Comparer les logiciels d’accès à distance - Trouvez la meilleure solution

Les logiciels d'accès à distance ou de bureau à distance sont utilisés par les particuliers, les professionnels et les prestataires de l'informatique pour accéder à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles. Les particuliers peuvent utiliser l'accès à distance pour accéder à leurs ordinateurs professionnels depuis leur domicile ou quant ils sont en déplacement en utilisant un ordinateur personnel, iPad, iPhone, téléphone ou une tablette Android. Pour les informaticiens, les logiciels d'accès à distance permettent d'offrir à leur utilisateurs un accès a distance mais aussi de gérer à distance les ordinateurs des utilisateurs pour leur fournir une télé-assistance informatique.

Lorsque vous comparez les logiciels d'accès à distance pour choisir le meilleur, les deux principaux éléments à prendre en compte sont les fonctionnalités et le prix. Consultez les comparaisons ci-dessous pour vous aider à évaluer Splashtop par rapport à la concurrence. Vous verrez pourquoi Splashtop est la technologie de logiciel d'accès à distance de choix pour plus de 30 millions d'utilisateurs.

TeamViewer est la solution de bureau à distance, d’assistance à distance et de collaboration la plus répandue. Cependant, TeamViewer a des forfaits couteux, et leur produit d’accès à distance gratuit est accompagné de quelques inconvénients (tels que des fonctionnalités limitées et des connexions bloquées en raison de soupçons d’utilisation commerciale). De son côté, Splashtop offre les mêmes fonctionnalités d’accès à distance (telles que le transfert de fichiers et la prise en charge multi-moniteur), mais dans une variété d’offres conçues pour chaque cas d’utilisation spécifique. Cela signifie que vous pouvez obtenir une solution d’accès à distance avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et à un prix beaucoup plus bas. TeamViewer est proposé à partir de €442.80 /an*, tandis que Splashtop Business Access (pour un accès à distance convivial) est proposé à partir de €55 /an. Splashtop SOS (pour l’assistance à distance à la demande) est proposé à partir de €189 /an. Vous pouvez comparer les fonctionnalités et les tarifs ici. En choisissant Splashtop plutôt que TeamViewer, vous économiserez 50 % ou plus sur votre coût d’abonnement annuel.* Source : Prix TeamViewer en dollars américains et en euros sur les sites Web américains et européens de TeamViewer, juillet 2020. Les prix de TeamViewer peuvent varier selon les pays.

GoToAssist est une solution logicielle d’assistance à distance populaire. Les solutions d’assistance avec et sans surveillance de Splashtop offrent des fonctionnalités d’assistance à distance à un prix inférieur. Par exemple, Splashtop vous donne un accès à distance aux écrans des appareils mobiles et un accès mobile à mobile depuis Android vers les ordinateurs et la visualisation en direct des écrans iOS et Android. De plus, lorsque vous achetez Splashtop, votre prix est bloqué. Vous n’aurez pas à vous soucier de l’augmentation des coûts de renouvellement. Tout récemment, GoToAssist a augmenté les prix de ses forfaits, faisant plus que tripler le coût de renouvellement pour de nombreux clients. Obtenez les mêmes fonctionnalités à un meilleur rapport qualité-prix avec Splashtop.

LogMeIn Central est une solution populaire pour l’accès à distance et la gestion des utilisateurs. Les utilisateurs se plaignent souvent de fortes augmentations annuelles des prix et cherchent des alternatives. Splashtop Remote Support coûte 40 à 80% moins cher que LogMeIn. Splashtop Remote Support Premium inclut des fonctionnalités de surveillance et de gestion supplémentaires que vous devez acheter trois modules complémentaires avec LogMeIn Central pour obtenir. Cela vous coûterait des milliers de dollars de plus par an si vous choisissiez LogMeIn. Si vous avez besoin d’un outil d’accès à distance pour prendre en charge, accéder et gérer de 25 à plus de 1 000 ordinateurs, alors Splashtop Remote Support est la meilleure solution logicielle pour vous. Vous aurez à tout moment un accès sans surveillance à vos ordinateurs, les principales fonctionnalités, une sécurité robuste et un prix beaucoup plus bas avec Splashtop.

