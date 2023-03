Comparaison des tarifs de LogMeIn Rescue

Vous pouvez économiser jusqu’à 80 % ou plus sur le coût de votre abonnement en choisissant Splashtop SOS plutôt que LogMeIn Rescue. Splashtop SOS est la meilleure solution d’assistance à distance à la demande pour les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles.

LogMeIn Rescue est un outil d'assistance à distance à la demande conçu pour vous permettre d'accéder aux appareils de vos clients dès qu'une aide est nécessaire. De même, Splashtop SOS vous permet d'accéder aux ordinateurs et aux appareils mobiles de vos clients à la demande et avec assistance, afin que vous puissiez leur fournir une assistance à distance au moment où ils en ont besoin.

Quelle est donc la meilleure solution pour vous ? Voici une comparaison de prix et de fonctionnalités entre LogMeIn Rescue et Splashtop SOS.

Il y a deux choses importantes que vous remarquerez dès le départ dans le tableau ci-dessous. Premièrement, Splashtop SOS commence à €16 /mois, tandis que LogMeIn Rescue commence à €91.58 /mois. Cela représente une différence de plus de 1 000 $ par an (les deux forfaits sont facturés annuellement - LogMeIn Rescue à €1,099 contre Splashtop SOS à €189 /an).

Ensuite, vous verrez que l'accès à distance aux appareils mobiles (iOS et Android) est inclus gratuitement dans Splashtop SOS. Avec LogMeIn Rescue, vous devez payer un supplément de €31.58 /mois, ou €379 par an, pour la mise à niveau de l'assistance mobile afin de pouvoir prendre en charge les appareils mobiles.

Comparaison des prix et des fonctionnalités de LogMeIn Rescue par rapport à Splashtop SOS

LogMeIn Rescue vs Splashtop SOS Résumé

Les tarifs sont loin d’être comparables. À leur prix de départ, Splashtop SOS coûte près de 85 % de moins que LogMeIn Rescue. Comme nous l’avons souligné plus haut, même si vous n’achetez qu’une seule licence utilisateur, LogMeIn Rescue coûtera plus de 1 000 $ de plus que Splashtop SOS pour un an.

Si vous devez acheter plusieurs licences parce que vous avez besoin de plusieurs techniciens simultanés, la différence de prix entre Splashtop SOS et LogMeIn Rescue sera de plus en plus importante.

Et comme nous l’avons également mentionné, vous devez souscrire à l’option support mobile pour pouvoir accéder aux tablettes et smartphones iOS et Android avec LogMeIn Rescue. Avec Splashtop SOS, vous pouvez prendre en charge les appareils mobiles sans frais supplémentaires. En comptant le tarif de ce supplément, le prix de départ de Splashtop SOS est inférieur de près de 90 % au prix de départ de LogMeIn Rescue.

En ce qui concerne les fonctionnalités, Splashtop SOS possède les mêmes fonctionnalités que celles de LogMeIn Rescue. Vous pourrez effectuer des transferts de fichiers par glisser-déposer entre les appareils, personnaliser l'application SOS, partager votre écran avec l'utilisateur final, chatter, etc.

Pour toutes ces raisons, Splashtop SOS est la meilleure alternative à LogMeIn Rescue.

En conclusion :

LogMeIn Rescue et Splashtop SOS sont tous deux des solutions d'assistance à distance.

Splashtop SOS coûte jusqu’à 90 % moins cher que LogMeIn Rescue

Splashtop SOS vous permet de fournir une assistance gratuite aux appareils iOS et Android, LogMeIn Rescue facture €379 /an pour un module complémentaire de mise à niveau de l'assistance mobile

Splashtop SOS et LogMeIn Rescue ont les mêmes caractéristiques de pointe.

À propos de Splashtop SOS

Splashtop SOS est destiné aux services d’assistance et aux équipes de support qui souhaitent fournir une aide à distance à leurs clients au moment où ils en ont besoin. Aucune installation préalable n’est nécessaire. Les techniciens peuvent se connecter à l’appareil du client avec un simple code de session. Prenez en charge un nombre illimité d’appareils Windows, Mac, iOS et Android. Intégrez SOS à votre outil de ticketing PSA préféré. Obtenez plus d’informations ou commencez un essai gratuit de 14 jours maintenant. Aucune carte bancaire ni aucun engagement requis.

