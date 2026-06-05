Comparer les logiciels d’accès à distance - Trouvez la meilleure solution

Les logiciels d'accès à distance ou de bureau à distance sont utilisés par les particuliers, les professionnels et les prestataires de l'informatique pour accéder à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles. Les particuliers peuvent utiliser l'accès à distance pour accéder à leurs ordinateurs professionnels depuis leur domicile ou quant ils sont en déplacement en utilisant un ordinateur personnel, iPad, iPhone, téléphone ou une tablette Android. Pour les informaticiens, les logiciels d'accès à distance permettent d'offrir à leur utilisateurs un accès a distance mais aussi de gérer à distance les ordinateurs des utilisateurs pour leur fournir une télé-assistance informatique.
Lorsque vous comparez les logiciels d'accès à distance pour choisir le meilleur, les deux principaux éléments à prendre en compte sont les fonctionnalités et le prix. Consultez les comparaisons ci-dessous pour vous aider à évaluer Splashtop par rapport à la concurrence. Vous verrez pourquoi Splashtop est la technologie de logiciel d'accès à distance de choix pour plus de 30 millions d'utilisateurs.
Splashtop vs. TeamViewer
TeamViewer est le leader en volume dans les solutions d'accès bureau à distance, de Téléassistance et de collaboration. Cependant, TeamViewer propose des plans commerciaux coûteux, et leur produit gratuit d'Accès à distance comporte quelques inconvénients (comme un ensemble de fonctionnalités limité et des connexions bloquées en raison de l'utilisation commerciale suspectée).
De son côté, les forfaits commerciaux Splashtop offrent les mêmes fonctionnalités d’accès à distance (telles que le transfert de fichiers et la prise en charge de plusieurs moniteurs), mais sous la forme de plusieurs formules conçues pour différents cas d’utilisation. Cela signifie que vous pouvez obtenir une solution d’accès à distance avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin à un tarif beaucoup plus avantageux.
TeamViewer commence à 730,80 CA$ /an*, tandis que Splashtop Remote Access (pour un accès à distance facile) commence à 96 CA$ /an. Splashtop Remote Support (pour la téléassistance à la demande) commence à 349 CA$ /an. Cliquez ici pour comparer les caractéristiques et les tarifs.
En choisissant Splashtop plutôt que TeamViewer, vous économiserez au moins 50 % sur votre abonnement annuel.* Source : Prix TeamViewer en dollars US et en euros provenant des sites Web de TeamViewer en dollars US et en euros. Les prix de TeamViewer peuvent varier selon les pays.
Splashtop vs. GoToAssist
GoToAssist est un logiciel d'assistance à distance très répandu. Les solutions d'assistance avec et sans surveillance de Splashtop offrent des fonctions d'assistance à distance à un meilleur prix que celles de GotoAssist.
Splashtop vous permet d'accéder à distance aux écrans des appareils mobiles et d'accéder de mobile à mobile depuis Android aux ordinateurs et de visualiser en direct les écrans d'iOS et d'Android.
De plus, lorsque vous choisissez Splashtop, votre tarif est fixé à l’avance. Vous n’aurez pas à vous soucier d’une augmentation des coûts lors du renouvellement. Récemment, GoToAssist a augmenté le prix de ses forfaits, triplant le coût de renouvellement pour de nombreux clients. Obtenez les mêmes fonctionnalités à un meilleur prix avec Splashtop.
Voir notre comparaison complète Splashtop vs GoToAssist.
Splashtop vs. LogMeIn Central
LogMeIn Central est une solution populaire pour l’accès à distance et la gestion des utilisateurs. Les utilisateurs se plaignent souvent de fortes augmentations de prix annuelles et cherchent des alternatives. Splashtop Remote Support coûte 40 à 80 % moins cher que LogMeIn. Splashtop Remote Support Premium comprend des fonctionnalités de surveillance et de gestion supplémentaires dont l’obtention nécessite l’achat de trois modules complémentaires auprès de LogMeIn Central. Si vous choisissiez LogMeIn, cela pourrait vous coûter des milliers de dollars de plus par an.
Si vous avez besoin d'un outil d'accès à distance pour soutenir, accéder et gérer entre 25 et plus de 1000 ordinateurs, alors Splashtop Remote Support est le meilleur logiciel pour vous. Avec Splashtop, vous aurez accès à vos ordinateurs sans surveillance, à tout moment, aux meilleures fonctionnalités, à une sécurité robuste et au meilleur rapport qualité-prix du marché.
Voir notre comparaison complète Splashtop vs LogMeIn Central.
