Comment l’accès à distance peut-il améliorer la productivité et la flexibilité dans le secteur des médias et du divertissement ? Quatre de nos clients partagent leur histoire.

La pandémie a bouleversé un grand nombre de nos habitudes, notamment le type de médias que nous consommons. Avant le COVID, les réseaux sociaux avaient la mainmise sur nos tendances collectives de consommation des médias. Cependant, les confinements et la distanciation sociale ont entraîné une hausse du nombre de films et de programmes télévisés visionnés. Selon une étude réalisée par Nielsen en 2020, la télévision connectée, grâce aux nombreuses options qu’elle offre, a connu un pic d’utilisation pendant la pandémie et est restée à un niveau élevé (même après la fin des confinements dans le monde). Ces niveaux de consommation jamais atteints maintiennent le secteur des médias et du divertissement sur le qui-vive pour créer du contenu avec du personnel en télétravail.

Le secteur des médias et du divertissement pourrait-il être beaucoup plus productif, efficace et flexible si les créateurs, les partenaires et les clients avaient accès à une solution d’accès à distance sécurisée, rapide et facile à utiliser ? Désormais, vous n’avez plus à vous poser la question. Warner Bros, Adobe Video, TechCastles et Boxel Studio ont pris la parole pour expliquer pourquoi ils sont « épatés » par les performances et la simplicité des solutions d’accès à distance Splashtop.

Grâce à la simplicité de Splashtop, ces clients (ou leurs partenaires) utilisent une seule application pour gérer tous leurs besoins d’accès à distance. Splashtop étant facile à installer et s’intégrant parfaitement aux systèmes existants, les entreprises fournissent aux créateurs un accès à distance immédiat et à haut débit. En ce qui concerne les performances, Splashtop permet une production à des vitesses allant jusqu’à 60 images par seconde et des connexions sans latence, ce qui garantit une efficacité supérieure à celle des autres acteurs du secteur.

Tout cela se traduit par une productivité et une flexibilité considérables pour les travailleurs créatifs tels que les développeurs de jeux, les monteurs vidéo, les concepteurs 3D et les animateurs.

Warner Bros. International Television Production

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand a déployé Splashtop pour assurer un fonctionnement rapide et à distance de ses workflows de post-production pendant la pandémie de COVID-19. Après avoir testé d’autres solutions d’accès à distance, ils ont choisi Splashtop pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité et de productivité à distance haute performance.

Aujourd’hui, les monteurs de WBITV New Zealand utilisent à distance les stations de travail Windows et Mac de leur bureau qui exécutent des logiciels spécialisés, notamment Avid Media Composer et DaVinci Resolve. Cette solution leur offre la même sécurité et le même niveau de productivité que lorsqu’ils sont au bureau.

Le facteur simplicité

Le WBITVP a pu mettre en place et faire fonctionner Splashtop en seulement 5 heures, y compris le déploiement et la configuration des utilisateurs. Splashtop Enterprise permet aux administrateurs informatiques de l’entreprise de contrôler plus efficacement les accès grâce à des autorisations granulaires basées sur les utilisateurs, les ordinateurs, les rôles et les groupes.

« De l’installation initiale à la création des accès pour les utilisateurs, j’ai été très impressionné par la configuration simple et sécurisée. Nous pouvons gérer les utilisateurs, les groupes et les autorisations à la volée » - Mike Marsh, responsable informatique chez WBITVP New Zealand.

Soulignant la nécessité pour les entreprises du secteur des médias et du divertissement de sécuriser l’ensemble de leur contenu, M. Marsh a mis en avant l’élégante simplicité des fonctions de sécurité de Splashtop.

« Nous utilisons Okta pour l’authentification unique (SSO), et l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi Splashtop Enterprise était l’intégration facile et transparente de cette fonctionnalité, en plus des autres contrôles de sécurité comme la 2FA, l’authentification des appareils, le chiffrement, etc. »

Le facteur performance

À des fréquences d’images allant jusqu’à 60 par seconde, les créateurs de WBITVP New Zealand effectuent couramment des activités de postproduction. Celles-ci comprennent le montage audio et vidéo, l’ajout d’effets visuels, le mixage sonore, l’étalonnage des couleurs, le doublage, la synchronisation labiale et d’autres tâches qui nécessitent des sessions à distance très performantes.

« Nous avons essayé AnyDesk sur quelques ordinateurs, mais après avoir utilisé Splashtop, les commentaires de notre équipe étaient que le taux de rafraîchissement était bien meilleur et qu’ils avaient une expérience plus réactive. » -- Mike Marsh, responsable informatique chez WBITVP New Zealand.

Adobe Video

Les clients d’Adobe dans le secteur des médias et du divertissement travaillent souvent avec des pétaoctets de séquences qui nécessitent une synchronisation audiovisuelle puissante et la capacité de travailler rapidement. Ils trouvent que Splashtop excelle dans ce domaine, en particulier lorsqu’il s’agit d’accéder à un Mac à partir d’un autre, même à des milliers de kilomètres.

Le facteur simplicité

« Avec Splashtop, les utilisateurs d’Adobe peuvent accéder en toute sécurité à leurs ordinateurs personnels, à leurs appareils Android, iOS et Chromebook pour travailler de manière productive, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. » - Sue Skidmore, responsable des relations partenaires vidéo chez Adobe.

