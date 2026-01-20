Comparaison des tarifs de LogMeIn Pro

LogMeIn Pro est depuis longtemps utilisé comme outil pour permettre l’accès à distance à des ordinateurs à partir d’un autre appareil. Ce système est idéal pour le télétravail, car vous pouvez accéder à votre poste où que vous soyez.
Mais le prix élevé de LogMeIn Pro est-il justifié ? Si l’on considère le coût important au regard des performances et des fonctionnalités, la réponse est non. Il existe de meilleurs outils de bureau à distance pour une fraction du tarif de LogMeIn Pro.
Splashtop Remote Access Pro est la meilleure solution de bureau à distance, et peut vous faire économiser plus de 70 % sur votre abonnement par rapport à LogMeIn Pro ! Examinons comment Splashtop se positionne par rapport au tarif de LogMeIn Pro.
Combien coûte LogMeIn Pro
LogMeIn Pro commence à 449,99 CA$ /an pour accéder à deux ordinateurs (LogMeIn affiche des prix mensuels sur son site Web, mais la facturation est annuelle). C’est un coût énorme pour un accès minimal. De son côté, Splashtop Remote Access Pro démarre à 130 CA$ /an et vous permet d’accéder à 10 ordinateurs - tout en vous faisant économiser plus de 70 % sur le coût de votre licence par rapport à LogMeIn !
Le tarif élevé de LogMeIn Pro en fait une option prohibitive pour de nombreux utilisateurs individuels et petites entreprises. De plus, LogMeIn a la fâcheuse habitude d’augmenter le prix de LogMeIn Pro, ce qui rend le renouvellement de l’abonnement encore plus coûteux pour les clients.
Le prix de LogMeIn Pro est-il justifié ?
On pourrait penser qu’un prix supérieur de plus de 70 % à celui de Splashtop signifie que LogMeIn Pro a plus de fonctionnalités que Splashtop Remote Access Pro. En réalité, Splashtop propose davantage d’outils pour vous aider à rester productif lorsque vous travaillez à distance. Par conséquent, LogMeIn Pro ne vaut pas son prix.
Splashtop Remote Access Pro est doté des principales fonctionnalités que vous attendez d’une solution d’accès à distance, notamment le transfert de fichiers, l’impression à distance, le chat, le redémarrage à distance, le démarrage wake-on-LAN, la prise en charge multi-moniteur, et bien plus encore.
En outre, Splashtop Remote Access Pro propose des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans LogMeIn Pro :
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)
Prise en charge multi-moniteur (pour Windows et Mac)
La possibilité pour deux utilisateurs de se connecter à distance à un ordinateur simultanément
Consultez la comparaison complète des fonctionnalités pour comprendre pourquoi Splashtop Remote Access Pro est la meilleure alternative à LogMeIn Pro.
Découvrez une alternative économique à LogMeIn Pro avec Splashtop
Si vous êtes à la recherche d’une solution d’accès à distance de haute qualité qui offre un excellent rapport qualité-prix, Splashtop est l’alternative parfaite à LogMeIn Pro. Splashtop fournit toutes les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin, telles que le streaming HD, la prise en charge de plusieurs écrans, l’impression à distance et le transfert de fichiers, mais à un prix beaucoup plus abordable. Avec Splashtop, vous pouvez économiser considérablement sur les coûts d’abonnement sans sacrifier les performances ou la sécurité. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, les forfaits flexibles de Splashtop en font un choix intelligent et économique pour vos besoins en matière d’accès à distance.
Prix de LogMeIn Pro par rapport au coût de Splashtop Remote Access Pro
Prix LogMeIn Pro (par an) : 449,99 CA$
Prix Splashtop Remote Access Pro (par an) : 130 CA$
Lorsque vous évaluez des solutions d’accès à distance, le coût est un facteur essentiel, en particulier pour les entreprises qui cherchent à maximiser la valeur sans dépenser trop. LogMeIn Pro est connu pour ses prix élevés, en particulier lorsque le nombre d’utilisateurs ou d’appareils augmente. Le prix de LogMeIn Pro commence à un tarif nettement plus élevé que celui de Splashtop Remote Access Pro, ce qui en fait une option coûteuse pour ceux qui ont besoin de plusieurs connexions.
