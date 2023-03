La vitesse est de première importance dans l'accès et le support à distance

La vitesse et les performances sont devenues des éléments essentiels pour les environnements de travail distribués. Les employés doivent bénéficier de la même expérience technologique, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et l’appareil qu’ils utilisent, comme s’ils étaient sur site. Par conséquent, la vitesse et les performances sont cruciales pour les solutions d’accès et de support à distance.

Il y a deux aspects à prendre en compte pour réussir à créer un environnement de travail distribué à la fois performant et rapide.

Les équipes informatiques doivent fournir une assistance à distance en temps réel à leurs étudiants, employés, sous-traitants ou partenaires. Les employés qui travaillent avec des contenus et des applications riches et variés sur différents appareils ont besoin d'un accès à distance très efficace.

Travaillez comme si vous étiez sur place grâce à l'accès et au support à distance

Avec l'accès à distance, les utilisateurs accèdent à leurs postes de travail ou ordinateurs distants pour travailler avec un large éventail d'applications, de contenus, de services, etc. qui peuvent ralentir les performances. Il peut s'agir de contenus numériques riches en médias et servis en haute définition, de logiciels complexes tels que des outils de production vidéo et de CAO (conception assistée par ordinateur), de plug-ins ou encore d'applications spécialisées qui s'intègrent à plusieurs systèmes.

Pour offrir à vos utilisateurs une expérience de travail à distance équivalente à une expérience sur site, votre solution d'accès à distance doit constamment chiffrer, transmettre, déchiffrer et synchroniser des éléments d'application et de contenu. Le tout en minimisant la perte de paquets, les temps de rafraîchissement de l'écran et la latence.

Le besoin d'un accès à distance performant concerne tous les secteurs d'activité. Vous pouvez le constater dans les cas d'utilisation courants suivants :

Les concepteurs de produits qui manipulent des modèles CAO 3D sur des écrans 4K à haute résolution

Les monteurs de films, étudiants ou professionnels, qui travaillent à distance sur des postes de travail équipés de logiciels de post-production

Les patients et les soignants qui accèdent simultanément au même écran d'ordinateur à partir de différents endroits

Tout secteur ayant recours à des processus de collaboration et de travail à distance

Dans tous ces scénarios, les performances sont au cœur d'une expérience à distance productive.

Répondez aux demandes de rapidité et de résultats instantanés grâce au support à distance

Offrir à vos utilisateurs un accès rapide à distance ne représente que la moitié du chemin. Lorsqu'ils sont soudainement confrontés à un problème avec leur matériel ou leur logiciel, ils veulent recevoir de l'aide immédiatement. Votre service d'assistance doit donc être prêt à leur répondre en temps réel, à toute heure du jour et de la nuit.

Les étudiants et les professionnels utilisent une grande variété d’appareils. En effet, un service de support peut s’attendre à ce que les utilisateurs distants aient besoin d’assistance pour jusqu’à quatre types de périphériques par personne selon Gartner. Pour les aider, vos techniciens doivent intervenir à distance sur des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des appareils mobiles (iOS, Android), voire des machines virtuelles.

Bénéficiez d'un accès et d'un support à distance performants avec Splashtop

Splashtop a répondu à la demande formulée par des entreprises de tous les secteurs qui cherchaient un accès à distance performant combiné à un support à distance instantané et en temps réel. En effet, notre solution la plus complète, Splashtop Enterprise, est une application unique regroupant l'accès et le support à distance.

Sa simplicité d'utilisation en fait un outil rapide à déployer et encore plus rapide à utiliser. Avec l'accès aux ordinateurs sans surveillance fourni par Splashtop Enterprise, vos employés et étudiants peuvent facilement travailler/apprendre de chez eux et votre équipe informatique peut gérer les ordinateurs à distance et intervenir en cas de besoin. Le tout avec un seul et même outil.

On retrouve la vitesse dans de nombreux aspects des fonctions d'accès à distance de Splashtop Enterprise :

Streaming 4K jusqu'à 60 images par seconde (fps)

Streaming iMac Pro Retina 5K à faible latence

Réduction de l'utilisation de l'unité centrale, offrant une plus grande marge de manœuvre pour le traitement des applications

Possibilité d'affiner les capacités dans les paramètres de Splashtop pour des performances optimales

Moteur d'encodage et de décodage optimisé pour tirer parti des dernières accélérations matérielles d'AMD, Intel et NVIDIA

L’accès à distance haute performance permet aux utilisateurs de travailler avec une productivité constante lorsqu’ils effectuent des tâches telles que du montage vidéo, de la conception graphique, de l’animation, de la programmation et bien plus encore. De plus, ils peuvent compter sur une faible latence et un décalage minimal. Avec Splashtop, ils peuvent accéder à leurs ordinateurs de travail, à leurs applications et à leurs données comme ils le feraient en personne. Ils peuvent même accéder à des machines virtuelles exploitant des GPU cloud pour bénéficier de hautes capacités de calcul.

