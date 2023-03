LogMeIn Central Augmentation et comparaison des prix

LogMeIn a augmenté ses prix et changé le modèle de tarification de son produit LogMeIn Central. Ces modifications rendent LogMeIn Central très cher par rapport à Splashtop Remote Support. Consultez notre comparaison complète des tarifs de Splashtop Remote Support par rapport à LogMeIn Central et découvrez comment Splashtop peut vous faire économiser au minimum 50 %.

Comment la tarification de LogMeIn Central a-t-elle changé?

LogMeIn s'est débarrassé de ses trois forfaits LogMeIn Central (Basic, Plus et Premier), et les a remplacés par un "Plan de base" LogMeIn avec trois options supplémentaires que les utilisateurs peuvent acheter séparément. Le plan de base commence à €840 /an pour 25 ordinateurs.

Lors de la comparaison des fonctionnalités, le nouveau plan de base inclut les fonctionnalités des anciennes offres LogMeIn Central Basic et Plus. Cela signifie que ce nouveau modèle augmentera le prix pour les clients qui auraient acheté l'ancien forfait de base.

Les fonctionnalités de l'ancien pack LogMeIn Central Premier ont été divisées en trois modules complémentaires que les clients doivent acheter séparément. Chaque pack commence soit à €468 /an, soit à €480 /an pour 25 ordinateurs avec des prix d'extension plus élevés pour un nombre d'ordinateurs plus important. Il s'agit d'une augmentation de prix significative pour quelqu'un qui souhaite bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'ancien pack LogMeIn Central Premier.

Comparaison des coûts entre LogMeIn Central et Splashtop Remote Support

En comparant les offres avec des fonctionnalités similaires, Splashtop Remote Support vous permet d’économiser de 50 % à plus de 80 % par rapport à LogMeIn Central. Dans la plupart des cas, cela signifie que vous économiserez des milliers d’euros par an en choisissant Splashtop plutôt que LogMeIn.

Sans oublier que Splashtop Remote Support offre un accès à distance très performant avec des connexions toujours rapides, et est constamment classé comme l'un des meilleurs outils de support à distance.

Consultez notre comparatif pour découvrir pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Central.

Si vous souhaitez bénéficier des mêmes fonctionnalités de pointe dans le plan de base central de LogMeIn

Avec Splashtop Remote Support, vous obtiendrez toutes les mêmes fonctionnalités que celles du plan de base, notamment le transfert de fichiers, le chat, l’impression à distance, le réveil à distance, le redémarrage à distance, la gestion des utilisateurs, le regroupement, le multi-à-plusieurs moniteurs, etc. Cependant, vous économiserez jusqu’à plus de 40% en choisissant Splashtop plutôt que LogMeIn Central.

Comme LogMeIn Central, le prix de Splashtop Remote Support est calculé en fonction du nombre d'ordinateurs auxquels vous devez avoir accès. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir quel serait votre prix avec Splashtop si vous souhaitiez bénéficier des mêmes fonctionnalités de pointe que celles du plan de base de LogMeIn Central:

Comme vous pouvez le voir, peu importe le nombre d'ordinateurs que vous devez prendre en charge, de toute façon vous réaliserez des économies en utilisant Splashtop au lieu de LogMeIn. Vous pouvez essayer Splashtop Remote Support dès maintenant avec un essai gratuit.

Si vous souhaitez également bénéficier des principales fonctionnalités des modules complémentaires de LogMeIn Central

Si vous avez besoin d'une solution d'assistance à distance qui inclut également les principales fonctionnalités de surveillance et de gestion des modules complémentaires de LogMeIn Central, alors Splashtop Remote Support Premium est encore la meilleure alternative pour vous. Splashtop Remote Support Premium comprend toutes les principales fonctionnalités du plan de base de LogMeIn Central, et inclut les mises à jour Windows, les alertes/actions configurables, la commande à distance, les journaux d'événements et l'inventaire du système.

Pour obtenir ces mêmes fonctionnalités supplémentaires avec LogMeIn, vous devez acheter les trois modules complémentaires disponibles. Pour savoir combien cela vous coûterait par rapport à Splashtop, consultez le tableau ci-dessous:

Encore une fois, vous économiserez jusqu’à 80% en choisissant Splashtop plutôt que LogMeIn, ce qui vous permettra potentiellement d’économiser des milliers de dollars par an. Vous voulez faire un essai de Splashtop Remote Support Premium ? Vous pouvez commencer votre essai gratuit dès maintenant. Aucune carte de crédit ou engagement requis.

À propos de Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support est la solution idéale pour les MSP et les professionnels de l'informatique qui ont besoin d'un accès sans surveillance aux ordinateurs de leurs clients pour assurer la maintenance et l'assistance. Il est livré avec les principales fonctionnalités nécessaires à un outil de support à distance et comprend des outils supplémentaires de gestion des utilisateurs et des ordinateurs.

Pourquoi le prix de Splashtop Remote Support est-il si bas?

Notre équipe travaille dur pour créer les meilleures solutions d'accès et d'assistance à distance à un prix équitable pour les clients. Nos solutions coûtent moins cher car nous dépensons moins en marketing et nous comptons sur nos clients satisfaits pour nous aider à faire passer le message. Merci pour votre soutien.

