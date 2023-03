Comparaison des tarifs de LogMeIn Pro

LogMeIn Pro est depuis longtemps utilisé comme outil pour permettre l’accès à distance à des ordinateurs à partir d’un autre appareil. Ce système est idéal pour le télétravail, car vous pouvez accéder à votre poste où que vous soyez.

Mais le prix élevé de LogMeIn Pro est-il justifié ? Si l’on considère le coût important au regard des performances et des fonctionnalités, la réponse est non. Il existe de meilleurs outils de bureau à distance pour une fraction du tarif de LogMeIn Pro.

Splashtop Business Access Pro est la meilleure solution de bureau à distance, et peut vous faire économiser plus de 70 % sur votre abonnement par rapport à LogMeIn Pro ! Examinons comment Splashtop se positionne par rapport au tarif de LogMeIn Pro.

Combien coûte LogMeIn Pro ?

LogMeIn Pro commence à €349.99 /an pour accéder à deux ordinateurs (LogMeIn affiche des prix mensuels sur son site Web, mais la facturation est annuelle). C’est un coût énorme pour un accès minimal. De son côté, Splashtop Business Access Pro démarre à €90 /an et vous permet d’accéder à 10 ordinateurs - tout en vous faisant économiser plus de 70 % sur le coût de votre licence par rapport à LogMeIn !

Le tarif élevé de LogMeIn Pro en fait une option prohibitive pour de nombreux utilisateurs individuels et petites entreprises. De plus, LogMeIn a la fâcheuse habitude d’augmenter le prix de LogMeIn Pro, ce qui rend le renouvellement de l’abonnement encore plus coûteux pour les clients.

Le prix de LogMeIn Pro est-il justifié ?

On pourrait penser qu’un prix supérieur de plus de 70 % à celui de Splashtop signifie que LogMeIn Pro a plus de fonctionnalités que Splashtop Business Access Pro. En réalité, Splashtop propose davantage d’outils pour vous aider à rester productif lorsque vous travaillez à distance. Par conséquent, LogMeIn Pro ne vaut pas son prix.

Splashtop Business Access Pro est doté des principales fonctionnalités que vous attendez d’une solution d’accès à distance, notamment le transfert de fichiers, l’impression à distance, le chat, le redémarrage à distance, le démarrage wake-on-LAN, la prise en charge multi-moniteur, et bien plus encore.

En outre, Splashtop Business Access Pro propose des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans LogMeIn Pro :

Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)

Prise en charge multi-moniteur (pour Windows et Mac)

La possibilité pour deux utilisateurs de se connecter à distance à un ordinateur simultanément

Consultez la comparaison complète des fonctionnalités pour comprendre pourquoi Splashtop Business Access Pro est la meilleure alternative à LogMeIn Pro.

Essayez Splashtop Business Access Pro gratuitement

En choisissant Splashtop, vous obtiendrez une plateforme de bureau à distance plus performante, avec les meilleures fonctionnalités et une sécurité de pointe. Et comme nous l’avons souligné, vous économiserez plus de 70 % sur le coût de votre licence par rapport à LogMeIn Pro !

Vous souhaitez connaître l’avis de nos utilisateurs ? Les membres de TrustRadius ont attribué à Splashtop une note supérieure à celle de LogMeIn Pro. Splashtop est plus apprécié pour son expérience utilisateur, sa facilité d’utilisation et la qualité de son service client.

Commencez dès aujourd’hui avec un essai gratuit de Splashtop Business Access Pro afin de voir par vous-même ce qui en fait le meilleur outil d’accès à distance - et économisez plus de 70 % sur votre abonnement par rapport au prix de LogMeIn Pro !

