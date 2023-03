Vous recherchez un code promotionnel ou une remise LogMeIn ?

Économisez encore plus, jusqu’à 80 % par rapport aux prix de LogMeIn, en choisissant Splashtop à la place. Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn. Et comparé aux tarifs de LogMeIn, Splashtop vous fera économiser plus que n’importe quelle réduction ou coupon LogMeIn.

Vous pouvez obtenir la solution d’accès à distance la plus rapide et la plus sécurisée à un tarif économique. Les solutions d’accès à distance de Splashtop sont des produits fiables et primés qui vous offrent de meilleures conditions tarifaires que LogMeIn, même avec un code de réduction.

De plus, Splashtop n'augmentera pas les prix de renouvellement chaque année comme d'autres produits d'accès à distance, dont LogMeIn. Au cas où tu ne le saurais pas, LogMeIn a augmenté le prix de son produit d'accès à distance de plus de 253% au cours des cinq dernières années.

Alors pourquoi passer votre temps à chercher un code de réduction pour des économies minimales maintenant alors que vous devrez encore payer plus ? Splashtop vous offre les meilleures solutions d'accès à distance au meilleur prix.

Économisez plus de 70 % par rapport à LogMeIn Pro

Si tu compares LogMeIn Pro à Splashtop Business Access, Splashtop coûte moins cher, fonctionne plus rapidement et te permet également d'accéder à plus d'ordinateurs (jusqu'à 10 par licence). Tu peux économiser entre 250 et 6 604 dollars par an en choisissant Splashtop Business Access plutôt que LogMeIn Pro.

Découvrez pourquoi Splashtop Business Access est la meilleure alternative à LogMeIn Pro et consultez notre comparatif des tarifs entre les deux solutions.

Économisez jusqu’à 50 % par rapport à LogMeIn Central

Vous pouvez économiser jusqu’à 50 % ou plus en choisissant Splashtop Remote Support plutôt que LogMeIn Central. Aucun code de réduction ne vous apportera autant !

Et ne vous fiez pas à la différence de prix, Splashtop Remote Support offre les mêmes fonctionnalités que LogMeIn Central. Il vous permet de surveiller, de gérer et de prendre en charge vos terminaux à distance en toute simplicité.

Découvrez pourquoi Splashtop Remote Support est la meilleure alternative à LogMeIn Central et consultez notre comparatif des tarifs entre les deux solutions.

Économisez plus de 80 % par rapport à LogMeIn Rescue

SOS est la solution d’assistance à distance la plus utilisée sur le marché aujourd’hui, et elle est disponible pour vous à la moitié du prix de LogMeIn Rescue.

De nombreux anciens clients de LogMeIn, frustrés par l’augmentation des prix de renouvellement, sont déjà passés à SOS qui est livré avec toutes les fonctionnalités de pointe dont vous avez besoin pour fournir une assistance à distance à la demande. L’utilisateur final n’a pas besoin de télécharger ou d’installer d’applications.

Découvrez pourquoi Splashtop SOS est la meilleure alternative à LogMeIn Rescue et consultez notre comparatif des tarifs entre les deux solutions.

À propos de Splashtop

Basé à San Jose, Californie et fondé en 2006, Splashtop a pour objectif de fournir les meilleures solutions d’accès, de support et de partage d’écran à distance. Les solutions de télétravail de Splashtop sont utilisées par des dizaines de milliers d’entreprises et plus de 30 millions d’utilisateurs, pour un total de plus de 800 millions de sessions à ce jour.

Nos prix sont inférieurs à ceux de nos concurrents parce que nous dépensons moins en marketing et que nous comptons sur le bouche-à-oreille grâce aux commentaires positifs de nos clients pour faire connaître nos produits.