Splashtop vs. GoToMyPC
GoToMyPC de LogMeIn est une solution d’accès à distance populaire pour accéder à votre Mac ou PC de n’importe où. Splashtop Remote Access est disponible à un prix beaucoup plus bas, moins de la moitié du coût de GoToMyPC et inclut des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans la version basique de GoToMyPC. Avec Splashtop, vous économisez au moins 75 % par an par rapport à GoToMyPC.
Contrôlez à distance vos ordinateurs Windows et Mac en toute simplicité et faites des économies en choisissant Splashtop Remote Access. Profitez de la plateforme de connectivité à distance la plus fiable, et les résultats seront à la hauteur de vos attentes. Travaillez depuis chez vous ou n’importe où dans le monde, sur n’importe lequel de vos appareils. Splashtop Remote Access vous permet de vous connecter à d’autres ordinateurs à distance plus facilement que jamais. Et vous économiserez des centaines voire des milliers d’euros par an par rapport à GoToMyPC.
Voir notre comparaison complète Splashtop vs GoToMyPC.
Splashtop vs. LogMeIn Pro
LogMeIn Pro est l’un des premiers produits auxquels vous pensez lorsqu’il s’agit d’accès à distance pour les entreprises, mais il est très cher. Économisez entre 250 et 6 604 dollars par an (selon le nombre d’ordinateurs auxquels vous devez accéder) en optant pour Splashtop Remote Access.
Splashtop Remote Access est le logiciel d’accès à distance le plus performant et le plus économique. Avec lui, vous bénéficierez de connexions de bureau à distance en haute définition, d’un accès convivial, de fonctionnalités de premier plan et d’un contrôle total sur vos ordinateurs distants. Il est compatible avec tous les appareils et fonctionne sur de nombreux systèmes d’exploitation (Windows, Mac, iOS et Android). De plus, vous pouvez également utiliser un navigateur Chrome sur l’ordinateur hôte pour lancer une session à distance. Consultez le comparatif complet entre Splashtop et LogMeIn Pro.
Splashtop vs. RemotePC
RemotePC est un logiciel permettant d’accéder à distance à des ordinateurs. Splashtop Remote Access vous offre les mêmes capacités d’accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités et à un prix annuel inférieur.
Splashtop Remote Access Pro vous offre plusieurs fonctionnalités haut de gamme qui ne sont pas incluses dans le forfait RemotePC Team, et ce, malgré un coût inférieur de 80 % pour la solution Splashtop. Ces fonctionnalités comprennent le partage de votre bureau via un lien Web (partage d’écran), le redémarrage à distance, l’accès à distance de deux utilisateurs au même ordinateur et plusieurs fonctionnalités de gestion des utilisateurs/ordinateurs.
Voir notre comparaison complète Splashtop vs RemotePC.
Splashtop vs. AnyDesk
AnyDesk vous permet d’accéder à distance à des ordinateurs. Sa fonction principale est l’accès à distance sous surveillance (nécessite la présence d’un utilisateur final sur l’appareil distant), mais il peut également être utilisé pour un accès sans surveillance. Splashtop Remote Support peut également être utilisé pour un accès avec ou sans surveillance, mais son prix est inférieur à celui de AnyDesk lorsque l’on compare des forfaits offrant des fonctionnalités similaires.
Par exemple, si votre équipe ou plusieurs personnes ont besoin d’utiliser votre logiciel d’accès à distance, Splashtop vous offre plusieurs fonctionnalités de gestion et de regroupement des utilisateurs/ordinateurs qui ne sont pas proposées dans le forfait basique d’AnyDesk. Pour cela, vous devrez passer à l’offre Team, qui est plus chère que Splashtop Remote Support. Consultez notre comparatif complet entre Splashtop et AnyDesk.
Splashtop vs. BeyondTrust (anciennement Bomgar)
BeyondTrust (anciennement Bomgar), est une solution d'accès à distance qui met l'accent sur la sécurité. Avec des produits basés sur le cloud et les réseaux d'entreprise, BeyondTrust facture un prix élevé pour la sécurité. Cependant, Splashtop est aussi équipé de fonctions de sécurité très robustes : connexions cryptées AES 256 bits, l'authentification à deux facteurs, et bien plus. Splashtop est également conforme à plusieurs normes et réglementations industrielles en matière de sécurité.
Parmi les avantages les plus importants, Splashtop peut vous faire économiser près de 90 % par an par rapport à BeyondTrust. Grâce à Splashtop, vous pouvez économiser des milliers de dollars par an et profiter d’un logiciel d’accès à distance rapide avec la sécurité robuste dont vous avez besoin.
Voir notre comparaison complète Splashtop vs BeyondTrust.
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