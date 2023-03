L'accès a distance Splashtop - Accès rapide et sécurisé à un ordinateur distant

L’accès à distance Splashtop est plus sécurisé que les produits RDP et VPN. Les connexions Splashtop sont totalement fiables et protégées, même sur les réseaux Wi-Fi publics, ce qui en fait une bien meilleure alternative. De plus, Splashtop se conforme à de nombreuses réglementations et normes sectorielles (notamment HIPAA). Vous avez l’assurance que vos connexions et vos données sont parfaitement sécurisées. Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop.