L'accès à distance aide les employés à rester productifs de partout et offre aux équipes TI une meilleure flexibilité pour le support. Mais s'il est laissé non sécurisé, cela peut également créer un point d'entrée de grande valeur pour les attaquants.
Les mots de passe seuls ne suffisent pas à protéger l'accès à distance. Lorsque les employés en télétravail, les équipes TI et les fournisseurs se connectent aux systèmes d'entreprise depuis l'extérieur du bureau, les organisations ont besoin d'une authentification renforcée pour sécuriser les comptes et les sessions à distance.
L'authentification à deux facteurs est un moyen efficace de protéger l'accès à distance. Il ajoute une deuxième étape de vérification lors de la connexion, de sorte qu'un mot de passe volé ne suffit pas seul pour accéder à une session à distance.
Avec cela à l'esprit, examinons ce qu'est l'authentification à deux facteurs, pourquoi elle est importante pour l'accès à distance et comment la configurer efficacement.
Qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs pour l'accès à distance ?
L'authentification à deux facteurs (2FA) est un processus de connexion qui complète un mot de passe en nécessitant un élément supplémentaire, tel qu'une demande via une application d'authentification, un code à usage unique ou un jeton matériel, pour qu'un utilisateur puisse se connecter. Cela garantit que même si un mot de passe est volé, le voleur ne pourra pas se connecter au compte de l'utilisateur sans l'authentification supplémentaire.
Pour l'accès à distance, l'authentification à deux facteurs sécurise les ordinateurs à distance, les applications, les serveurs et les sessions de support. Parce que l'accès à distance permet aux utilisateurs de se connecter de n'importe où et sur n'importe quel appareil, vérifier les utilisateurs et protéger les comptes contre les mots de passe compromis est d'une importance capitale.
L'authentification à deux facteurs relève de l'authentification multi-facteurs (MFA). Cependant, aux fins de cet article, nous examinerons spécifiquement l'A2F.
Les méthodes courantes de 2FA pour l'accès à distance incluent :
Approbations par push de l'application Authenticator
Codes à usage unique de l'application Authenticator
Codes de vérification par SMS ou e-mail, lorsque pris en charge
Clés de sécurité matérielles ou jetons
Vérification biométrique liée à un flux d'authentification de confiance
Pourquoi l'accès à distance nécessite une authentification à deux facteurs
L'accès à distance permet aux employés de travailler de n'importe où, ce qui inclut la connexion à des systèmes sensibles, des fichiers internes, des outils d'administration et des appareils essentiels pour l'entreprise. Ces connexions doivent rester sécurisées à la fois pour la conformité TI et la continuité des activités. Sans une bonne sécurité des comptes, un mot de passe compromis pourrait être dévastateur.
Il existe de nombreuses façons pour les attaquants de voler des mots de passe, y compris le phishing, la réutilisation des identifiants et les attaques par force brute. Sans une couche de sécurité d'accès secondaire, un simple vol de connexion suffit pour que les attaquants accèdent à des données sensibles et à des systèmes clés. L'authentification à deux facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant des utilisateurs qu'ils vérifient leur identité lors de la connexion.
Les avantages de l'authentification à deux facteurs pour l'accès à distance incluent :
Réduction du risque de connexions non autorisées avec des identifiants volés
Sécurité améliorée pour les travailleurs à distance, les sous-traitants et les administrateurs TI
Protection supplémentaire pour l'accès à distance sans surveillance et les comptes privilégiés
Support pour les exigences de conformité et d'audit dans les environnements réglementés
Plus de confiance que l'accès à distance est suffisamment sécurisé pour une utilisation professionnelle
Avant de configurer l'authentification à deux facteurs pour l'accès à distance
Avant d'activer la 2FA, il est utile de planifier soigneusement le déploiement. Examiner qui a besoin d'accès à distance, à quels systèmes ils se connectent, comment ils vont s'authentifier et quelles options de récupération sont disponibles aidera à réduire la confusion et à éviter les lacunes de sécurité évitables.
