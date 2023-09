TrustRadius parle : Comment Splashtop surpasse LogMeIn

Dans le paysage de plus en plus numérique d'aujourd'hui, les outils Accès à distance et Téléassistance ne sont pas seulement pratiques, ils sont cruciaux. Qu'il s'agisse de professionnels travaillant depuis leur bureau à domicile ou de spécialistes des TI fournissant une assistance à distance, la possibilité d'accéder de manière sécurisée et efficace à des systèmes distants est devenue un élément essentiel de nos routines axées sur la technologie.

Splashtop et LogMeIn se distinguent comme deux des leaders dans ce domaine, chacun ayant ses propres mérites. Mais comment se situent-ils les uns par rapport aux autres ? Les avis de TrustRadius offrent de précieuses indications sur cette comparaison, en mettant en lumière les expériences et les préférences des utilisateurs réels. En approfondissant la question, nous souhaitons dresser un tableau clair de la façon dont Splashtop se mesure à LogMeIn, en nous basant sur les commentaires de première main de ceux qui comptent le plus : les utilisateurs.

1. Coût et prix

Lorsqu'on choisit les outils d'Accès à distance, le coût est invariablement l'un des premiers facteurs à prendre en compte. À travers les critiques de TrustRadius, une tendance discernable se dégage : Splashtop est souvent loué pour son prix abordable, notamment par rapport à LogMeIn. De nombreux utilisateurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant l'escalade des prix de LogMeIn au fil du temps, certains suggérant qu'ils ont constaté des hausses significatives.

Par exemple, de 2019 à 2020, plusieurs utilisateurs ont signalé des augmentations de prix allant de 40 % à plus de 100 % pour des plans LogMeIn spécifiques. Ces changements de prix n'ont pas toujours été accompagnés d'un ajout équivalent de fonctionnalités précieuses, ce qui a entraîné la frustration des clients.

Splashtop, en revanche, a été acclamé pour avoir maintenu des prix stables et raisonnables sans faire de compromis sur la qualité des fonctionnalités.

Un évaluateur de TrustRadius fait remarquer avec justesse : "Nous avons beaucoup dépendu de LogMeIn pendant plusieurs années, mais leur prix ne cessait d'augmenter, et leur niveau d'assistance devenait de plus en plus faible chaque année. Nous avons commencé à remplacer certains agents LogMeIn par TeamViewer, mais nous nous sommes vite rendu compte qu'un passage complet à TeamViewer coûterait presque le même prix que LogMeIn. Lorsque nous avons découvert Splashtop, nous avons rapidement réalisé qu'il coûterait moins de la moitié du prix et qu'il offrirait toutes les fonctionnalités que nous recherchions dans un outil de bureau à distance."

Un autre évaluateur de TrustRadius dit : "Il y a trois ans, la stratégie commerciale de LogMeIn a radicalement changé, et les prix aussi. Le système ne correspondait plus à notre façon de travailler et le coût devenait exorbitant. J'ai donc cherché un outil aux fonctionnalités équivalentes, voire supérieures, et j'ai trouvé Splashtop. Après quelques tests de son fonctionnement, j'ai été largement convaincu. Il dépasse même mes attentes."

Dans le domaine des outils d'Accès à distance où le rapport qualité-prix est primordial, Splashtop trouve manifestement un équilibre entre la rentabilité et la richesse des fonctionnalités offertes, comme le soulignent bon nombre de ses utilisateurs.

Enfin, cet utilisateur de TrustRadius écrit : "LogMeIn a été remplacé car ce produit est hors de prix, et les énormes augmentations de prix d'une année sur l'autre en font un partenaire indigne de confiance. Splashtop est stable et abordable."

Voici un tableau comparatif des prix entre Splashtop et LogMeIn pour deux de leurs produits Accès à distance :

Fonctionnalité Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Prix de départ €90 €349.99 Nombre d'ordinateurs pris en charge Jusqu'à 10 Jusqu'à 2 Support pour les appareils mobiles Inclus gratuitement €379 supplémentaires/an Caractéristiques de sécurité supplémentaires Inclus gratuitement €480 supplémentaires/an Remise sur les prix annuels Oui Non Essai gratuit Oui Oui

Comme tu peux le constater, Splashtop est nettement moins cher que LogMeIn, surtout pour les petites entreprises et les particuliers. Les prix de départ de Splashtop te permettront d'économiser entre 50 % et plus de 80 % par an par rapport aux prix de départ de LogMeIn. De plus, Splashtop offre une réduction annuelle sur les prix, ce qui te permet d'économiser encore plus d'argent.

