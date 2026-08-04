Comparación de precios de LogMeIn Central

Los precios de LogMeIn Central empiezan con un plan base, pero el coste total depende de cuántos ordenadores gestionas y de qué complementos necesita tu equipo.
Esa distinción importa. Muchos equipos de TI que evalúan LogMeIn Central no solo buscan acceso remoto. También necesitan gestión de parches, visibilidad de endpoints, automatización, informes de inventario, alertas y gestión de seguridad. Con LogMeIn Central, muchas de esas capacidades están vinculadas a paquetes complementarios.
Esta guía desglosa los precios de LogMeIn Central, qué incluyen los complementos, cuánto cuesta LogMeIn Central con complementos y cómo se compara con Splashtop AEM.
Resumen de precios de LogMeIn Central
LogMeIn Central tiene un precio según el número de equipos que gestionas. El plan básico incluye acceso remoto y funciones principales de gestión, con capacidades adicionales de gestión de endpoints disponibles mediante complementos.
Número de computadoras
Precio anual base de LogMeIn Central
25 computadoras
$954.99/año
50 computadoras
$1,224.99/año
100 ordenadores
$1,659.99/año
250 ordenadores
$3,479.99/año
El precio base es útil para entender el coste de entrada. Sin embargo, no refleja el coste total para los equipos que necesitan funciones de gestión de endpoints como aplicación de parches, automatización, informes, inventario y gestión de antivirus.
Para eso, tienes que fijarte en los complementos de LogMeIn Central.
¿Qué incluye LogMeIn Central Base?
LogMeIn Central Base está diseñado principalmente en torno al acceso remoto y la gestión básica de equipos. Es para equipos que necesitan conectarse a ordenadores remotos, organizar dispositivos y gestionar el acceso en un grupo de endpoints. Las capacidades incluyen:
Acceso remoto a ordenadores gestionados
Gestión de usuarios y ordenadores
Agrupación de computadoras
Herramientas de implementación
Transferencia de archivos
Impresión remota
Autenticación de dos factores
Flujos de trabajo básicos de gestión remota
Los equipos que buscan una solución de gestión de endpoints más amplia normalmente necesitan más que el plan base. Funciones como la gestión de parches, la ejecución automatizada de tareas, las alertas, el inventario, los informes y la gestión del antivirus están vinculadas a complementos independientes.
¿Qué incluyen los complementos de LogMeIn Central?
LogMeIn Central ofrece tres complementos principales que amplían sus capacidades de gestión de endpoints: Security, Automation e Insight.
Complemento de seguridad
El complemento Security incluye funciones de seguridad de endpoints y gestión de actualizaciones, entre ellas:
Gestión de parches
Actualizaciones de Windows
Actualizaciones de aplicaciones
LogMeIn Antivirus con tecnología de Bitdefender
Gestión de antivirus
Complemento de automatización
El complemento Automation incluye herramientas para ejecutar tareas, scripts y alertas en todos los ordenadores gestionados, entre ellas:
Gestión automatizada de tareas One2Many
Ejecución remota
Scripting avanzado
Alertas de autorreparación
Alertas proactivas
Complemento Insight
El complemento Insight se centra en la visibilidad, los informes y el inventario de endpoints, lo que incluye:
Gestión de activos
Panel e informes
Auditoría e inventario de equipos
¿Cuánto cuesta LogMeIn Central con complementos?
Para los equipos que comparan el soporte remoto con soluciones de gestión de endpoints, el precio base de LogMeIn Central es solo una parte de la ecuación. Si tu equipo necesita gestión de parches, gestión de seguridad, automatización, alertas, inventario, paneles e informes, la referencia más relevante es LogMeIn Central con los complementos Security, Automation e Insight.
