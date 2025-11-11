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LogMeIn Central-Basispaket eingestellt

Splashtop Team
3 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Seit Dezember 2018 gibt es LogMeIn Central Basic nicht mehr. Der Einstiegspreis des neuen Basistarifs von LogMeIn Central ist fast 40 % teurer als der des alten Basispakets. Zahlen Sie nicht mehr, erhalten Sie die gleichen Top-Funktionen und sparen Sie bis zu 50 % oder mehr, wenn Sie sich stattdessen für Splashtop entscheiden

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Warum LogMeIn Central Basic eingestellt wurde: Was Sie von neuen Preisplänen erwarten können?

Falls Sie sich fragen: „Was ist mit LogMeIn Central Basic passiert?“, sind Sie nicht allein. LogMeIn hat gerade seine alten Central-Pakete zugunsten eines „Basisplans“ mit optional zum Kauf angebotenen Add-Ons eingestellt. Der neue Basisplan beginnt bei 840 €/Jahr, während das alte Basispaket ab 599 $/Jahr erhältlich war. Das entspricht einer Kostensteigerung von annähernd 40 %.

Funktionsreich und kostengünstig: Warum Splashtop LogMeIn Central schlägt

Wenn Sie die gleichen Funktionen wie das alte Basispaket erhalten möchten, müssen Sie den neuen Basisplan erwerben. Sie könnten zum LogMeIn Central Base Plan wechseln und mehr bezahlen, oder Sie können Splashtop Remote Support wählen, der dieselben Top-Funktionen bietet und 40 % bis 80 % weniger kostet als LogMeIn.

Mit Splashtop könnten Sie Tausende von Dollar pro Jahr sparen. Sehen Sie hier, was Sie jährlich für den LogMeIn Central Basisplan im Vergleich zu Splashtop Remote Support bezahlen würden:

Table comparing annual costs of Splashtop Remote Support Premium and LogMeIn Central Base Plan for 25, 50, 100, and 250 computers. Splashtop is cheaper across all tiers; prices are shown in green and red.

Egal, wie viele Computer Sie verwalten müssen, Splashtop Remote Support bietet Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sehen Sie sich unseren Splashtop vs LogMeIn Central Preisvergleich an und erfahren Sie, warum Splashtop die beste logmein zentral alternativ ist.

Wie bereits erwähnt, erhalten Benutzer von Splashtop Remote Support dieselben Top-Funktionen, die auch im neuen LogMeIn Central Basistarif enthalten sind. Die folgenden Funktionen sind bei Splashtop Remote Support enthalten: 

  • Unbeaufsichtigter Fernzugriff

  • Kein Installationsbegleiteter ( ad hoc ) Zugriff

  • Unbegrenzte Anzahl von Technikern

  • Unbegrenzte gleichzeitige Sitzungen

  • Windows-, Mac-, iOS- und Android-Unterstützung

  • Dateiübertragung

  • Chat (in und außerhalb der Sitzung)

  • Ferndrucken

  • Multi-Monitor-Unterstützung

  • Aufwecken aus der Ferne

  • Neustart aus der Ferne

  • Schwarzer Bildschirm

  • Techniker-Desktop freigeben

  • Audio

  • Zwei Techniker können auf dieselbe Maschine zugreifen

  • Protokollierung

  • Computer- und Benutzergruppierung

  • Gruppenberechtigungen

  • Benutzerverwaltung

  • 256-Bit-AES-Verschlüsselung

  • Geräte-Authentifizierung

  • Konfigurierbare Warnmeldungen

  • Unbeaufsichtigter Android-Fernzugriff

  • Ferngesteuerte Eingabeaufforderung

  • Verwaltung von Windows Updates

  • Skripte und Aufgaben

  • und viele mehr..

Mit schnellem Fernzugriff, einer benutzerfreundlichen Oberfläche, erstklassigen Funktionen und einem besseren Preis ist Splashtop Fernsupport die ideale Lösung für aktuelle LogMeIn Central Basic-Abonnenten. Zahlen Sie nicht mehr für den Basisplan, sparen Sie Ihr Budget und erhalten Sie alles, was Sie mit Splashtop benötigen.

Lassen Sie LogMeIn Ihr Budget nicht belasten: Sparen Sie mehr mit Splashtop!

Sie können Splashtop Remote Support kostenlos mit unserer 14 -tägigen kostenlosen Testversion ausprobieren. Keine Kreditkarte oder Verpflichtungen erforderlich. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um loszulegen.

Als kleiner IT-Dienstleister fokussiere ich mich auf die Bedürfnisse meiner Kunden. Und dazu gehört, dass ich aus der Ferne sofort reagieren kann, wenn ich nicht vor Ort sein kann. Wie viele andere IT-Experten wurde ich von der Preisbombe von LogMeIn überrumpelt, was mich und meine Kunden dazu gebracht hat, nach einer Alternative zu dieser jetzt überteuerten Lösung zu suchen. Nachdem ich mich vorübergehend mit den kostenlosen Lösungen anderer Produkte begnügen musste, bin ich endlich zu Splashtop zurückgekehrt.

Splashtop ist nicht nur einfach bereitzustellen und zu skalieren, sondern bietet mir auch über lückenhafte Verbindungen eine hervorragende Leistung. Ich werde nachts besser schlafen, weil ich weiß, dass ich meine Kunden am nächsten Tag großartig unterstützen kann!

– Micah Barham, Barham Technologies

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FAQ

Wie schneidet Splashtop im Vergleich zum neuen LogMeIn Central Basisplan ab?

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