Splashtop pour la post-production et la production à distance
Accès fluide aux logiciels de montage vidéo, d’images de synthèse et de post-production en haute résolution, depuis n’importe quel endroit et n’importe quel appareil.
Améliorez votre post-production avec Splashtop
Faites l’expérience de performances élevées
Splashtop offre un accès à distance fluide et haute définition à vos outils de production et de post-production. Travaillez avec les suites de montage vidéo, les logiciels de CGI et les outils de montage sonore les plus performants avec le même niveau de détail et de réactivité que si vous étiez assis devant votre poste de travail.
Priorité à la sécurité
Dans le domaine de la production et de la post-production, vos actifs artistiques sont précieux. Splashtop propose des mesures de sécurité robustes, notamment le chiffrement AES 256 bits, la vérification en deux étapes et l’authentification des appareils, garantissant la protection de vos données et de vos projets.
Support client dédié
Splashtop vous accompagne à chaque étape de votre parcours de production. Notre équipe de support client est toujours prête à vous aider, en s’assurant que votre expérience d’accès à distance est fluide, efficace et productive.
Appréciez la facilité d’utilisation
La conception intuitive de Splashtop facilite l’accès à distance à vos postes de travail hautes performances. Grâce à des fonctionnalités telles que le partage d’écran et les outils de collaboration en temps réel, vous pouvez diriger les modifications de votre équipe, examiner le contenu instantanément et prendre des décisions collectives en toute fluidité, où que vous soyez.
Pourquoi choisir Splashtop pour la post-production et la production ?
L’efficacité, la collaboration et le rapport coût-efficacité sont les clés d’un processus de post-production réussi. C’est pourquoi Splashtop est le premier choix de nombreux professionnels du cinéma, de la télévision et de la production commerciale. Le logiciel d’accès à distance haute performance de Splashtop vous permet d’accéder en toute sécurité à vos postes de travail et d’utiliser des logiciels de production haut de gamme depuis n’importe quel endroit et à n’importe quel moment.
Trouvez la meilleure solution pour vous
Recommandé
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance est la solution d’accès à distance ultime pour les professionnels de la production et de la post-production, offrant une synchronisation AV exceptionnelle, un mode couleur 4:4:4 pour un étalonnage précis, un son haute fidélité pour un montage audio détaillé, et une prise en charge étendue des périphériques comme les stylets et les tablettes graphiques, idéaux pour réaliser des travaux de montage vidéo et de design avec précision.
Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise est idéal pour les grands studios de production et de post-production, proposant l’authentification unique pour un accès facilité, des autorisations granulaires pour une création de contenu contrôlée, la planification des accès pour rationaliser les workflows de production, l’accès sans surveillance aux appareils Android/IoT pour la gestion des équipements à distance, et des licences consolidées qui couvrent le télétravail, la gestion des terminaux et l’assistance.
Fonctionnalités que vous allez adorer
Transfert de fichiers performant
Transférez facilement des fichiers entre ordinateurs. Vous pouvez transférer des fichiers sans démarrer une session à distance, et vous pouvez glisser-déposer ou travailler dans la fenêtre de transfert de fichiers pour déplacer des fichiers entre vos ordinateurs locaux et distants pendant une session.
Couleur 4:4:4
Bénéficiez d’une véritable précision des couleurs grâce au mode couleur 4:4:4, essentiel pour le montage vidéo de haute qualité et les travaux de post-production.
Réglages audio ultra-haute fidélité
Garantissez une qualité audio optimale lors de vos sessions de montage à distance grâce à nos paramètres de fidélité audio ultra-élevée.
Soutien multi-moniteurs
Gagnez en visibilité et travaillez sur tous vos écrans ! Sélectionnez l’écran distant à afficher et consultez tous les moniteurs dans la même fenêtre. Avec la fonctionnalité multi-to-multi (disponible avec Splashtop Remote Access Pro), vous pouvez répartir chaque moniteur distant dans une fenêtre distincte pour organiser leur disposition sur votre appareil.
Stylet et tablette graphique à distance
Travaillez en toute simplicité sur vos projets à l’aide de votre stylet et de votre tablette graphique, grâce à la prise en charge à distance unique en son genre de Splashtop.
Redirection du microphone
Garantissez une communication claire et une capture audio lors de vos sessions à distance grâce à notre fonction de redirection du micro.
De nos clients satisfaits
Les créateurs peuvent désormais repousser leurs limites en matière de productivité et de collaboration en effectuant des tâches telles que le montage vidéo et la synchronisation audiovisuelle, tout en accédant au stockage partagé et aux autres ressources matérielles dont ils ont besoin, à distance (grâce à Splashtop).
Head of Partner Relations, Adobe Video
De nos clients satisfaits
Les artistes qui utilisent des périphériques Wacom dans les workflows de post-production peuvent utiliser Splashtop pour travailler de manière continue et productive lorsqu’ils ne sont pas au bureau - un grand avantage pour les espaces de télétravail conviviaux modernes.
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
De nos clients satisfaits
J’insiste sur le fait que Splashtop est très sécurisé ! Nous travaillons avec des contenus dématérialisés de grande valeur qui seront distribués dans les salles de cinéma, les chaînes de télévision classiques, sur le câble ou via des services de médias OTT (over-the-top) tels que Netflix. Si ce contenu est diffusé avant son lancement commercial, nous avons un énorme problème.
Chief Technology Officer, Boxel Studio