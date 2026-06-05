TrustRadius parle : Comment Splashtop surpasse LogMeIn

Dans le paysage numérique actuel, l’accès à distance et les outils de téléassistance ne sont pas seulement pratiques, ils sont indispensables. Qu’il s’agisse d’employés travaillant depuis leur bureau à domicile ou de techniciens fournissant une assistance à distance, la possibilité d’accéder efficacement et en toute sécurité à des systèmes distants est devenue un élément essentiel de nos habitudes technologiques.
Splashtop et LogMeIn sont deux des leaders dans ce domaine, chacun avec ses propres mérites. Mais comment se situent-ils l’un par rapport à l’autre ? Les évaluations de TrustRadius offrent un aperçu précieux de cette comparaison, en mettant en lumière les expériences et les préférences des utilisateurs. Nous allons nous pencher sur la question afin de dresser un tableau clair de la comparaison entre Splashtop et LogMeIn, en nous basant sur les commentaires de ceux qui comptent le plus : les utilisateurs.
Splashtop vs LogMeIn : prix, fonctionnalités et performances selon TrustRadius
1. Coût et prix
Lors du choix des meilleurs outils d'accès à distance, le coût est invariablement l'un des premiers facteurs à considérer. À travers les avis sur TrustRadius, une tendance discernable émerge : Splashtop est souvent loué pour son prix abordable, surtout lorsqu'il est comparé à LogMeIn. De nombreux utilisateurs ont exprimé des inquiétudes concernant les prix croissants de LogMeIn au fil du temps, certains sugg�érant avoir constaté des augmentations significatives.
Par exemple, de 2019 à 2020, plusieurs utilisateurs ont signalé des augmentations de prix allant de 40 % à plus de 100 % pour certains forfaits LogMeIn. Ces changements de prix n’ont pas toujours été accompagnés d’un ajout équivalent de fonctionnalités intéressantes, ce qui a suscité la frustration des clients.
Splashtop, en revanche, a été salué pour ses tarifs stables et raisonnables, sans compromis sur la qualité des fonctionnalités.
Un évaluateur de TrustRadius remarque avec justesse : « Nous avons été très dépendants de LogMeIn pendant plusieurs années, mais leur prix ne cessait d’augmenter et la qualité de leur support était de plus en plus faible d’année en année. Nous avons commencé à remplacer certains LogMeIn par TeamViewer sur certaines machines, mais nous avons rapidement réalisé à quel point un passage complet à cette solution serait coûteux, proche du tarif de LogMeIn. Lorsque nous avons découvert Splashtop, nous avons immédiatement constaté qu’il nous permettrait d’économiser plus de 50 % du prix et qu’il offrirait toutes les fonctionnalités que nous recherchions dans un outil de bureau à distance. »
Un autre évaluateur de TrustRadius témoigne : « Il y a trois ans, la stratégie de LogMeIn a radicalement changé, tout comme ses tarifs. Le système ne correspondait plus à notre façon de travailler et le coût était devenu exorbitant. J’ai donc cherché un outil aux fonctionnalités équivalentes, voire supérieures, et j’ai trouvé Splashtop. Après quelques tests, j’ai été largement convaincu par son fonctionnement, qui va même au-delà de mes espérances. »
Dans le domaine des outils d’accès à distance, où le rapport qualité-prix est primordial, Splashtop trouve manifestement un équilibre entre tarif économique et richesse des fonctionnalités, comme le soulignent nombre de ses utilisateurs.
Enfin, cet utilisateur de TrustRadius écrit : “LogMeIn a été remplacé car ce produit est trop cher, et les énormes augmentations de prix d'année en année en font un partenaire peu fiable. Splashtop est stable et abordable.”+
Splashtop est le remplacement idéal pour LogMeIn Central, LogMeIn Rescue, et LogMeIn Pro, offrant une solution plus fiable, économique, avec des performances constantes et sans frais cachés.
Voici un tableau comparatif des tarifs proposés par Splashtop et LogMeIn Pro pour deux de leurs produits d’accès à distance :
Caractéristique
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro
Prix de départ
130 CA$
449,99 CA$
Nombre d’ordinateurs pris en charge
Jusqu’à 10
Jusqu’à 2
Support pour les appareils mobiles
Inclus gratuitement
450 $ US supplémentaires/an
Fonctionnalités de sécurité supplémentaires
Inclus gratuitement
648 CA$ supplémentaires/an
Remise sur la tarification annuelle
Oui
Non
Essai gratuit
Oui
Oui
Comme vous pouvez le constater, Splashtop est nettement moins cher que LogMeIn, en particulier pour les petites entreprises et les utilisateurs individuels. Les prix de départ de Splashtop vous permettront d’économiser entre 50 % et plus de 80 % par an par rapport à ceux de LogMeIn. De plus, Splashtop offre une réduction sur la tarification annuelle, ce qui vous permet d’économiser encore plus d’argent.
