Vous recherchez un code promotionnel ou une remise LogMeIn ?

Économisez encore plus, jusqu’à 80 % par rapport aux prix de LogMeIn, en choisissant Splashtop à la place. Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn. Et comparé aux tarifs de LogMeIn, Splashtop vous fera économiser plus que n’importe quelle réduction ou coupon LogMeIn.
Vous pouvez obtenir la solution d’accès à distance la plus rapide et la plus sécurisée à un tarif économique. Les solutions d’accès à distance de Splashtop sont des produits fiables et primés qui vous offrent de meilleures conditions tarifaires que LogMeIn, même avec un code de réduction.
Les codes promo LogMeIn sont-ils suffisants pour compenser la hausse des coûts ?
Bien qu'un code promo ou un coupon LogMeIn puisse sembler être une bonne affaire au début, de nombreux utilisateurs constatent qu'il n'a guère d'impact sur les frais d'abonnement en hausse de la plateforme. LogMeIn a augmenté ses prix à plusieurs reprises au fil des ans, certains clients voyant leurs coûts doubler voire tripler. Un code de réduction temporaire peut offrir un soulagement à court terme, mais il ne résout pas le problème sous-jacent : le modèle de tarification de LogMeIn devient de moins en moins durable pour les particuliers, les pros TI et les petites entreprises.
Économisez gros : choisissez Splashtop plutôt que LogMeIn pour des économies maximales
Au lieu de courir après des codes promo ou des offres de coupons à durée limitée, passez à une solution d'accès à distance conçue pour être économique. Avec Splashtop, vous pouvez économiser jusqu'à 70 % par rapport à LogMeIn, sans sacrifier la performance, la sécurité ou les fonctionnalités. Splashtop offre une tarification transparente et prévisible sans renouvellements surprises ni frais cachés, ce qui en fait l'investissement à long terme le plus intelligent pour quiconque recherche un accès à distance puissant à une fraction du coût.
Oubliez les coupons LogMeIn Pro : Passez à Splashtop et économisez plus de 70 %
Lorsque l’on compare LogMeIn Pro à Splashtop Remote Access, Splashtop coûte moins cher, fonctionne plus rapidement et vous permet également d’accéder à plus d’ordinateurs (jusqu’à 10 par licence). Vous pouvez économiser jusqu’à 250 à 6 604 dollars par an en choisissant Splashtop Remote Access plutôt que LogMeIn Pro.
Découvrez pourquoi Splashtop Remote Access est la meilleure alternative à LogMeIn Pro et consultez notre comparatif des tarifs entre les deux solutions.
Évitez les codes de réduction LogMeIn Central : économisez 50 % avec Splashtop
Vous pouvez économiser jusqu’à 50 % ou plus en choisissant Splashtop Remote Support plutôt que LogMeIn Central. Aucun code de réduction ne vous apportera autant !
Et ne vous fiez pas à la différence de prix, Splashtop Remote Support offre les mêmes fonctionnalités que LogMeIn Central. Il vous permet de surveiller, de gérer et de prendre en charge vos terminaux à distance en toute simplicité.
Découvrez pourquoi Splashtop Remote Support est la meilleure alternative à LogMeIn Central et consultez notre comparatif des tarifs entre les deux solutions.
Allez au-delà des codes promo LogMeIn Rescue : Économisez 80 % avec Splashtop
Splashtop Remote Support est la meilleure solution de support à distance assisté sur le marché aujourd'hui, et elle vous est disponible à une bien meilleure valeur que LogMeIn Rescue.
De nombreux anciens clients de LogMeIn, frustrés par l’augmentation des prix de renouvellement, sont déjà passés à Splashtop qui est livré avec toutes les fonctionnalités de pointe dont vous avez besoin pour fournir une assistance à distance à la demande. L’utilisateur final n’a pas besoin de télécharger ou d’installer d’applications.
Découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Rescue et consultez notre comparatif des tarifs entre les deux solutions.
Ne perdez pas de temps avec les coupons LogMeIn : Obtenez la meilleure offre sur l'accès à distance avec Splashtop !
Basé à San Jose, Californie et fondé en 2006, Splashtop a pour objectif de fournir les meilleures solutions d’accès, de support et de partage d’écran à distance. Les solutions de télétravail de Splashtop sont utilisées par des dizaines de milliers d’entreprises et plus de 30 millions d’utilisateurs, pour un total de plus de 800 millions de sessions à ce jour.
Nos prix sont inférieurs à ceux de nos concurrents parce que nous dépensons moins en marketing et que nous comptons sur le bouche-à-oreille grâce aux commentaires positifs de nos clients pour faire connaître nos produits.