Accéder et contrôler à distance votre ordinateur Ubuntu Linux

Il est plus que jamais essentiel de pouvoir accéder à distance à des ordinateurs lorsqu'on travaille à la maison ou sur la route. Les logiciels de bureau à distance pour Ubuntu ont été compliqués dans le passé, de nombreux outils de bureau à distance ne supportant pas Linux.

Mais que se passerait-il si vous pouviez accéder et contrôler à distance toutes vos machines Ubuntu rapidement et facilement depuis presque n'importe où et avec presque n'importe quel appareil ? C'est possible, grâce à Splashtop Business Access.

Splashtop prend officiellement en charge les connexions de bureau à distance aux ordinateurs Linux fonctionnant sous Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 et 20.04.

Comment installer Splashtop gratuitement pour l'accès à distance du bureau Ubuntu

Commencez votre essai gratuit de Splashtop Business Access (aucune carte de crédit ou engagement requis). Installez le Linux Streamer sur les ordinateurs Ubuntu sur lesquels vous souhaitez vous connecter à distance. Installez l'application Splashtop Business sur les ordinateurs, tablettes et appareils mobiles à partir desquels vous souhaitez vous connecter à distance, y compris les appareils Windows, Mac, iOS et Android. Tout est prêt ! Ouvrez l’application Splashtop Business sur votre appareil, cliquez sur l’ordinateur auquel vous voulez accéder, et profitez d’une connexion à distance rapide à votre système Ubuntu.

Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez contrôler votre système Ubuntu et effectuer n'importe quelle tâche comme si vous étiez devant l'ordinateur. Il fonctionne à partir de presque tous les appareils, et de n'importe quel endroit où vous avez accès à Internet. Vous pouvez accéder à n'importe quel fichier ou application lors d'une session à distance.

Le bureau à distance Splashtop pour Linux prend actuellement en charge Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 et 20.04 et d’autres plateformes Linux comme CentOS 7 et 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1 et Fedora 29-31, ainsi que Raspberry Pi 2 ou plus récent.

Le bureau à distance Splashtop pour Ubuntu est fiable, facile à installer, hautement sécurisé et vous offre des connexions HD rapides. Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui.

Le bureau à distance vers Linux est également disponible dans Splashtop SOS (pour l'informatique et le help desk) et Splashtop Remote Support (pour les MSP).