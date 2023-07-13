Accès à distance pour les développeurs de jeux : Supercharge ton processus

Accès à distance pour les développeurs de jeux : optimisez votre processus
Splashtop donne aux développeurs de jeux un accès à distance à leurs postes de travail depuis n’importe quel appareil, favorisant ainsi la créativité et la productivité en déplacement.
La solution parfaite pour le développement de jeux à distance
Un soutien multi-plateforme
Développez des jeux sur vos stations de travail Windows, Mac ou Linux distantes à partir de n’importe quel ordinateur ou appareil mobile.
Streaming haute performance
Profitez de flux haute définition à faible latence avec une synchronisation AV supérieure pour la création en temps réel de graphismes et d’animations.
Sécurité et conformité
Protégez votre contenu de jeu et vos données grâce à un chiffrement conforme aux normes du secteur et à l’authentification multifactorielle.
Assistance 24h/24 7j/7
Une assistance clientèle dédiée est disponible 24h/24 pour garantir un développement ininterrompu.
Trouvez la meilleure solution pour vous
Recommandé
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance est la solution idéale pour les développeurs de jeux, offrant un mode couleur 4:4:4 pour des visuels précis, un son haute fidélité pour un rendu immersif, et une prise en charge étendue des périphériques, notamment des stylets, des souris 3D, des manettes de jeu ou encore grâce à la redirection du micro.
Pour les grandes équipes
Enterprise
Splashtop Enterprise est idéal pour les grandes équipes de développement de jeux qui ont besoin de plus de sécurité et de fonctionnalités avancées. Intégrez l’authentification unique pour faciliter l’accès, contrôlez les autorisations d’accès de façon granulaire, planifiez les accès pour organiser les workflows, obtenez un accès sans surveillance aux appareils Android/IoT et bénéficiez d’une plateforme consolidée pour l’accès à distance, la gestion informatique et l’assistance sans surveillance.
Stimulez la collaboration pour un travail plus efficace
Collaborez facilement avec votre équipe, vos clients ou les testeurs de jeux, où qu’ils se trouvent. Partagez des écrans, réalisez des démonstrations et recevez des commentaires en temps réel afin d’itérer et d’améliorer vos produits plus rapidement.
Fonctionnalités que les développeurs de jeux adorent
Soutien multi-moniteurs
Gagnez en visibilité et travaillez sur tous vos écrans ! Sélectionnez l’écran distant à afficher et consultez tous les moniteurs dans la même fenêtre. Avec la fonctionnalité multi-to-multi (disponible avec Splashtop Remote Access Pro), vous pouvez répartir chaque moniteur distant dans une fenêtre distincte pour organiser leur disposition sur votre appareil.
Trois utilisateurs sur le même ordinateur
Trois utilisateurs distincts (sous le même compte) pourront se connecter à l'ordinateur distant souhaité comme ils le feraient normalement à partir de l'application Splashtop. À partir de là, les utilisateurs pourront voir l'écran de l'ordinateur distant en temps réel et le contrôler comme s'ils étaient assis devant lui.
Stylet et tablette graphique à distance
Utilisez votre stylet sur votre appareil local pour contrôler votre ordinateur distant en temps réel.
Enregistrement de la session
Enregistrez vos sessions à distance à des fins d’examen, de démonstration ou de documentation.
Wake-On-Lan
Démarrez à distance votre poste de travail selon les besoins, afin d’économiser de l’énergie et des ressources.
Transfert de fichiers performant
Transférez facilement des fichiers entre ordinateurs. Vous pouvez transférer des fichiers sans démarrer une session à distance, et vous pouvez glisser-déposer ou travailler dans la fenêtre de transfert de fichiers pour déplacer des fichiers entre vos ordinateurs locaux et distants pendant une session.