Lors de l'activation de l'authentification à deux facteurs pour l'accès à distance, assurez-vous de :
Identifiez qui utilise l'accès à distance et quels systèmes ils connectent
Déterminez quels outils d'accès à distance ou chemins d'accès sont utilisés
Décidez quels utilisateurs ou groupes doivent être obligés d'utiliser la 2FA
Choisissez la méthode de second facteur que vous souhaitez supporter
Assurez-vous que les utilisateurs sont inscrits à la méthode d'authentification sélectionnée
Préparez des étapes d'accès de sauvegarde et de récupération pour prévenir les blocages
Testez avec un petit groupe pilote
Formez les utilisateurs et expliquez ce qui va changer et ce qu'ils doivent faire
Comment configurer l'authentification à deux facteurs pour l'accès à distance
Lorsque vous configurez la 2FA pour votre logiciel d'accès à distance, assurez-vous de l'appliquer correctement sur tous les comptes et que le processus fonctionne sans accroc. Suivez ces sept étapes, et vous pourrez sécuriser efficacement l'accès à distance avec une authentification fiable :
Étape 1 : Passez en revue votre environnement d'accès à distance
Avant de pouvoir configurer l'authentification à deux facteurs, vous devez comprendre les chemins d'accès pour vos employés en télétravail et hybrides. Cela peut inclure l'accès à distance aux ordinateurs de bureau, téléassistance pour les équipes IT, l'accès des fournisseurs aux serveurs, etc. Les spécificités varient selon l'entreprise et dépendent de si vous utilisez une plateforme d'accès à distance, un VPN, un RDP ou un service d'accès basé sur le cloud.
Étape 2 : Choisir où l'authentification à deux facteurs sera appliquée
L'authentification à deux facteurs peut être appliquée à différents niveaux, selon l'environnement. Cela peut inclure l'application au niveau de l'identité ou de l'ouverture de session unique, à l'intérieur de la plateforme d'accès à distance, au niveau de la passerelle de bureau à distance ou du courtier, ou au niveau de la connexion du point de terminaison, mais la couche qui fonctionne le mieux pour une entreprise dépendra de son architecture d'accès, de ses objectifs d'expérience utilisateur et de ses exigences en matière de contrôle administratif.
Étape 3 : Sélectionnez la Méthode d'Authentification
Il existe de nombreux types d'authentification à deux facteurs, y compris les invites basées sur des applications, les codes à usage unique et les clés matérielles. Il est important de choisir une méthode qui offre des options de sécurité et de récupération tout en restant facile à utiliser pour les employés, afin qu'ils puissent se connecter avec un minimum de tracas. Assurez-vous de choisir une méthode que vos employés adopteront et utiliseront de manière cohérente.
Étape 4 : Inscription des utilisateurs et des appareils
L'authentification à deux facteurs dépend de l'enregistrement par les utilisateurs de leur méthode de second facteur pour vérifier leur identité. Cela peut inclure l'enregistrement d'une application d'authentification, la vérification d'un téléphone ou d'un autre appareil secondaire, ou l'inscription d'un jeton matériel pris en charge. Les organisations devraient également attribuer des politiques par groupe d'utilisateurs, et maintenir des options de secours ou de récupération au cas où quelque chose tournerait mal. N'oubliez pas qu'une inscription incomplète peut entraîner des problèmes de déploiement et empêcher les utilisateurs de se connecter en toute sécurité.
Étape 5 : Activez les politiques 2FA pour l'accès à distance
Une fois que les utilisateurs sont inscrits, vous pouvez commencer à appliquer l'authentification à deux facteurs pour l'accès à distance. Vous voudrez définir des politiques concernant les moments où l'authentification à deux facteurs est requise, si les options d'appareil de confiance sont autorisées, et si les utilisateurs privilégiés ou les systèmes sensibles doivent suivre des exigences d'accès plus strictes.
