Comparaison des tarifs de LogMeIn Rescue

Vous pouvez économiser jusqu’à 80 % ou plus sur le coût de votre abonnement en choisissant Splashtop Remote Support plutôt que LogMeIn Rescue. Splashtop Remote Support est la meilleure solution de téléassistance à la demande pour les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles.
LogMeIn Rescue est un outil de téléassistance à la demande conçu pour vous donner un accès sous surveillance aux appareils de vos clients dès qu’ils ont besoin d’aide. De même, Splashtop Remote Support vous donne un accès à la demande et sous surveillance aux ordinateurs et appareils mobiles de vos clients afin que vous puissiez leur fournir une assistance à distance dès qu’ils en ont besoin.
Quelle solution vous convient le mieux ? Voici un comparatif des tarifs et des fonctionnalités de LogMeIn Rescue et Splashtop Remote Support.
Comparaison des tarifs Splashtop Remote Support et LogMeIn Rescue
Deux éléments importants ressortent immédiatement du tableau ci-dessous. Tout d’abord, Splashtop Remote Support est disponible à partir de 30 CA$ /mois, tandis que LogMeIn Rescue est disponible à partir de 108,25 $ US /mois. Cela représente une différence de plus de 1 000 $ par an (les deux étant facturés annuellement, avec LogMeIn Rescue à 1 299 $ US contre Splashtop Remote Support à 349 CA$ /an).
Deuxièmement, vous constaterez que l’accès à distance aux appareils mobiles (iOS et Android) est inclus gratuitement dans Splashtop Remote Support. Avec LogMeIn Rescue, vous devez payer un supplément de 37,50 $ US /mois, ou 450 $ US par an, pour la mise à niveau vers Mobile Support afin de pouvoir prendre en charge les appareils mobiles.
Splashtop Remote Support vs LogMeIn Rescue : fonctionnalités et valeur ajoutée
Splashtop Remote Support et LogMeIn Rescue présentent des différences significatives en termes de flexibilité, de prix et de valeur globale.
Les deux solutions offrent un accès à distance sans surveillance, la prise en charge de plusieurs écrans, le transfert de fichiers, l’impression à distance, la journalisation des sessions et le chat en cours de session. Cependant, alors que ces fonctionnalités sont standard dans Splashtop Remote Support, LogMeIn Rescue en bloque certaines, comme la prise en charge des appareils mobiles, qui sont disponibles uniquement via des modules complémentaires coûteux. Avec Splashtop, la prise en charge des appareils Android et iOS est incluse sans frais supplémentaires.
Splashtop permet également de définir des groupes d'appareils granulaires et des paramètres d'autorisation utilisateur, ce qui facilite la gestion d'un grand nombre de points de terminaison. Bien que Rescue offre de solides outils de support en direct, il manque une surveillance intégrée des points de terminaison, la gestion des correctifs et des alertes sur l'état de santé des appareils. En revanche, les utilisateurs de Splashtop peuvent ajouter Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) pour surveiller et entretenir les appareils de manière proactive.
Pour les équipes qui ont besoin d’un accès à distance fiable, flexible et économique, Splashtop Remote Support offre davantage de valeur à tous les niveaux.
Résumé comparatif entre LogMeIn Rescue et Splashtop Remote Support
Les tarifs sont loin d’être comparables. À leur prix de départ, Splashtop Remote Support coûte près de 85 % de moins que LogMeIn Rescue. Comme nous l’avons souligné plus haut, même si vous n’achetez qu’une seule licence utilisateur, LogMeIn Rescue coûtera plus de 1 000 $ de plus que Splashtop Remote Support pour un an.
Si vous devez acheter plusieurs licences parce que vous avez besoin de plusieurs utilisateurs simultanés, la différence de prix entre Splashtop Remote Support et LogMeIn Rescue sera de plus en plus importante.
Et comme nous l’avons également mentionné, vous devez acheter la mise à niveau Mobile Support pour pouvoir accéder aux tablettes et smartphones iOS et Android avec LogMeIn Rescue. Avec Splashtop Remote Support, vous pouvez prendre en charge les appareils mobiles sans frais supplémentaires. Avec la mise à niveau Mobile Support incluse, le prix de départ de Splashtop Remote Support est près de 90 % inférieur au prix de départ de LogMeIn Rescue.
En termes de fonctionnalités, Splashtop Remote Support offre toutes les fonctionnalités haut de gamme de LogMeIn Rescue. Vous pourrez transférer des fichiers par glisser-déposer entre les appareils, personnaliser l’application SOS, partager votre écran avec l’utilisateur final, chatter, et bien plus encore.
Pour toutes ces raisons, Splashtop Remote Support est la meilleure alternative à LogMeIn Rescue.
En conclusion :
LogMeIn Rescue et Splashtop Remote Support sont deux solutions de téléassistance sous surveillance.
Splashtop Remote Support coûte jusqu’à 90 % moins cher que LogMeIn Rescue.
Splashtop Remote Support vous permet d’assurer gratuitement l’assistance des appareils iOS et Android. LogMeIn Rescue facture 450 $ US /an pour une mise à niveau vers l’assistance mobile.
Splashtop Remote Support et LogMeIn Rescue offrent les mêmes fonctionnalités haut de gamme.
Obtenez davantage en choisissant Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support est destiné aux services d’assistance et aux équipes de support qui souhaitent fournir une aide à distance à leurs clients au moment où ils en ont besoin. Aucune installation préalable n’est nécessaire. Les techniciens peuvent se connecter à l’appareil du client avec un simple code de session. Prenez en charge un nombre illimité d’appareils Windows, Mac, iOS et Android. Intégrez Remote Support à votre outil de ticketing PSA préféré. Obtenez plus d’informations ou commencez un essai gratuit de 7 jours maintenant. Aucune carte bancaire ni aucun engagement requis.