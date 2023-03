Splashtop SOS

Un simple code de session à 9 chiffres suffit pour obtenir un support ad hoc. Lorsque vous avez besoin d’aider quelqu’un sur n’importe quel appareil, il lui suffit d’exécuter l’application SOS et de vous communiquer son code. Accédez et contrôlez à distance les appareils Windows, Mac et Android tels que Samsung, LG et Lenovo et d’autres appareils Android 8.0+ comme Google Pixel, OnePlus, HTC, Huawei, OPPO, Sony et ZTE. Les téléphones et tablettes iOS (version 11 ou ultérieure) et Android (version 5 ou ultérieure) sont compatibles avec les sessions d’assistance en mode affichage uniquement.