Étape 6 : Testez le flux de connexion de bout en bout
Les tests sont toujours importants ; vous pourriez activer la 2FA seulement pour découvrir que vous avez accidentellement verrouillé tout le monde hors de leurs comptes. Vous voudrez tester le flux de connexion, y compris une connexion réussie, ce qui se passe lors des tentatives de connexion échouées, comment la 2FA se comporte sur de nouveaux appareils ou après une réinitialisation de mot de passe, ainsi que la sauvegarde et la récupération de compte. Ces tests doivent vérifier à la fois la sécurité et l'ergonomie, y compris si les utilisateurs peuvent effectuer le processus de connexion avec succès et si la récupération et l'accès de sauvegarde fonctionnent comme prévu.
Étape 7 : Déployez largement et surveillez
Une fois vos politiques 2FA mises en place et les tests réussis, vous pouvez les déployer dans toute votre organisation. Cependant, cela ne signifie pas que votre travail est terminé ; il est toujours important de surveiller votre réseau et d'affiner vos politiques. Assurez-vous de surveiller les tentatives de connexion échouées, les tentatives d'accès inhabituelles et les verrouillages pour identifier les comportements suspects, et de suivre les tickets du help desk ainsi que l'achèvement des inscriptions des utilisateurs pour identifier tout problème devant être résolu. La cybersécurité est un processus continu, donc surveiller et affiner votre sécurité est essentiel.
Moyens Courants pour les Organisations de Configurer la 2FA pour l'Accès à Distance
Il existe plusieurs façons différentes pour les organisations de mettre en place l'authentification à deux facteurs, selon leurs besoins et préférences. Chacun a ses propres avantages, donc les décideurs devraient examiner leurs options et choisir celle qui convient le mieux à leur entreprise.
Les méthodes 2FA courantes incluent :
2FA via une plateforme d'accès à distance
De nombreuses solutions d'accès à distance permettent aux administrateurs d'activer l'authentification à deux facteurs directement dans leur plateforme. Cela facilite la configuration et offre des contrôles de politique centralisés, tout en réduisant le besoin de combiner plusieurs composants de sécurité pour activer l'authentification à deux facteurs (2FA). Les organisations devraient toujours confirmer que la plateforme prend en charge les méthodes d'authentification, les politiques et les flux de travail d'identité dont elles ont besoin.
2FA par le biais d'un fournisseur d'identité ou d'une plateforme SSO
De nombreuses organisations utilisent déjà l'authentification unique (SSO) ou un autre fournisseur d'identité pour appliquer l'authentification. Cela signifie qu'ils disposent déjà d'un authentificateur en place qui peut appliquer des politiques d'accès cohérentes sur les applications et les outils à distance, auxquels leurs employés sont déjà inscrits et qu'ils utilisent, et qui peut être utilisé avec leur logiciel d'accès à distance. Cette approche est souvent une solution solide pour les organisations qui gèrent déjà l'authentification de manière centralisée via SSO ou un fournisseur d'identité.
2FA au niveau de la connexion de l'Endpoint
Certaines environnements nécessitent une vérification supplémentaire lors de la connexion de l'appareil, plutôt qu'au démarrage de la solution d'accès à distance. Cela aide à fournir une couche de sécurité supplémentaire pour le périphérique à distance, en plus du compte de l'utilisateur. Bien qu'il puisse aider à sécuriser les connexions locales et à distance, sa mise en œuvre peut être plus complexe, selon votre solution.
Erreurs courantes à éviter lors de l'activation de l'authentification à deux facteurs pour l'accès à distance
Bien que la 2FA soit un outil de sécurité puissant pour l'accès à distance, les organisations peuvent commettre certaines erreurs lors de son activation. Ces erreurs, bien que apparemment mineures, peuvent tout de même avoir des conséquences significatives pour la cybersécurité, il est donc important de les surveiller.
Les erreurs courantes de 2FA incluent :
Activer l'application avant que les utilisateurs ne soient inscrits, ce qui peut les verrouiller de leurs comptes.
S'appuyer sur des méthodes d'authentification faibles ou peu pratiques, car elles offrent soit une sécurité minimale, soit un coût de productivité, car elles frustrent et ralentissent les employés.