Support à distance optimisé pour la vitesse

Le support à distance de Splashtop Enterprise a également été optimisé pour la vitesse sur plusieurs plans. Tout utilisateur, quel que soit son appareil, peut bénéficier d’une assistance à distance instantanée via l’application Splashtop SOS. Il suffit au technicien de générer un lien d’assistance et de l’envoyer à l’utilisateur. Celui-ci suit le lien pour télécharger et exécuter l’application, et le technicien peut alors lancer la session à distance. Que l’utilisateur ait besoin d’une assistance sur un appareil personnel ou professionnel, le processus de support en temps réel de Splashtop est le même.

Avec Splashtop, si l'équipe de votre centre d'assistance connait un pic imprévu de demandes d'assistance, vous êtes parés. Agissant comme un logiciel de centre d'assistance, Splashtop Enterprise vous permet de bénéficier de fonctions de mise en file d'attente, de gestion des techniciens, de remontée multi-niveaux et même de collaboration multi-techniciens. Les utilisateurs peuvent également demander une session de support directement depuis une application de bureau appelée SOS Call et obtenir l'aide d'un technicien en quelques minutes.

Warner Bros. pleinement satisfaite par la rapidité du déploiement et les hautes performances de Splashtop

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealandcherchait un moyen de permettre à ses monteurs d'utiliser à distance leurs postes de travail Windows et Mac se trouvant au bureau tout en maintenant leur productivité. L'entreprise était inquiète, car sa solution d'accès à distance existante était trop lente pour prendre en charge les activités de post-production.

Son équipe avait besoin d'une solution en mesure de gérer des logiciels spécialisés comme AVID et des activités comme le montage son et vidéo, les effets visuels, le mixage sonore, l'étalonnage et le doublage. Après avoir adopté Splashtop, les monteurs de Warner Bros. ont pu maintenir leur productivité tout en travaillant à distance.

« Après avoir utilisé Splashtop, les utilisateurs nous ont rapporté que la fréquence d'images était bien meilleure, tout comme la réactivité. Nos monteurs ne ressentent que peu ou pas de latence, c'est comme s'ils étaient au bureau. » - Mike Marsh, directeur de l'informatique chez WBITVP Nouvelle-Zélande

Le déploiement rapide de l'accès à distance entre également en ligne de compte dans la performance. C'est pourquoi WBITVP a été extrêmement satisfaite de voir Splashtop mis en place et opérationnel en seulement 5 heures.

« De l'installation initiale à la création des accès des utilisateurs, j'ai été très impressionné par la configuration simple et sécurisée. La rapidité d'exécution a permis à nos processus de travail de se poursuivre sans interruption. » - Mike Marsh, directeur de l'informatique chez WBITVP Nouvelle-Zélande

Le district scolaire de Ridley fournit à ses élèves un soutien scolaire à distance similaire au soutien en présentiel

Le district scolaire de Ridley est un grand district scolaire public de banlieue (établissements primaires et secondaires) situé dans le sud-est du comté de Delaware, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il avait besoin d'un processus d'assistance à distance qui ressemble beaucoup au modèle de soutien scolaire en présentiel. La familiarisation et les compétences des élèves en matière de technologie étaient très diverses.

L'équipe informatique du district scolaire de Ridley avait donc besoin d'un outil d'assistance facile à utiliser. « Il est pratiquement impossible d'expliquer à un enfant comment effectuer une réinitialisation manuelle et résoudre d'autres problèmes techniques sans voir l'appareil », explique Tracy Dilossi, administratrice des systèmes et du support technologique du district scolaire de Ridley.

Le directeur de la technologie de Ridley a acheté trois licences Splashtop à partager au sein de se son service comme solution d'assistance à distance des étudiants.

« Nous n'aurions pas été en mesure d'intervenir sur autant d'appareils sans Splashtop. Nos sessions d'assistance sont beaucoup plus rapides grâce à cette solution. Elle s'est révélée d'une utilité inestimable ! » - Tracy Dilossi, administratrice des systèmes et du soutien technologique du district scolaire de Ridley

« Splashtop offre d'excellentes performances sur nos ordinateurs Mac ainsi que sur les dispositifs mobiles. » - Tracy Dilossi, administratrice des systèmes et du soutien technologique du district scolaire de Ridley

Démarrez avec Splashtop Enterprise dès aujourd’hui

Pour découvrir toutes les fonctionnalités de Splashtop Enterprise pour un accès et un support à distance performants, visitez notre page Splashtop Enterprise. Vous pouvez également solliciter une démonstration ou un essai gratuit à partir de cette même page.

Prendre rendez-vous pour une démo