GoToMyPC de LogMeIn est une solution d’accès à distance populaire pour accéder à votre Mac ou PC où que vous soyez. Splashtop Business Access est disponible à un prix beaucoup plus bas, moins de la moitié du coût de GoToMyPC et comprend des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’édition GoToMyPC de base. En fait, vous économiserez au moins 75% par an en choisissant Splashtop au lieu de GoToMyPC.Contrôlez facilement vos ordinateurs Windows et Mac à distance et économisez votre budget en choisissant Splashtop Business Access. Avec la plate-forme de connectivité à distance la plus fiable, vous ne serez pas déçu. Travaillez à domicile ou n’importe où dans le monde, sur n’importe lequel de vos appareils. Splashtop Business Access facilite plus que jamais la connexion à distance à d’autres ordinateurs. Et vous économiserez des centaines à des milliers de dollars par an par rapport à GoToMyPC.

LogMeIn Pro est l’un des premiers noms auxquels vous pouvez penser en matière d’accès à distance pour une utilisation professionnelle, mais il est très coûteux. Économisez entre 250 et 6 604 dollars par an (en fonction du nombre d’ordinateurs auxquels vous devez accéder) en choisissant plutôt Splashtop Business Access . Splashtop Business Access est le logiciel d’accès à distance le plus performant et le plus rentable. Avec lui, vous profiterez de connexions de bureau à distance haute définition, d’un accès facile, de fonctionnalités de pointe et d’un contrôle total sur vos ordinateurs distants. Il est multi-appareils et fonctionne sur plusieurs systèmes d’exploitation (Windows, Mac, iOS et Android). De plus, vous pouvez même utiliser un navigateur Web Chrome sur l’ordinateur hôte pour lancer une session à distance. Voir la comparaison complète entre Splashtop et LogMeIn Pro.

RemotePC est un logiciel permettant d’accéder à distance aux ordinateurs. Splashtop Business Access vous offre les mêmes capacités d’accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités et à un prix annuel inférieur. Splashtop Business Access Pro vous offre plusieurs fonctionnalités de premier plan non incluses dans le package RemotePC Team, bien que la solution Splashtop coûte 80% de moins. Les fonctionnalités incluent le partage de votre bureau via un lien Web (partage d’écran), le redémarrage à distance, l’accès à distance de deux utilisateurs au même ordinateur et plusieurs fonctionnalités de gestion utilisateur/ordinateur.

AnyDesk vous permet d’accéder à distance aux ordinateurs. Sa fonction principale est l’accès à distance assisté (nécessite la présence d’un utilisateur final sur l’appareil distant), mais peut également être utilisé pour l’accès sans surveillance. Splashtop SOS peut également être utilisé pour l’accès assisté et sans surveillance, mais a un prix inférieur à celui d’AnyDesk lorsque l’on compare des paquets avec des fonctionnalités similaires. Par exemple, si vous avez une équipe ou plusieurs personnes qui ont besoin d’utiliser votre logiciel d’accès à distance, Splashtop vous offre plusieurs fonctionnalités de gestion et de regroupement utilisateur/ordinateur qui ne se trouvent pas dans le plan de base AnyDesk. Pour obtenir cela, vous devrez passer au package d’équipe, qui est plus cher que Splashtop SOS. Voir notre comparaison complète Splashtop vs AnyDesk.

BeyondTrust (anciennement Bomgar) est une solution d’accès à distance axée sur la sécurité. Avec les produits basés sur le cloud et le réseau d’entreprise, BeyondTrust facture un prix élevé pour la sécurité. Cependant, Splashtop est équipé de fonctionnalités de sécurité de pointe (telles que des connexions cryptées AES 256 bits, une authentification à 2 facteurs, etc.). Splashtop se conforme également à plusieurs normes et réglementations de l’industrie en matière de sécurité. La meilleure partie est que Splashtop peut vous faire économiser près de 90% par an sur le prix par rapport à BeyondTrust. Vous pouvez économiser des milliers de dollars par an et obtenir un logiciel d’accès à distance rapide avec la sécurité robuste dont vous avez besoin avec Splashtop.

