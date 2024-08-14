L'accès a distance Splashtop - Accès rapide et sécurisé à un ordinateur distant

Logiciel d’accès à distance rapide et sécurisé : Splashtop
Travaillez à distance, renforcez votre productivité et collaborez depuis n’importe où dans le monde
Améliorez votre workflow avec Splashtop : accès à distance sécurisé pour le monde moderne
Dans le contexte actuel de mondialisation et d’évolution rapide du marché, l’accès à distance est devenu de plus en plus important pour les entreprises comme pour les particuliers. Qu’il s’agisse de travailler à domicile, de collaborer avec des membres d’équipe situés dans des lieux différents ou de fournir une assistance informatique à distance à des clients ou à des collègues, la possibilité d’accéder à des ordinateurs et à des fichiers à distance est essentielle pour garantir la productivité et l’efficacité.
Splashtop est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’accès à distance qui permettent aux utilisateurs d’accéder à leurs ordinateurs et appareils en toute sécurité, où qu’ils se trouvent dans le monde. Avec le logiciel d’accès à distance de Splashtop, les utilisateurs peuvent travailler depuis leur domicile, en déplacement ou en voyage, et accéder facilement à leurs fichiers et applications importants.
4 avantages clés du logiciel d’accès à distance Splashtop
Un Accroissement de la Productivité
Les solutions d’accès à distance de Splashtop permettent aux utilisateurs de travailler de n’importe où et à n’importe quel moment, ce qui contribue à renforcer la productivité et à équilibrer vie professionnelle et vie privée.
Sécurité de pointe
Les solutions d’accès à distance de Splashtop utilisent des protocoles de chiffrement et de sécurité avancés pour garantir la sécurité et la confidentialité des connexions.
Un soutien multi-plateforme
Utilisez n’importe quel appareil pour accéder à vos ordinateurs, tablettes et appareils mobiles. Splashtop prend en charge les systèmes d’exploitation Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Chrome.
Réduction des coûts
Les solutions d’accès à distance de Splashtop peuvent réduire les déplacements, ce qui permet aux entreprises d’économiser du temps et de l’argent.
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Pourquoi 30 millions d’utilisateurs font confiance à Splashtop pour un accès à distance optimal
Facile à utiliser
Les solutions d’accès à distance de Splashtop sont conçues pour être conviviales et faciles à mettre en œuvre. Grâce à un processus de téléchargement et d’installation simple, les utilisateurs peuvent rapidement commencer à accéder à leurs ordinateurs. L’interface intuitive de Splashtop facilite la navigation et la personnalisation des paramètres, ce qui permet aux utilisateurs de travailler de manière plus efficace et productive.
Accès et dispositifs illimités
Grâce sa compatibilité étendue avec les plateformes Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Chrome OS, les utilisateurs peuvent accéder à leurs ordinateurs et à leurs fichiers à partir de n’importe quel appareil disposant d’une connexion Internet. Cette souplesse leur permet de travailler sur l’appareil de leur choix et d’accéder à leurs fichiers et applications à distance, sans aucune restriction.
Connexions rapides
Une fois connecté à votre session, vous aurez vraiment l’impression d’être assis devant votre ordinateur distant. Le logiciel d’accès à distance de Splashtop est conçu pour offrir des performances rapides, avec des connexions à faible latence qui permettent aux utilisateurs de travailler de manière fluide et efficace.
Principaux outils et fonctionnalités
Profitez d’un accès à distance rapide et fiable, de paramètres personnalisables et de fonctions telles que l’impression et le transfert de fichiers à distance. Splashtop comprend également des fonctions avancées telles que l’authentification à deux facteurs, le redémarrage à distance et l’enregistrement des sessions, offrant ainsi aux utilisateurs une solution d’accès à distance complète et sécurisée.
Le meilleur rapport qualité prix
Les logiciels d’accès et d’assistance à distance de Splashtop offrent le meilleur rapport qualité-prix pour les particuliers et les entreprises, avec des tarifs avantageux et une gamme de fonctionnalités qui répondent aux besoins de tous les utilisateurs. Avec le logiciel d’accès à distance de Splashtop, les utilisateurs peuvent renforcer leur productivité, collaborer plus efficacement et atteindre leurs objectifs à un budget accessible.