2. Caractéristiques et fonctions

Lors de la sélection des outils d'Accès à distance et de Téléassistance, la fonctionnalité est aussi cruciale que le prix. Après tout, un outil peut être abordable, mais s'il ne répond pas aux exigences nécessaires, il peut finir par coûter plus cher à long terme en termes de productivité et d'efficacité.

Splashtop et LogMeIn sont tous deux très performants. Ils répondent aux besoins de base : accès facile à distance, capacités de transfert de fichiers et enregistrement de sessions. Cependant, d'après les commentaires de TrustRadius, il semble que Splashtop ait une longueur d'avance en ce qui concerne les caractéristiques et les fonctions.

Un évaluateur note : "Nous utilisions LogMeIn avant Splashtop. Nous avons trouvé que Splashtop offrait une expérience à distance plus rapide, coûtait moins cher et avait des fonctionnalités plus robustes que LogMeIn."

Un autre utilisateur souligne la prise en charge multi-moniteur de Splashtop : "J'ai utilisé TeamViewer, LogMeIn et d'autres produits Accès à distance dans le passé. Ce qui distingue Splashtop de tous ces produits à mon avis, c'est leur support multi-moniteur, leur facilité d'utilisation et leur valeur."

Au-delà de la prise en charge de plusieurs moniteurs, Splashtop est souvent reconnu pour ses mises à jour logicielles faciles et sa capacité à redémarrer les ordinateurs distants sans problème. Cela peut sembler être des ajouts mineurs, mais dans un environnement de travail à distance, ces fonctions peuvent être inestimables.

Un autre utilisateur souligne : "J'utilisais LogMeIn. C'était " ok" mais rien d'extraordinaire - il avait des fonctions qui ne m'intéressaient pas. Quand ils ont triplé leur prix, j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé Splashtop. Je l'ai essayé et je l'ai adoré."

En revanche, bien que LogMeIn offre un riche ensemble de fonctionnalités, certains utilisateurs ont constaté qu'au fil des ans, ils pouvaient payer plus cher pour des fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas ou qui peuvent être trouvées dans Splashtop pour un prix moins élevé.

En conclusion, bien que les deux outils servent sans aucun doute leur objectif et leur public, Splashtop offre un mélange de prix abordables et de fonctionnalités que de nombreux utilisateurs ont appris à apprécier.

3. L'expérience de l'utilisateur

À une époque où l'efficacité d'un outil est aussi cruciale que sa puissance, l'expérience utilisateur (UX) joue un rôle central.

Splashtop se distingue par son interface intuitive. Conçu pour être simple, il garantit que même les utilisateurs les moins avertis sur le plan technique peuvent naviguer facilement dans ses fonctions. En comparaison, certains utilisateurs faisant la transition depuis LogMeIn ont noté la facilité d'adoption de Splashtop, suggérant que ce dernier offre une expérience plus conviviale.

Un évaluateur de TrustRadius le souligne : "Je trouve que le SOS d'urgence est facile à exécuter pour les clients et qu'ils me donnent le code. Et je trouve que l'application installée est assez fiable et qu'elle est beaucoup plus simple et facile à utiliser que LogMeIn, et qu'elle n'est pas aussi chère."

De plus, la transition entre d'autres plateformes, notamment LogMeIn, et Splashtop semble se faire sans problème. L'une des principales raisons est la conception de l'outil, qui s'apparente à la familiarité des autres solutions populaires d'Accès à distance.

Un autre utilisateur souligne la simplicité de l'interface : "Il offre une expérience Accès à distance très réactive avec une interface claire et simple. Il y a très peu de temps pour apprendre, car sa barre d'outils imite l'interface graphique d'autres solutions populaires d'Accès à distance. Il te permet d'accéder rapidement à ton ordinateur à distance tout en restant à l'écart."

De plus, le processus d'installation et de configuration de Splashtop est fréquemment cité comme étant plus simple que ses homologues, notamment LogMeIn. Cette facilité de mise en place permet non seulement de gagner du temps mais aussi de réduire les frustrations potentielles. Un utilisateur a noté : " C'est bien pour les clients qui ne sont pas très avancés dans leur utilisation de la technologie et qui aiment avoir une application simple pour se connecter à distance. Il est également facile à installer."

En résumé, bien que les deux outils offrent de solides capacités d'Accès à distance, Splashtop prend de l'avance grâce à une approche plus centrée sur l'utilisateur, garantissant une expérience transparente et intuitive, surtout si on la compare à LogMeIn.

4. Performance, fiabilité et rapidité

En se plongeant dans les commentaires de TrustRadius, on découvre une tendance constante : Splashtop offre un avantage notable en termes de stabilité et de vitesse de connexion par rapport à LogMeIn.

Bien que LogMeIn soit un acteur de longue date dans le domaine, certains utilisateurs ont soulevé des inquiétudes quant à la constance de ses performances. En revanche, les utilisateurs de Splashtop ont régulièrement décrit leur expérience d'Accès à distance comme étant à la fois réactive et claire. Une telle distinction est primordiale, surtout lorsqu'il s'agit de gérer des tâches critiques ou d'assurer une collaboration sans faille.

Un évaluateur de TrustRadius note : "J'utilisais LogMeIn mais j'ai trouvé que la transition entre mon ordinateur personnel et le site distant n'était pas aussi fluide. De plus, une fois sur le site distant, il était parfois difficile de fonctionner et de rester connecté. L'écran se figeait parfois et il était difficile de terminer le travail."

L'avantage de Splashtop en matière de performance ne s'arrête pas à la seule fiabilité. La vitesse est un autre domaine où il semble briller. L'accès aux fichiers, aux logiciels ou la simple navigation sur un bureau à distance doit être aussi rapide que si l'on utilisait sa machine locale.

Un évaluateur écrit simplement : "Nous avons trouvé l'expérience très rapide lorsque nous travaillions à distance . "

Splashtop offre des vitesses de connexion plus rapides que LogMeIn, d'après les commentaires de nombreux utilisateurs.

Les avis de TrustRadius dressent un tableau clair : bien que les deux plateformes soient compétentes, Splashtop se démarque en garantissant des connexions à distance cohérentes, rapides et fiables par rapport à LogMeIn.

5. Soutien à la clientèle

Splashtop et LogMeIn comprennent tous deux l'importance d'une assistance clientèle solide. Ils ont mis en place des systèmes et des équipes dédiés à l'assistance de leurs utilisateurs et à la fluidité de leur expérience.

Splashtop, en particulier, reçoit des éloges non seulement pour la qualité de son soutien, mais aussi pour une raison quelque peu inattendue. Un sentiment remarquable parmi les commentaires de TrustRadius est que, bien que les utilisateurs trouvent que le support client de Splashtop est à la fois rapide et utile, beaucoup mentionnent qu'ils ont rarement besoin de faire appel à cette ressource. Le raisonnement ? La fiabilité et la nature intuitive de la plateforme de Splashtop font que les problèmes sont rares.

Un utilisateur l'exprime succinctement : "Je n'ai, jusqu'à présent, pas eu besoin de contacter l'assistance de Splashtop, car le produit a toujours été stable, et je n'ai pas eu de problèmes nécessitant de contacter l'assistance. C'est toujours le signe d'un excellent produit."

Un autre utilisateur note : "Je n'ai jamais eu à contacter leur support parce que le produit est tellement bon, mais pour les quelques questions que j'ai eues, j'ai pu trouver des réponses en ligne pour les résoudre rapidement et correctement."

Cela en dit long non seulement sur l'efficacité de l'équipe d'assistance de Splashtop, mais aussi sur la qualité et la fiabilité inhérentes au produit lui-même. Un outil qui minimise les perturbations et réduit le besoin d'intervention de l'assistance stimule intrinsèquement la productivité et la satisfaction des utilisateurs.

Conclusion : Splashtop vs. LogMeIn

Splashtop et LogMeIn se distinguent tous deux dans le domaine des solutions d'Accès à distance, les utilisateurs de TrustRadius ayant fourni des commentaires positifs pour chacun d'entre eux. Cependant, lorsque nous nous plongeons dans les détails, des préférences claires émergent. D'après les avis fournis, les utilisateurs penchent pour Splashtop lorsqu'ils évaluent des facteurs critiques tels que le coût, les fonctionnalités, les performances et l'expérience utilisateur globale.

Le prix est un facteur essentiel pour beaucoup, et Splashtop offre une valeur indéniable sans faire de compromis sur la qualité ou la fonctionnalité. Ses caractéristiques atteignent ou dépassent celles de LogMeIn, ce qui en fait un choix intéressant pour ceux qui veulent des capacités complètes sans le prix élevé.

La performance et la fiabilité restent essentielles pour les outils d'Accès à distance, et dans ce domaine également, Splashtop a reçu des éloges. Et en ce qui concerne l'expérience utilisateur, la nature intuitive de Splashtop, associée à son processus de transition facile, semble avoir laissé une impression durable à ses utilisateurs.

En résumé, bien que les deux plateformes aient leurs mérites et soient recommandées par TrustRadius, Splashtop a un net avantage dans des domaines clés selon les commentaires des utilisateurs, ce qui en fait un concurrent de premier plan pour ceux qui sont à la recherche d'une solution efficace d'Accès à distance.

Ne nous crois pas sur parole. Apprends-en plus sur nos logiciels Accès à distance et Téléassistance, et découvre par toi-même la différence Splashtop. Commence ton Essai gratuit aujourd'hui !