Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Strobel Energy Group facility at night

Comment Strobel Energy Group a économisé en abandonnant LogMeIn Central

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
Mis à jour
Démarrez avec Splashtop
Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Strobel Energy Group, l'une des principales entreprises américaines d'EPC de milieu de gamme, est récemment passée de LogMeIn Central à Splashtop Remote Support. Les résultats sont là et le changement a eu un impact positif à plusieurs niveaux.

Dans cette étude de cas, vous découvrirez les défis auxquels Strobel Energy Group a dû faire face et comment le passage à Splashtop les a aidés à les surmonter facilement.

À propos de l'étude de cas

Avec une infrastructure IT composée de plusieurs serveurs virtuels, de centaines d'ordinateurs et d'une main-d'œuvre dispersée dans de nombreux pays, les exigences à l'égard de l'équipe IT de Strobel Energy Group sont élevées. Après avoir utilisé LogMeIn Central et vu son prix augmenter sans cesse, Strobel Energy Group a décidé d'essayer Splashtop.

Splashtop Remote Support a démontré qu’il était à la hauteur des exigences élevées de Strobel Energy Group. De plus, le passage à Splashtop a réduit les coûts de support à distance de l’entreprise de plus de 80 % (par rapport aux tarifs de LogMeIn Central), et lui a donné accès à plus du double du nombre d’appareils qu’elle pouvait prendre en charge auparavant.

Vous pouvez lire et télécharger l'étude de cas ci-dessous:

A case study document for Splashtop featuring Strobel Energy Group, with a blue and white color scheme, company logos, a summary sidebar, and a photo of an industrial facility at night.

Splashtop - Étude de cas du groupe Strobel Energy

Découvrez pourquoi des milliers d'autres personnes sont déjà passées à Splashtop

L’histoire de Strobel Energy Group n’est pas un cas exceptionnel. Lorsque vous comparez LogMeIn Central à Splashtop Remote Support, il ne fait aucun doute que Splashtop offre tous les outils et fonctionnalités dont vous avez besoin, et ce à un bien meilleur prix (ce qui fait de Splashtop la meilleure alternative à LogMeIn Central). Découvrez Splashtop Remote Support par vous-même et commencez votre essai gratuit dès aujourd’hui.

Commencez votre essai gratuit de Splashtop Remote Support !
Un logiciel de support à distance rapide, sécurisé et facile à utiliser 
Passez à Splashtop

Contenu connexe


Partager
Flux RSSS'abonner

Contenu connexe

An Android device in recovery mode.
IT & Service d'assistance à distance

Qu’est-ce que le mode de récupération ? Un guide pour les équipes IT

En savoir plus
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT & Service d'assistance à distance

Inconvénients de la téléassistance : relever les défis et trouver des solutions

En savoir plus
A woman in an office using remote maintenance software.
IT & Service d'assistance à distance

Maîtriser la gestion à distance,
la maintenance à distance, le logiciel en 2026 : Un guide approfondi

En savoir plus
Several people working on their computers in an office.
IT & Service d'assistance à distance

Modernisation TI : Étapes pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts

En savoir plus
Voir tous les articles