Ne pas planifier d'options de sauvegarde et de récupération peut entraîner des verrouillages et des perturbations inutiles si les utilisateurs perdent l'accès à leur second facteur.
Appliquer la même politique à chaque compte sans prévoir d'exceptions.
Ne pas tester les flux de travail d'accès à distance avant le déploiement, ce qui amène les équipes à manquer des erreurs ou des problèmes.
Ignorer les fournisseurs tiers ou les sous-traitants qui accèdent également aux systèmes à distance.
Finir la configuration mais échouer à surveiller l'activité de connexion par la suite.
Ce qu'il faut rechercher dans une solution d'accès à distance avec authentification à deux facteurs intégrée
Alors, maintenant que nous savons comment configurer la 2FA et quelles erreurs éviter, il est temps de réfléchir à ce que vous devez rechercher. Tous les logiciels d'accès à distance ou outils d'authentification ne se valent pas, il est donc important de considérer vos besoins et de vous assurer que l'outil que vous trouvez y répond bien.
Recherchez ce qui suit dans une solution d'accès à distance :
Configuration facile de l'authentification à deux facteurs et gestion des politiques qui permettent personnalisation et flexibilité.
Un support pour un accès à distance sécurisé sans complexité supplémentaire, pour que les utilisateurs puissent se connecter de manière fiable sans traverser d'obstacles.
Contrôles centralisés des utilisateurs et des appareils pour maintenir une sécurité accrue.
Journalisation et visibilité des activités d'accès pour identifier les comportements suspects.
Une performance solide et une fonctionnalité conviviale, pour que la sécurité ne crée pas de friction avec la productivité.
Compatibilité avec des exigences de sécurité plus larges telles que SSO (authentification unique), les contrôles d'accès et la préparation aux audits.
Comment Splashtop aide à sécuriser l'accès à distance avec la 2FA
Pour les organisations qui souhaitent un accès à distance sécurisé sans complexité inutile, Splashtop offre un moyen pratique de protéger les sessions à distance tout en maintenant une expérience utilisateur simple. L'accès à distance Splashtop est conçu pour un accès sécurisé et fiable aux ordinateurs depuis n'importe où, avec des fonctionnalités de sécurité comprenant l'authentification multifactorielle dans le cadre de son approche de connexions sécurisées.
Pour les équipes ayant des exigences plus larges en matière de TI et de sécurité, Splashtop Enterprise ajoute des fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion telles que SSO (authentification unique)/SAML, des autorisations granulaires, la journalisation SIEM et la liste blanche IP. Cela donne aux organisations un meilleur contrôle sur la gestion de l'accès à distance pour les utilisateurs, les appareils et les environnements.
Cela fait de Splashtop un excellent choix pour les entreprises souhaitant améliorer la sécurité de l'accès à distance sans avoir à assembler une pile de bureau à distance plus complexe et obsolète. Au lieu de traiter la 2FA comme une réflexion après coup séparée, les équipes peuvent utiliser Splashtop pour fournir un accès à distance sécurisé avec des contrôles centralisés et une expérience de déploiement plus fluide.
L'accès à distance sécurisé commence par une authentification forte
L'accès à distance doit toujours être associé à une authentification forte, et l'authentification à deux facteurs est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le risque d'accès non autorisé. Un mot de passe volé ne devrait pas suffire à ouvrir la porte à une session à distance.
Pour déployer efficacement la 2FA, les organisations devraient examiner leur environnement d'accès à distance, choisir le bon point d'application, inscrire correctement les utilisateurs, tester le flux de connexion et de récupération, et surveiller les problèmes après le déploiement. Le but n'est pas seulement d'activer l'authentification à deux facteurs (2FA), mais de l'implémenter de manière sécurisée, utilisable et gérable.
L'accès à distance sécurisé n'a pas besoin d'être excessivement complexe. Avec la bonne approche et la bonne plateforme, les organisations peuvent soutenir l'accès depuis n'importe où tout en conservant un meilleur contrôle sur qui peut se connecter et comment.
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