leurs postes de travail à partir de différents endroits et appareils. Il est essentiel de disposer d’une solution d’accès à distance capable de suivre le rythme.
L’accès à distance ultra performant de Splashtop, ses fonctions avancées adaptées aux techniciens, ses mesures de sécurité robustes et son large éventail d’applications spécifiques au secteur en font un choix de premier ordre sur ce marché.
Que vous soyez graphiste, monteur de film, développeur de jeux ou professionnel de la diffusion, Splashtop vous offre une expérience de télétravail fluide et de haute qualité qui reflète efficacement l’expérience en personne sur votre poste de travail, vous donnant la liberté et la flexibilité de créer n’importe où, n’importe quand.
Si vous êtes un professionnel des médias ou de la création à la recherche d’une solution d’accès à distance qui comprend et répond à vos besoins, Splashtop est la solution qu’il vous faut. Commencez un essai gratuit aujourd’hui pour découvrir la différence Splashtop par vous-même. Votre créativité vous remerciera.
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