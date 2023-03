Pourquoi Splashtop est la meilleure alternative de retour à mon Mac

Apple ayant mis fin à son support de Back to My Mac, assurez-vous d'obtenir le meilleur logiciel de remplacement pour le transfert de fichiers et l'accès à distance à votre Mac. Voici les raisons pour lesquelles Splashtop est le meilleur remplacement de Back to My Mac, et comment vous pouvez démarrer en un rien de temps.

Lancé en 2007, Back to My Mac était une fonction gratuite qui permettait à un utilisateur personnel de mettre en place un réseau de ses propres ordinateurs Mac auquel il pouvait accéder à distance. Tant que chaque ordinateur Mac utilisait le même compte iCloud, l'utilisateur pouvait accéder à distance à l'un de ses Macs depuis un autre et en prendre le contrôle. Il pourrait également transférer des fichiers entre les Mac.

Cependant, avec la sortie prochaine de MacOS Mojave par Apple, les utilisateurs de Mac ont été surpris d'apprendre tout récemment que Back to My Mac ne sera plus disponible, obligeant les utilisateurs à trouver un autre moyen d'accéder à distance à leur ordinateur Mac.

Si vous cherchez un remplaçant pour Back to My Mac, rejoignez les 30 millions d'autres personnes dans le monde qui utilisent Splashtop pour accéder à distance à leur Mac (et aux ordinateurs Windows aussi) !

Pourquoi vous devriez choisir Splashtop pour remplacer mon Mac

Si vous voulez un accès à distance rapide, des capacités de transfert de fichiers et que vous ne voulez pas dépenser une fortune, alors Splashtop Business Access est votre meilleur choix. Splashtop est très bien noté et moins cher que les autres produits d'accès à distance. Voici les raisons pour lesquelles vous devriez essayer Splashtop dès aujourd'hui :

Vous disposerez de l'outil d'accès à distance le plus rapide et le plus fiable

Splashtop est alimenté par un moteur d'accès à distance primé qui vous permet d'obtenir des connexions rapides en temps réel, avec une qualité et un son HD. Si l'on compare les avis d'iTunes sur Splashtop Business et Apple Remote Desktop, Splashtop a reçu de bien meilleures critiques.

Vous pouvez faire plus que simplement transférer des fichiers. Imprimez à distance, chattez, partagez votre écran via un lien web, et plus encore

Splashtop vous offre plus de fonctionnalités que le simple accès à distance et le transfert de fichiers. Grâce à des fonctions de productivité supplémentaires, vous pouvez accomplir n'importe quelle tâche en toute simplicité.

Pas seulement pour les Macs. Vous pouvez accéder à vos ordinateurs Windows et Mac depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook

Vous voulez accéder à votre Mac, mais vous n'avez que votre smartphone ou votre tablette sur vous ? Pas de problème ! Avec Splashtop, vous pouvez accéder à vos ordinateurs Windows et Mac à partir d'un nombre illimité d'autres ordinateurs, tablettes ou smartphones.

Vous aurez la solution d'accès à distance complète au meilleur prix

Splashtop Business Access est disponible à partir de €4.58 /mois. Comparé à d’autres produits d’accès à distance avec les mêmes fonctionnalités, Splashtop coûte jusqu’à 80 % moins cher !

Tu peux l'essayer gratuitement pendant 14 jours

Tu ne sais pas si Splashtop est fait pour toi ? Alors essaie-le avec notre essai gratuit de 14 jours. Pas de carte de crédit, et pas d'obligations ! Aie un accès complet à Splashtop Business Access Pro pendant une semaine pour découvrir pourquoi 30 millions d'autres personnes l'utilisent déjà aujourd'hui.

Essai gratuit