Le facteur performance

Karl Soule d’Adobe Video décrit ainsi la valeur de Splashtop :

« Lorsque les monteurs vidéo doivent taper 3 ou 4 touches par seconde avec les coupes rapides que les services de publicité réalisent, il est crucial d’avoir un outil réactif qui préserve la synchronisation audiovisuelle ; c’est l’un des domaines dans lesquels j’ai constaté que Splashtop excelle.

TechCastles Media Services

TechCastles Media Services® est un acteur majeur du secteur audiovisuel en Géorgie. L’entreprise met en œuvre et gère l’infrastructure informatique des écoles de cinéma, des studios et des ateliers de postproduction.

TechCastles a déployé Splashtop pour une école de cinéma basée en Géorgie. Celle-ci avait besoin d’un accès à distance rapide et de haute qualité à la fois pour ses étudiants et pour ses partenaires de montage basés en Californie, qui doivent pouvoir utiliser à distance les systèmes de postproduction de l’école. La vitesse et la qualité devaient rester constantes, tout en travaillant avec les logiciels et outils de postproduction Avid : la station de travail audio numérique Avid Pro Tools et le logiciel Avid Media Composer.

Avant Splashtop, il était impossible pour les étudiants et les monteurs de faire de la postproduction à distance. La solution d’accès à distance précédente ne permettait pas d’intégrer de manière satisfaisante les logiciels et outils Avid, et ne parvenait pas à synchroniser correctement l’audio avec ces produits.

Le facteur simplicité

En quelques heures, TechCastles a pu déployer Splashtop sur 150 ordinateurs de cours et 25 stations de travail consacrées à Avid Pro Tools. Les étudiants et les monteurs ont ainsi pu accéder immédiatement aux systèmes et aux outils dont ils avaient besoin.

« Il me suffit de cliquer, de faire glisser et de déposer les adresses e-mail pour inscrire les utilisateurs dans le système. Avant Splashtop, je devais saisir manuellement le nom de chaque utilisateur, son adresse e-mail, ses autorisations et restrictions d’accès, puis enregistrer toutes ces informations. » - Margaret Chu, partenaire chez TechCastles.

Le facteur performance

Les étudiants et les monteurs basés en Californie réalisent des productions cinématographiques à distance à des niveaux de qualité et de performance optimaux. Ceci grâce à des connexions à haut débit et à un streaming et un son de qualité HD.

« Splashtop n’est pas seulement rapide, tout est affiché et diffusé avec la plus haute qualité - et tout est synchronisé » - Margaret Chu, partenaire de TechCastles.

Boxel Studio

Boxel Studio a choisi Splashtop pour permettre à ses artistes d’accéder à distance à des stations de travail et des logiciels haut de gamme, comme ils le feraient en studio. Le studio était extrêmement prudent dans sa recherche d’une solution d’accès à distance, compte tenu de la grande valeur du contenu traité.

« Nous travaillons avec du contenu numérique, dématérialisé et de grande valeur qui sera à terme distribué dans les cinémas, les services de diffusion classiques, le câble ou les services par contournement (OTT) comme Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ et HULU », explique Andres Reyes, directeur de la technologie chez Boxel Studio.

Le facteur simplicité

Boxel Studio a obtenu à la fois une sécurité renforcée et un support à distance protégé grâce à l’achat de Splashtop Enterprise. Depuis que son équipe informatique utilise la même plateforme sécurisée pour fournir un accès et une assistance à distance efficaces aux ordinateurs, Boxel a réduit de 80 % le travail manuel dans ces domaines.

« De l’acquisition de la licence à l’expérience utilisateur, c’est tout simplement un bonheur, une réussite totale. Le déploiement de Splashtop a été si rapide et si facile - vous avez besoin d’ajouter des utilisateurs ? Trois clics et c’est réglé ! » -- Andres Reyes, directeur de la technologie chez Boxel Studio

Le facteur performance

Le directeur technique de Boxel et son équipe ont testé de nombreuses solutions d’accès à distance. Ils ont constaté que presque toutes étaient davantage destinées aux services informatiques fournissant une assistance à distance, plutôt qu’à offrir une expérience agréable aux utilisateurs. Dans certains cas, la latence et la compression vidéo ne leur convenaient pas. Ils ont également essayé des solutions matérielles, mais celles-ci étaient très sensibles à la latence induite par la distance. Les performances de Splashtop se sont non seulement révélées bien supérieures, mais elles n’ont pas fluctué.

« Avec les autres solutions que nous avons essayées, les utilisateurs disaient que c’était trop compliqué, trop lent, que ce n’était pas ce qu’ils voulaient, etc. Nous avons déployé Splashtop et nous avons immédiatement reçu des e-mails de nos artistes : "Wow, c’est génial, maintenant je peux vraiment travailler, je peux vraiment mener à bien mes projets." ». -- Andres Reyes, directeur de la technologie chez Boxel Studio

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont Splashtop Enterprise peut accompagner votre entreprise de médias et de divertissement ?

Prendre rendez-vous pour une démo