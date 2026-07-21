Beaufsichtigter vs. Unbeaufsichtigter Fernzugriff & Fernsupport näher erklärt

When you are looking at Fernsupport solutions, the first question is whether you need an beaufsichtigt or Unbeaufsichtigt Fernsupport solution, or both.
Hier ist ein kurzer Leitfaden, der Ihnen bei der Entscheidung hilft.
Beaufsichtigter Fernsupport
Was bedeutet das und was sind die Anwendungsfälle?
Betreuter Remote-Support bedeutet, dass ein Endbenutzer das Gerät oder die Anwendung verwendet und sofortige Unterstützung benötigt.
beaufsichtigt support solutions allow you to provide support to your customers as soon as an issue arises. Sie oder Ihr Techniker können das Gerät des Endbenutzers aus der Ferne zugreifen, das Problem beheben und das Problem so schnell wie möglich lösen.
Wie funktioniert das?
In der Regel ist es nötig, die Software für Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen im Voraus auf den Geräten zu installieren, die aus der Ferne verwendet werden sollen. Mit Splashtop Remote Support, unserer Lösung für betreuten Support, muss der Endanwender jedoch nichts auf seinem Gerät vorinstalliert haben.
Stattdessen können Techniker mit einem einfachen Sitzungscode, den der Endbenutzer mit der Splashtop SOS-App generiert, per Fernzugriff auf das Gerät des Endbenutzers zugreifen. Sobald der Endbenutzer dem Techniker seinen Code gegeben hat, kann er sich sofort mit dem Gerät verbinden!
Wer würde eine Lösung für betreuten Remote-Support benötigen?
Betreute Fernsupport-Lösungen sind ideal für Support-/Kundendienstteams und IT-Helpdesks. Diese Art von Lösungen ermöglicht es Ihnen, die Probleme schnell aus erster Hand zu sehen und sie schnell zu lösen. Dies reduziert die Zeit und Kosten und verbessert die Kundenzufriedenheit.
Unbeaufsichtigter Fernsupport
Was bedeutet das und was sind die Anwendungsfälle?
Unbeaufsichtigter Remote-Support bedeutet, dass der Techniker per Fernzugriff auf das Endbenutzergerät zugreifen kann, auch wenn er nicht da ist.
Der Hauptanwendungsfall für eine unbeaufsichtigte Lösung ist die routinemäßige Wartung und Unterstützung der Geräte deines Kunden. Im Gegensatz zum betreuten Remote-Support, der Benutzern Unterstützung bietet, die sofortige Hilfe benötigen, kann unbeaufsichtigter Remote-Support genutzt werden, um eine IT-Infrastruktur zu verwalten, Updates zu installieren und sogar nicht dringende Probleme zu beheben.
Wie funktioniert das?
Der IT-Manager oder Techniker sendet einen Download-Link, um die Remote-Support-Software auf allen Geräten zu installieren, die sie unterstützen möchten. Nach der Installation kann der Techniker jederzeit und von überall aus auf das Gerät zugreifen.
Wer würde eine Lösung für unbeaufsichtigten Remote-Support benötigen?
Dieses IT-Fernsupport-Tool ist ideal für MSPs, IT-Dienstleister und interne IT-Teams, die die Geräte ihres Unternehmens und/oder die Geräte ihrer Kunden verwalten und unterstützen möchten.
Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernsupport – ein Vergleich
Hier sehen Sie genauer, was betreuter und unbeaufsichtigter Fernsupport umfasst und was die wichtigsten Anwendungsfälle für beide sind.
Beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt – die beste Splashtop Remote Support-Lösung für Ihre Anforderungen
Unabhängig davon, ob Sie in erster Linie unbeaufsichtigten Zugriff benötigen, um Geräte jederzeit zu verwalten, oder beaufsichtigten Zugriff, um Benutzer in Echtzeit zu unterstützen, ist es wichtig, eine Lösung zu wählen, die zu Ihrem Arbeitsablauf passt.
Splashtop Remote Support wurde entwickelt, um IT Teams und Support-Experten die Flexibilität zu geben, sowohl unbeaufsichtigten als auch beaufsichtigten Remote-Support sicher und effizient bereitzustellen. Mit dem richtigen Plan verfügen Sie über alle Tools, die Sie benötigen, um Ihre Benutzer zu unterstützen und Geräte von überall aus zu verwalten.
Erkunden Sie Splashtop Remote Support, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.