2. Caractéristiques et fonctionnalités
Lorsque vous choisissez un outil d’accès à distance et de téléassistance, les fonctionnalités sont aussi importantes que le prix. En effet, un outil peut être économique, mais s’il ne répond pas aux exigences nécessaires, il peut finir par coûter plus cher à long terme en termes de productivité et d’efficacité.
Splashtop et LogMeIn proposent tous deux des offres intéressantes. Ils répondent aux besoins de base : accès à distance convivial, capacités de transfert de fichiers et enregistrement des sessions. Cependant, d’après les avis de TrustRadius, il semble que Splashtop ait une longueur d’avance en ce qui concerne les caractéristiques et les fonctionnalités.Y
Un évaluateur remarque : « Nous utilisions LogMeIn avant Splashtop. Nous avons trouvé que Splashtop offrait une expérience d’accès à distance plus rapide, coûtait moins cher et avait des fonctions plus robustes que LogMeIn. »
Un autre utilisateur mentionne la prise en charge multi-moniteur de Splashtop : « J’ai utilisé TeamViewer, LogMeIn et d’autres produits d’accès à distance dans le passé. Ce qui différencie Splashtop de tous ces produits, à mon avis, c’est leur prise en charge de plusieurs moniteurs, leur facilité d’utilisation et leur valeur. »
Au-delà de la prise en charge de plusieurs moniteurs, Splashtop est souvent reconnu pour ses mises à jour logicielles conviviales et sa capacité à redémarrer les ordinateurs distants sans le moindre problème. Ces fonctionnalités peuvent sembler anodines, mais dans un environnement de télétravail, elles peuvent s’avérer inestimables.
Un autre utilisateur souligne : « J’utilisais LogMeIn. C’était correct mais rien d’extraordinaire - il y avait des fonctionnalités qui ne m’intéressaient pas. Lorsqu’ils ont triplé leur prix, j’ai cherché ailleurs et j’ai trouvé Splashtop. Je l’ai essayé et je l’ai adoré. »
LogMeIn offre peut-être de nombreuses fonctionnalités, mais certains utilisateurs ont constaté qu’au fil des ans, ils payaient plus cher pour des options qu’ils n’utilisaient pas ou qui pouvaient être trouvées dans Splashtop pour un prix inférieur.
En conclusion, si les deux outils ont sans aucun doute leur utilité et leur public, Splashtop offre un mélange de tarifs économiques et de fonctionnalités que de nombreux utilisateurs apprécient.
3. L’expérience utilisateur
À une époque où l’efficacité d’un outil est aussi cruciale que ses capacités, l’expérience utilisateur (UX) joue un rôle central.
Splashtop se distingue par son interface intuitive. Conçue pour être conviviale, elle permet aux utilisateurs les moins expérimentés d’utiliser ses fonctionnalités en toute simplicité. Certains utilisateurs de LogMeIn ont d’ailleurs remarqué qu’il était plus facile d’adopter Splashtop, suggérant que ce dernier offrait une expérience plus ergonomique.
Un évaluateur de TrustRadius souligne : « Je trouve que la fonction SOS d’urgence avec code d’accès est facile à utiliser pour les clients. L’application installée est très fiable et beaucoup plus simple et conviviale que LogMeIn, et elle n’est pas aussi chère. »
En outre, la transition d’autres plateformes, en particulier LogMeIn, vers Splashtop semble se faire très facilement. Une raison importante est la conception de l’outil, qui reprend les caractéristiques courantes des autres solutions d’accès à distance populaires.
Un autre utilisateur souligne la simplicité de l’interface : « Il offre un accès à distance très réactif avec une interface claire et conviviale. La prise en main est très rapide car sa barre d’outils reprend l’interface graphique des autres solutions d’accès à distance les plus populaires. Il vous permet d’accéder à votre ordinateur distant rapidement et ne vous encombre pas. »
En outre, le processus d’installation et de configuration de Splashtop est souvent cité comme étant plus simple que celui de ses homologues, notamment LogMeIn. Cette facilité de mise en œuvre permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’éliminer les éventuelles sources de frustration. Un utilisateur remarque : « C’est parfait pour les clients qui ne sont pas très avancés en matière de technologie et qui souhaitent une application facile à utiliser pour se connecter à distance. Il est également simple à installer. »
En résumé, si les deux outils offrent de solides capacités d’accès à distance, Splashtop se démarque par une approche plus centrée sur l’utilisateur, garantissant une expérience fluide et intuitive, en particulier par rapport à LogMeIn.
4. Performances, fiabilité et rapidité
L’examen des avis de TrustRadius révèle une tendance constante : Splashtop offre un avantage notable en termes de stabilité et de vitesse de connexion par rapport à LogMeIn.
