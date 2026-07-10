Comparación de precios con TeamViewer: ahorra un 50 % con Splashtop

Si estás comparando los precios de TeamViewer, lo primero que debes saber es que TeamViewer utiliza suscripciones anuales y licencias basadas en planes, con costos adicionales para algunos complementos y necesidades empresariales. Splashtop ofrece una estructura de precios más simple para el acceso remoto y el soporte remoto, lo que puede facilitar a las empresas predecir costos y elegir el plan adecuado.
Esta guía desglosa cómo funciona la fijación de precios de TeamViewer, qué afecta el costo total y cómo se compara Splashtop para casos de uso comunes en las empresas.
Precios de TeamViewer de un vistazo
El precio de TeamViewer se basa en suscripciones anuales, y el costo total puede aumentar dependiendo del número de usuarios con licencia, sesiones concurrentes, dispositivos gestionados y complementos que necesite tu equipo. TeamViewer también distingue entre casos de uso de un solo usuario, equipo y empresa, por lo que los precios dependen mucho de cómo planeas usar la plataforma.
El precio inicial de TeamViewer es de $24.90/mes para uso individual, y $120.90/mes para equipos (como los equipos de soporte de TI). Splashtop empieza en $6/mes para acceso remoto o $22/mes para soporte remoto.
Producto
Precios básicos
Modelo de Facturación
Lo mejor para
Notas clave de costos
TeamViewer Acceso Remoto
Comienza en $24.90/mes
Suscripción anual
Acceso remoto individual
Los costos aumentan con planes más altos, complementos y características empresariales
Planes del equipo de TeamViewer
Comienza en $120.90/mes
Suscripción anual
Equipos de TI y organizaciones de soporte
El precio varía según los usuarios con licencia, los canales y los complementos
Acceso Remoto Splashtop
Comienza en $6/mes
Facturación anual
Individuos y Equipos Pequeños
Clasificación clara para casos de uso de autoacceso
Splashtop Remote Support
Comienza en $22/mes
Facturación anual
TI, mesas de ayuda, Proveedores de Servicios Gestionados
Licencias concurrentes y complemento opcional de gestión de dispositivos
Cómo funciona la fijación de precios de TeamViewer
TeamViewer utiliza suscripciones anuales que se renuevan cada 12 meses a menos que sean canceladas por escrito dentro del período de aviso requerido. El precio también varía según si necesitas acceso remoto para un usuario, soporte para un equipo, o una implementación empresarial más personalizada. TeamViewer también cobra por complementos por separado, lo que puede hacer que el costo total sea menos predecible para equipos en crecimiento.
Para los compradores que comparan software de acceso remoto y soporte remoto, las preguntas más importantes son:
¿Cuántos usuarios con licencia necesitas?
¿Cuántas sesiones necesitan ejecutarse al mismo tiempo?
¿Cuántos dispositivos gestionados vas a soportar?
¿Necesitarás soporte móvil o complementos empresariales?
¿Prefieres un modelo empresarial basado en presupuestos o una tarifa transparente y autoservicio?
Precios de Splashtop vs. TeamViewer: ¿Cuál te ahorra más?
Para los profesionales de negocios y equipos que necesitan una solución para acceder remotamente a sus propias computadoras, no hay duda sobre cuál producto es la mejor opción. Splashtop ofrece soluciones de acceso remoto de alto rendimiento, fiables y seguras, con todas las características principales, a un costo que puede ahorrarte un 50% o más en tu costo de suscripción anual.
Del mismo modo, los MSPs, los equipos de TI y los profesionales de los servicios de asistencia que necesitan una solución de soporte remoto pueden ahorrar al menos un 50 % si eligen Splashtop en lugar de TeamViewer.
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¿Por qué Splashtop te ahorra tanto dinero?
Splashtop comprende la variedad de necesidades de los pequeños negocios, particulares, equipos de TI, proveedores de servicios gestionados (MSPs) y servicios de asistencia, y ofrece soluciones a medida en cada caso con las funciones correctas y exactas; por eso no tienes que pagar más por aquello que no vas a usar.
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Splashtop y TeamViewer: análisis de coste-ventajas
A la hora de evaluar las soluciones de acceso remoto, es esencial tener en cuenta tanto los costes como las ventajas para determinar qué opción ofrece la mejor relación calidad-precio para tu organización. A continuación, comparamos Splashtop y TeamViewer, dos de las principales herramientas de acceso remoto, para ayudarte a tomar una decisión informada.
Splashtop: rentable y repleta de funciones
Splashtop ofrece varios planes de precios adaptados a diferentes necesidades, desde particulares hasta grandes empresas. Los planes comienzan desde tan solo $6 al mes por usuario para un acceso remoto básico, lo que la convierte en una opción asequible para muchos.
Splashtop también ofrece una prueba gratuita que permite a los usuarios probar el servicio antes de comprometerse.
Splashtop proporciona conexiones rápidas y fiables con calidad de alta definición y latencia mínima.
La plataforma utiliza férreas medidas de seguridad, como el cifrado AES de 256 bits, la autenticación de dos factores y la verificación de dispositivos, lo que garantiza la seguridad de tus sesiones remotas.
Con una interfaz fácil de usar, Splashtop es fácil de configurar y usar, incluso para usuarios no técnicos.
Splashtop admite el acceso remoto en múltiples dispositivos, incluidos Windows, Mac, iOS, Androidy Chromebook.
TeamViewer: precios demasiado altos
Los planes de precios de TeamViewer son generalmente más caros, comenzando en $24.90 por mes para un solo usuario, y se vuelven mucho más caros después de los recientes aumentos de precios de TeamViewer.
Al comparar Splashtop y TeamViewer, la elección depende en gran medida de tus necesidades específicas y presupuesto. Splashtop ofrece una solución más rentable con funciones esenciales, lo que la convierte en una excelente opción para pequeñas y medianas empresas, empresas grandes y particulares.
Soluciones Splashtop: acceso remoto superior en comparación con TeamViewer
Splashtop puede ahorrarte cientos, incluso miles de dólares al año en comparación con los costos de licencia de TeamViewer, incluso después de aplicar un cupón de descuento de TeamViewer. Y los ahorros solo aumentan cuando comparas Splashtop con el precio de los planes más caros de TeamViewer.
Por no mencionar que Splashtop no cobra ningún extra por prestar asistencia a dispositivos móviles y permite más sesiones simultáneas por técnico (10) que TeamViewer (1 o 3). TeamViewer tiene un coste extra para prestar soporte a dispositivos móviles y también cobra más por agregar sesiones simultáneas por técnico.
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