Splashtop pour la diffusion à distance
Accès fluide et en haute définition aux outils de diffusion, de production en direct et de transmission, où que vous soyez
Transformez votre workflow de diffusion
Accédez à vos outils de diffusion depuis n’importe où
Avec Splashtop, vous pouvez commander à distance vos outils de diffusion, de production en direct et de transmission avec des performances vidéo et audio de qualité supérieure, comme si vous étiez en studio.
Collaboration en temps réel pour votre équipe
Splashtop permet à votre équipe de collaborer efficacement en temps réel, de partager des écrans, d’annoter et de communiquer clairement, quel que soit l’endroit où se trouvent vos collègues.
Maintenez un environnement de diffusion sécurisé
Splashtop donne la priorité à la confidentialité de vos données et de votre contenu, en offrant des fonctions de sécurité robustes pour garantir des opérations sûres et fiables.
Bénéficiez d’une assistance clientèle 24h/24 7j/7
Splashtop s’engage à répondre à vos besoins en matière de diffusion 24h/24h. Notre équipe d’assistance à la clientèle a pour mission de fournir des solutions rapides et efficaces, en veillant à ce que vos opérations de diffusion se déroulent sans heurts et sans interruptions.
Pourquoi choisir Splashtop pour la diffusion ?
Dans un secteur où la transmission en temps réel et de haute qualité est essentielle, Splashtop se distingue comme le choix préféré des professionnels de la diffusion. Avec Splashtop, vous pouvez accéder en toute sécurité à vos outils de diffusion et collaborer avec votre équipe depuis n’importe quel endroit et à n’importe quel moment, ce qui vous permet d’être toujours à l’antenne lorsque vous en avez besoin.
Trouvez la meilleure solution pour vous
Recommandé
Splashtop Remote Access Performance
Solution d’accès à distance ultime pour les professionnels de la diffusion, Splashtop Remote Access Performance offre un mode couleur 4:4:4 pour une diffusion en couleurs réelles, un son haute fidélité pour une restitution parfaite du son et la prise en charge des périphériques de contrôle à distance, garantissant ainsi une diffusion de haute qualité où que vous soyez.
Enterprise
Idéal pour les grands réseaux de radiodiffusion, Splashtop Enterprise propose l’authentification unique pour un accès en toute simplicité, des autorisations granulaires pour un contrôle accru, la planification des accès pour des workflows de diffusion rationalisés, l’accès sans surveillance aux appareils Android/IoT pour la gestion des équipements à distance, et une plateforme consolidée qui couvre le télétravail, la gestion informatique et l’assistance.
Fonctionnalités que vous allez adorer
Transfert de fichiers performant
Transférez facilement des fichiers entre ordinateurs. Vous pouvez transférer des fichiers sans démarrer une session à distance, et vous pouvez glisser-déposer ou travailler dans la fenêtre de transfert de fichiers pour déplacer des fichiers entre vos ordinateurs locaux et distants pendant une session.
Couleur 4:4:4
Garantissez la précision des couleurs de vos diffusions grâce au mode couleur 4:4:4.
Réglages audio ultra-haute fidélité
Obtenez un son parfait lors de vos sessions de diffusion à distance grâce à nos paramètres de fidélité audio ultra-élevée.
Soutien multi-moniteurs
Gagnez en visibilité et travaillez sur tous vos écrans ! Sélectionnez l’écran distant à afficher et consultez tous les moniteurs dans la même fenêtre. Avec la fonctionnalité multi-to-multi (disponible avec Remote Access Pro), vous pouvez répartir chaque moniteur distant dans une fenêtre distincte pour organiser leur disposition sur votre appareil.
Prise en charge des dispositifs de contrôle à distance
Gérez vos diffusions en direct avec vos dispositifs de contrôle à distance, entièrement pris en charge par Splashtop.
Redirection du microphone
Garantissez une communication claire et une capture sonore de haute qualité lors de vos sessions à distance grâce à notre fonction de redirection du micro.
De nos clients satisfaits
Splashtop est une solution parfaite et économique pour les services d’assistance à distance que nous fournissons à nos clients professionnels du secteur de la musique et du son.
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
De nos clients satisfaits
J’insiste sur le fait que Splashtop est très sécurisé ! Nous travaillons avec des contenus dématérialisés de grande valeur qui seront distribués dans les salles de cinéma, les chaînes de télévision classiques, sur le câble ou via des services de médias OTT (over-the-top) tels que Netflix. Si ce contenu est diffusé avant son lancement commercial, nous avons un énorme problème.
Chief Technology Officer, Boxel Studio