Bien que LogMeIn soit un acteur de longue date dans le domaine, certains utilisateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la constance de ses performances. En revanche, les clients de Splashtop ont régulièrement décrit leur accès à distance comme étant à la fois réactif et fluide. Une telle distinction est primordiale, surtout lorsqu’il s’agit de gérer des tâches critiques ou d’assurer une collaboration efficace.
Un évaluateur de TrustRadius indique : « J’utilisais LogMeIn, mais j’ai trouvé que la transition entre mon ordinateur personnel et la machine distante n’était pas si facile. De plus, une fois la session ouverte, il était parfois difficile de travailler et de rester connecté. Il arrivait que l’écran se fige et on avait du mal à accomplir nos tâches. »
L’avantage de Splashtop en termes de performances ne se limite pas à la fiabilité. La vitesse est un autre domaine dans lequel il se distingue. L’accès aux fichiers, aux logiciels ou la simple navigation sur une machine à distance devrait être aussi rapide que si vous utilisiez votre appareil local.
Un évaluateur écrit simplement : « Nous avons trouvé l’expérience très rapide lorsque nous travaillions à distance. »
Selon les commentaires de nombreux utilisateurs, Splashtop offre des vitesses de connexion plus rapides que LogMeIn.
Les avis de TrustRadius dressent un tableau clair : bien que les deux plateformes soient compétentes, Splashtop se distingue comme la meilleure alternative LogMeIn pour garantir des connexions à distance constantes, rapides et fiables par rapport à LogMeIn.
5. Assistance client
Splashtop et LogMeIn ont tous deux compris l’importance d’une assistance client de qualité. Les deux fournisseurs ont mis en place des systèmes et des équipes chargés d’aider leurs utilisateurs et de veiller à ce que leur expérience se déroule de manière optimale.
Splashtop, en particulier, reçoit des éloges non seulement pour la qualité de son support, mais aussi pour une raison quelque peu inattendue. Un élément remarquable parmi les commentaires de TrustRadius est que, bien que les utilisateurs trouvent que l’assistance client de Splashtop est à la fois rapide et efficace, beaucoup mentionnent qu’ils n’ont que rarement besoin d’y faire appel. La raison ? La fiabilité et la nature intuitive de la plateforme de Splashtop font que les difficultés sont rares.
Un utilisateur l’exprime en quelques mots : « Jusqu’à présent, je n’ai pas eu besoin de contacter l’assistance Splashtop, car le produit a toujours été stable et je n’ai rencontré aucun problème nécessitant une intervention. C’est toujours le signe d’un excellent produit. »
Un autre utilisateur note : « Je n’ai jamais eu besoin de contacter leur service d’assistance parce que le produit est excellent, et pour les quelques questions que je me suis posées, j’ai pu trouver des réponses en ligne afin de résoudre les problèmes rapidement et efficacement. »
Cela en dit long non seulement sur l’efficacité de l’équipe d’assistance de Splashtop, mais aussi sur la qualité et la fiabilité du produit lui-même. Un outil qui minimise les perturbations et réduit le besoin d’intervention de l’équipe d’assistance renforce automatiquement la productivité et la satisfaction des utilisateurs.
Splashtop vs LogMeIn : quelle plateforme offre le meilleur rapport qualité-prix selon les avis des utilisateurs ?
Splashtop et LogMeIn se distinguent tous deux dans le domaine des solutions d’accès à distance, les utilisateurs de TrustRadius formulant des commentaires positifs sur chacun d’entre eux. Cependant, lorsque nous nous penchons sur les détails, des préférences claires émergent. D’après les avis fournis, les utilisateurs penchent pour Splashtop lorsqu’ils évaluent des facteurs critiques tels que le coût, les fonctionnalités, les performances et l’expérience utilisateur globale.
Le prix est un facteur essentiel pour beaucoup, et Splashtop offre une valeur incontestable sans compromis sur la qualité ou les fonctionnalités. Ses caractéristiques égalent ou dépassent celles de LogMeIn, ce qui en fait un choix intéressant pour les utilisateurs qui recherchent un outil complet sans pour autant en payer le prix fort.
Les performances et la fiabilité des outils d’accès à distance restent primordiales, et dans ce domaine également, Splashtop a été plébiscité. En ce qui concerne l’expérience utilisateur, la nature intuitive de Splashtop, combinée à un processus de transition facile, a fait forte impression sur ses utilisateurs.
En résumé, bien que les deux plateformes aient leurs mérites et soient recommandées par TrustRadius, Splashtop a un net avantage dans des domaines clés selon les avis des utilisateurs, ce qui en fait un concurrent de choix pour ceux qui recherchent d’une solution d’accès à distance efficace.
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