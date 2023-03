Comment Strobel Energy Group a économisé en abandonnant LogMeIn Central

Strobel Energy Group, l'une des principales entreprises américaines d'EPC de milieu de gamme, est récemment passée de LogMeIn Central à Splashtop Remote Support. Les résultats sont là et le changement a eu un impact positif à plusieurs niveaux.

Dans cette étude de cas, vous découvrirez les défis auxquels Strobel Energy Group a dû faire face et comment le passage à Splashtop les a aidés à les surmonter facilement.

À propos de l'étude de cas

Avec une infrastructure IT composée de plusieurs serveurs virtuels, de centaines d'ordinateurs et d'une main-d'œuvre dispersée dans de nombreux pays, les exigences à l'égard de l'équipe IT de Strobel Energy Group sont élevées. Après avoir utilisé LogMeIn Central et vu son prix augmenter sans cesse, Strobel Energy Group a décidé d'essayer Splashtop.

Splashtop Remote Support a démontré qu’il était à la hauteur des exigences élevées de Strobel Energy Group. De plus, le passage à Splashtop a réduit les coûts de support à distance de l’entreprise de plus de 80 % (par rapport aux tarifs de LogMeIn Central), et lui a donné accès à plus du double du nombre d’appareils qu’elle pouvait prendre en charge auparavant.

Vous pouvez lire et télécharger l'étude de cas ci-dessous:

Splashtop - Étude de cas du groupe Strobel Energy