Accès à distance sécurisé
L’accès à distance Splashtop est plus sécurisé que les produits RDP et VPN. Les connexions Splashtop sont totalement fiables et protégées, même sur les réseaux Wi-Fi publics, ce qui en fait une bien meilleure alternative. De plus, Splashtop se conforme à de nombreuses réglementations et normes sectorielles (notamment HIPAA). Vous avez l’assurance que vos connexions et vos données sont parfaitement sécurisées. Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop.
Découvrez la suite complète des fonctionnalités du logiciel d’accès à distance Splashtop
- L'accès à distance à tout moment
- Les applications de bureau, tablettes et mobiles
- Un nombre illimité de dispositifs à distance
- Un soutien multi-plateforme
- Multi-to-Multi monitor
- Chat
- Une impression à distance, un réveil et un redémarrage
- Enregistrement de la session
- Groupement
- Gestion des utilisateurs
- Des sessions d'accès à distance cryptées
- Authentification des dispositifs
- Vérification en deux étapes
- ...et bien plus encore
Aucun engagement ni carte bancaire n’est nécessaire pour commencer votre essai gratuit. Il vous suffit de vous inscrire et vous pouvez commencer à utiliser Splashtop Remote Access Pro. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer votre essai gratuit. Vous obtiendrez un accès à distance à un maximum de 10 ordinateurs Windows et Mac à partir d’un nombre illimité d’appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Et vous profiterez de toutes les fonctionnalités énumérées ci-dessus. L’installation ne prend que quelques minutes.
De nos clients satisfaits
Je tenais simplement à vous dire que je trouve votre produit génial ! J’étais auparavant utilisateur de LogMeIn, mais ils ont récemment augmenté leurs tarifs de manière exorbitante, ce qui m’a obligé à chercher des alternatives. Je n’avais jamais entendu parler de votre entreprise, mais une simple recherche sur Google m’a conduit à votre site... et je suis ravi, tant par la simplicité de l’interface utilisateur que par la fiabilité et le prix raisonnable du service. Je suis heureux d’avoir découvert votre entreprise et votre produit, et je vous encourage à poursuivre vos efforts !
Jonathan Stone - Groupe de conseil Stone
De nos clients satisfaits
J’ai travaillé avec GoToMyPC et LogMeIn, et Splashtop est un produit bien meilleur. La facilité d’utilisation, la possibilité d’attribuer certains ordinateurs à certains utilisateurs, la possibilité de se connecter à un PC depuis votre téléphone ou votre tablette ainsi que depuis un ordinateur.
Frank Steesnaes - Performance commerciale de pointe
De nos clients satisfaits
WOW. Splashtop business est le meilleur investissement que j’ai jamais fait, et il ne cesse de s’améliorer. Comment TeamViewer peut-il s’en tirer en facturant 500 dollars par an ? Vous êtes super !!!!!!!
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
De nos clients satisfaits
Après avoir utilisé d'autres logiciels, LogMeIn, TeamViewer, etc., j'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. J'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. Les personnes qui bénéficient de l'assistance trouvent également que le logiciel de télé-assistance de Splashtop est parmi les plus faciles à utiliser et qu'il fonctionne bien.
Michael Tott - Fore Computers
De nos clients satisfaits
Je peux accéder à mon ordinateur professionnel où que je sois et travailler en toute confiance. Cela m’offre la flexibilité dont j’ai besoin pour concilier vie professionnelle et vie privée.
Bobby Bottom - Électrique intégrée
Découvrez la solution d’accès à distance idéale avec Splashtop
Que vous soyez employé en télétravail, responsable informatique, administrateur système, technicien d’assistance ou MSP, Splashtop propose des solutions d’accès à distance adaptées à vos besoins. Découvrez nos offres professionnelles ci-dessous et démarrez gratuitement grâce à nos essais de 7 jours sans engagement.
Avis des clients de TrustRadius : L’application de bureau à distance Splashtop est n°1
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Splashtop Remote Support
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