Número de computadoras
LogMeIn Central con complementos
25 computadoras
$2,594.96/año
50 computadoras
$3,254.96/año
100 ordenadores
$5,209.96/año
250 ordenadores
$10,569.96/año
Precios de LogMeIn Central vs. precios de Splashtop AEM
Splashtop AEM es una solución de gestión de endpoints que incluye control remoto, gestión de parches, visibilidad de CVE, inventario, alertas, scripting y automatización en un único paquete por endpoint.
Splashtop AEM cuesta a partir de 1.188 $ al año para hasta 100 endpoints con facturación anual.
Número de ordenadores o endpoints
LogMeIn Central con complementos
Splashtop AEM
25
$2,594.96/año
$1,188/año
50
$3,254.96/año
$1,188/año
100
$5,209.96/año
$1,188/año
Splashtop AEM tiene un mínimo de 100 endpoints. El precio mostrado de LogMeIn Central incluye los complementos Automation, Insight y Security. Los precios se muestran en términos anuales.
Incluso con el mínimo de 100 endpoints, Splashtop AEM cuesta menos que LogMeIn Central con complementos en cada cantidad de endpoints mostrada.
A medida que el número de endpoints supera los 100, la diferencia entre el precio de LogMeIn Central y el precio de Splashtop AEM se amplía, y Splashtop AEM te permite ahorrar mucho más en tu coste anual (ver precios de Splashtop AEM).
Por qué los complementos importan al comparar los precios de LogMeIn Central
Al evaluar los precios de LogMeIn Central, la pregunta más importante es qué capacidades necesita realmente tu equipo. Si solo comparas el plan base, es posible que el precio no refleje el coste total de la gestión de endpoints.
Así es como se comparan las capacidades clave entre LogMeIn Central y Splashtop AEM:
Capacidades
LogMeIn Central
Splashtop AEM
Control a distancia
Incluido en la base
Incluido
Gestión de parches
Complemento de seguridad
Incluido
Actualizaciones de Windows
Complemento de seguridad
Incluido
Actualizaciones de aplicaciones de terceros
Complemento de seguridad
Incluido
Gestión de antivirus
Complemento de seguridad
Disponible a través de las opciones de seguridad para endpoints
Tareas automatizadas
Complemento de automatización
Incluido
Scripting
Complemento de automatización
Incluido
Alertas
Complemento de automatización
Incluido
Gestión de activos
Complemento Insight
Incluido
Panel e informes
Complemento Insight
Incluido
Auditoría e inventario de equipos
Complemento Insight
Incluido
Para un caso de uso básico de acceso remoto, LogMeIn Central Base puede ser suficiente. Para la gestión de endpoints, los complementos se vuelven fundamentales en la comparación.
Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI una forma más consolidada de gestionar estos flujos de trabajo desde la plataforma Splashtop.
Elegir entre LogMeIn Central y Splashtop AEM
Para los equipos que evalúan LogMeIn Central frente a Splashtop AEM, Splashtop AEM es la mejor opción.
Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI estas capacidades de gestión de endpoints en una solución optimizada, sin necesidad de paquetes complementarios independientes para flujos de trabajo esenciales como la aplicación de parches, la automatización y el inventario. Eso hace que el precio sea más fácil de entender y ayuda a los equipos a evitar pagar más a medida que crecen sus necesidades de gestión de endpoints.
La diferencia de coste también es significativa. Splashtop AEM cuesta hasta un 77 % menos que LogMeIn Central con complementos.
Para los equipos de TI y MSPs que buscan una gestión práctica de endpoints con un menor coste anual, Splashtop AEM es la mejor opción. Esto convierte a Splashtop en la mejor alternativa a LogMeIn Central.
Prueba Splashtop AEM gratis
El precio de LogMeIn Central puede aumentar de forma significativa cuando se incluyen complementos de gestión de endpoints. Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI una forma más sencilla de gestionar, aplicar parches, supervisar y dar soporte a los endpoints, con precios predecibles por endpoint.
Comienza una prueba gratuita de Splashtop AEM para ver cómo tu equipo puede simplificar la gestión de endpoints y reducir los costes anuales de software.