D’autre part, Splashtop Remote Access Pro offre une structure de prix beaucoup plus compétitive. Avec Splashtop, vous pouvez accéder à jusqu’à 10 ordinateurs par utilisateur à une fraction du coût de LogMeIn Pro, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises et les utilisateurs individuels qui ont besoin d’un accès à distance fiable sans le fardeau financier. De plus, malgré son coût inférieur, Splashtop ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités. Vous bénéficiez toujours du streaming haute définition, de la prise en charge de plusieurs moniteurs, du transfert de fichiers et de l’impression à distance, tous inclus dans l’offre.
Les économies réalisées avec Splashtop peuvent être substantielles au fil du temps, en particulier pour les entreprises qui gèrent plusieurs connexions à distance. Ces économies peuvent ensuite être réaffectées à d’autres secteurs critiques de votre entreprise, ce qui en fait non seulement une option plus économique, mais aussi un investissement plus judicieux pour les besoins à long terme en matière d’accès à distance.
En résumé, lorsque l’on compare LogMeIn Pro et Splashtop Remote Access Pro, Splashtop se distingue comme la solution la plus économique, offrant le même niveau de qualité et de sécurité à un prix considérablement réduit.
Processus étape par étape pour passer de LogMeIn à Splashtop
Le passage de LogMeIn à Splashtop est un processus simple qui peut être réalisé en quelques étapes seulement, garantissant une transition en douceur et une perturbation minimale de votre flux de travail.
Étape 1 : évaluer vos besoins
Déterminez le nombre d’appareils et d’utilisateurs nécessitant un accès à distance. Examinez les forfaits de Splashtop pour choisir celui qui répond le mieux à vos besoins, comme Splashtop Remote Access Pro pour les équipes ou les utilisateurs individuels.
Étape 2 : s’inscrire sur Splashtop
Visitez le site Web de Splashtop et souscrivez au forfait qui vous convient. Splashtop propose une version d’essai gratuite, ce qui vous permet de tester ses fonctionnalités avant de vous engager.
Étape 3 : installer Splashtop Streamer sur vos appareils distants
Téléchargez et installez Splashtop Streamer sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder à distance. Ce logiciel permet les connexions à distance et doit être installé sur chaque machine hôte.
Étape 4 : installer l’application Splashtop Business sur les appareils locaux
Sur les appareils que vous utiliserez pour vous connecter à distance, téléchargez et installez l’application Splashtop Business. Cette application vous permettra de gérer et de contrôler vos sessions à distance de manière optimale.
Étape 5 : configuration et test
Connectez-vous à l’application Splashtop à l’aide des informations d’identification de votre compte et connectez-vous à vos appareils hôtes.Testez la connexion pour vous assurer que tout fonctionne correctement.Configurez les paramètres supplémentaires, tels que la prise en charge de plusieurs moniteurs ou les options de transfert de fichiers.
Étape 6 : annuler votre abonnement LogMeIn
Une fois que vous êtes satisfait de Splashtop et que tout est correctement configuré, annulez votre abonnement LogMeIn pour éviter le chevauchement des coûts. La rentabilité de Splashtop deviendra évidente au fur et à mesure que vous économiserez considérablement par rapport à votre abonnement précédent.
Étape 7 : explorer les fonctionnalités de Splashtop
Profitez des fonctionnalités complètes offertes par Splashtop, telles que l’impression à distance, l’enregistrement des sessions et les options de sécurité améliorées. Ces fonctionnalités vous permettent de profiter pleinement de votre nouvelle solution d’accès à distance.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement passer de LogMeIn à Splashtop, en profitant d’une solution d’accès à distance plus économique et plus riche en fonctionnalités.
Essayez Splashtop Remote Access Pro gratuitement
En choisissant Splashtop, vous obtiendrez une plateforme de bureau à distance plus performante, avec les meilleures fonctionnalités et une sécurité de pointe. Et comme nous l’avons souligné, vous économiserez plus de 70 % sur le coût de votre licence par rapport à LogMeIn Pro !
Vous souhaitez connaître l’avis de nos utilisateurs ? Les membres de TrustRadius ont attribué à Splashtop une note supérieure à celle de LogMeIn Pro. Splashtop est plus apprécié pour son expérience utilisateur, sa facilité d’utilisation et la qualité de son service client.
Commencez dès aujourd’hui avec un essai gratuit de Splashtop Remote Access Pro afin de voir par vous-même ce qui en fait le meilleur outil d’accès à distance - et économisez plus de 70 % sur votre abonnement par rapport au prix de LogMeIn Pro !
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