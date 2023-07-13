Splashtop pour l’animation à distance
Accès à distance fluide aux outils d’animation haute définition avec une latence quasi nulle
Améliorez votre workflow d’animation avec Splashtop
Faites l’expérience de performances élevées
Avec Splashtop, vous bénéficiez d’un accès à distance fluide et haute définition à vos outils d’animation, où que vous soyez. Vous pouvez ainsi créer, lancer un traitement de rendu et terminer la post-production avec les mêmes performances vidéo et audio de haute qualité que sur votre poste de travail.
Priorité à la sécurité
Splashtop accorde une grande importance à la sécurité de vos données audiovisuelles. Nous offrons des fonctionnalités de sécurité robustes, notamment le chiffrement AES 256 bits, la vérification en deux étapes et l’authentification des appareils, afin de garantir que vos projets et vos actifs artistiques sont toujours protégés.
Bénéficiez d’une assistance clientèle exceptionnelle
Lorsque vous choisissez Splashtop, vous n’obtenez pas seulement un service, vous bénéficiez d’un partenaire. Notre équipe de support client est toujours prête à vous aider, en s’assurant que votre expérience d’accès à distance est aussi fluide et productive que possible.
Profitez de la facilité d’utilisation
L’interface intuitive de Splashtop garantit que l’accès à distance à vos outils d’animation est aussi simple que possible. Grâce à des fonctionnalités telles que le partage d’écran et des outils de communication efficaces, la collaboration avec votre équipe et les interactions avec vos clients deviennent un jeu d’enfant, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Pourquoi choisir Splashtop pour l’animation ?
Dans un secteur où la créativité, la précision et la qualité visuelle sont primordiales, Splashtop est la solution idéale pour de nombreux professionnels de l’animation. Avec Splashtop, accédez en toute sécurité à vos outils d’animation et collaborez avec votre équipe depuis n’importe quel endroit, en veillant à ce que votre processus créatif ne soit jamais interrompu.
Trouvez la meilleure solution pour vous
Recommandé
Business Access Performance
Solution d’accès à distance ultime pour les professionnels de l’animation, Splashtop Business Access Performance offre un mode couleur 4:4:4 pour un rendu précis, un son haute fidélité pour des effets sonores parfaits et une prise en charge étendue des périphériques pour les stylos et tablettes graphiques à distance, ce qui est optimal pour la réalisation d’animations détaillées.
Enterprise
Idéal pour les grands studios d’animation, Splashtop Enterprise propose l’authentification unique pour un accès en toute simplicité, des autorisations granulaires pour un contrôle accru, la planification des accès pour des workflows de diffusion rationalisés, l’accès sans surveillance aux appareils Android/IoT pour la gestion des équipements à distance, et une plateforme consolidée qui couvre le télétravail, la gestion informatique et l’assistance.
De nos clients satisfaits
Comme nous utilisons fréquemment des tablettes graphiques, une grande sensibilité à la pression est une exigence cruciale pour nos animateurs. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous avons choisi Splashtop.
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
De nos clients satisfaits
Nous sommes très satisfaits des performances de Splashtop. Si nous travaillons sur un film, il est crucial d’avoir un affichage précis des couleurs, avec des gradients harmonieux et un niveau de bruit minimal, comme sur les ordinateurs de l’entreprise. Nous avons également besoin d’une latence réduite entre la vidéo et l’audio.
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio