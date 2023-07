Accès à distance pour les développeurs de jeux : Supercharge ton processus

Pour les grandes équipes

Splashtop Enterprise est idéal pour les équipes de développement de jeux plus importantes qui ont besoin de plus de sécurité et de fonctionnalités avancées. Intègre l'authentification unique pour faciliter l'accès, contrôle les autorisations d'accès granulaires, planifie l'accès pour organiser les flux de travail, obtiens un accès sans surveillance Android/IoT, et obtiens une plateforme consolidée pour Accès à distance, la gestion des TI et l'assistance.