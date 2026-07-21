Wenn MSPs mehrere Kundenumgebungen verwalten, kann es eine Herausforderung sein, jeden Endpunkt ordnungsgemäß zu patchen. Während Patch-Richtlinien dabei helfen können, das Patch-Management zu skalieren und routinemäßige Bereitstellungen zu automatisieren, können Hindernisse wie wenig Speicherplatz, gestoppte Dienste oder offline befindliche Geräte den Prozess erschweren.
Automatisierungsskripte können MSPs dabei helfen, viele dieser Bedingungen zu erkennen und zu beheben, bevor sie dazu führen, dass eine Bereitstellung fehlschlägt. Mit Automatisierungsskripten können MSPs die Patch-Bereitstellung einfacher verwalten, indem sie Endpunkte vorbereiten, Ergebnisse validieren, Fehler beheben und Probleme bei Bedarf eskalieren. Dies ergänzt Patch-Richtlinien und verbessert den Patch-Management-Prozess, sodass Updates ordnungsgemäß ausgerollt werden.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, wie Automatisierungsskripte das Patch-Management verbessern können und wo sie vor, während und nach der Bereitstellung den größten Mehrwert bieten.
Welche Rolle spielen Automatisierungsskripte bei der Patch-Bereitstellung?
Automatisierungsskripte unterscheiden sich von Richtlinien zur Patch-Automatisierung, die routinemäßige Aktivitäten wie Genehmigungen, Zeitpläne und Neustartregeln steuern. Automatisierungsskripte behandeln komplexere Probleme, wie endpunktspezifische Prüfungen, Validierung, Fehlerbehebung und Ausnahmen, die außerhalb normaler Patch-Richtlinien liegen können.
Skripte können mehrere Aufgaben übernehmen, darunter:
Prüfen, ob ein Endpunkt für die Patch-Installation bereit ist.
Geräte vorbereiten, bevor Patches bereitgestellt werden.
Bestätigen, dass Updates erfolgreich installiert wurden.
Beheben häufiger Ursachen, die dazu führen können, dass Patches fehlschlagen.
Fehlgeschlagene Aktionen innerhalb definierter Grenzen erneut versuchen.
Diagnoseinformationen werden erfasst.
Weiterleitung ungelöster Probleme an Techniker.
Der Einsatz von Skripten für gezielte Bereitschaftsprüfungen, Validierung und Ausnahmebehandlung hilft dabei, Patch-Richtlinien auf die routinemäßige Bereitstellung zu konzentrieren.
Wie können MSPs Skripte vor der Patch-Bereitstellung einsetzen?
Nachdem das geklärt ist, können wir uns ansehen, wie MSPs Skripte nutzen können, um das Patch-Management und die Bereitstellung zu verbessern. Skripte vor der Bereitstellung eignen sich hervorragend, um MSPs dabei zu helfen, Bedingungen zu erkennen, die die Patch-Bereitstellung beeinträchtigen können, und diese zu beheben, darunter:
1. Verfügbaren Speicherplatz prüfen
Manchmal ist das Einzige, was die Bereitstellung eines Patches verhindert, ein Mangel an Speicherplatz. Skripte können den verfügbaren Speicher vor der Patch-Bereitstellung mit definierten Schwellenwerten vergleichen, um zu prüfen, ob genügend Speicherplatz für den Patch vorhanden ist. Wenn der verfügbare Speicherplatz unter den Schwellenwert fällt, kann der Endpunkt von der Bereitstellung ausgeschlossen, durch einen genehmigten Bereinigungs-Workflow geleitet oder zur Überprüfung durch einen Techniker markiert werden.
Beachten Sie, dass das Skript nicht wahllos Dateien löschen sollte, um Speicherplatz freizugeben. Ohne angemessene Kontrolle und Genehmigung besteht immer das Risiko, dass etwas Wichtiges gelöscht wird.
2. Ausstehende Neustarts erkennen
Endpoints können nach einem Update, einer Anwendungsinstallation oder einer Systemänderung in einem Status mit ausstehendem Neustart verbleiben. Skripte sind hilfreich, um Endpoints zu identifizieren, die nach der Installation eines Updates oder nach Systemänderungen neu gestartet werden müssen.
MSPs können während eines genehmigten Wartungsfensters einen Neustart planen oder ein Skript ausführen, das den Neustart unter definierten Bedingungen einleitet. So werden die Updates ordnungsgemäß installiert, ohne reguläre Arbeitsabläufe zu unterbrechen.
3. Erforderliche Dienste überprüfen
Skripte sind auch nützlich, um zu bestätigen, dass Betriebssystem-Update-Dienste und andere erforderliche Tools ordnungsgemäß ausgeführt werden. Wenn beispielsweise ein Dienst gestoppt ist oder Fehlermeldungen zurückgibt, können Skripte versuchen, den Dienst neu zu starten oder das Problem an einen Techniker weiterzuleiten, damit es behoben werden kann, bevor das Update ausgerollt wird.
4. Patch-Voraussetzungen bestätigen
Patches haben manchmal Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor sie installiert werden können, etwa bestimmte Betriebssystemversionen, abhängige Frameworks, erforderliche Prozesse oder eine Verbindung zu freigegebenen Update-Quellen. Skripte können diese Voraussetzungen prüfen und eindeutige Ergebnisse zurückgeben, sodass Endpunkte, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, bearbeitet oder ausgeschlossen werden können.
5. Konfliktierende Anwendungen schließen oder beenden
Manchmal können geöffnete Anwendungen oder laufende Prozesse verhindern, dass ein Update gestartet oder abgeschlossen wird. In diesen Fällen können Skripte diese Probleme erkennen, Benutzer benachrichtigen oder sie während eines Wartungszeitraums beenden, damit das Update abgeschlossen werden kann.
Beachten Sie, dass Anwendungen nicht geschlossen werden sollten, ohne den Benutzern zuvor die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit zu speichern. Es gibt nur wenige Dinge, die frustrierender sind, als durch einen unerwarteten Neustart stundenlange Arbeit zu verlieren.
Wie können MSPs Skripte über Client-Endpunktgruppen hinweg ausführen?
Wenn MSPs Skripte auf verschiedenen Client-Endpunkten ausführen möchten, benötigen sie zentrale Steuerungen, die Skripte ausführen können, ohne dass manuelle Verbindungen zu jedem Endpunkt erforderlich sind. Wiederverwendbare Skripte können clientübergreifend standardisiert und dennoch an individuelle Anforderungen angepasst werden, einschließlich Variablen, Schwellenwerten, Zeitplänen und Ausnahmen.
Skripte können auf eine Vielzahl von Gruppen und Anforderungen ausgerichtet werden, darunter:
Client
Standort oder Niederlassung
Betriebssystem
Geräterolle
Abteilung
Wartungsfenster
Tatsächlich ist die Möglichkeit, angepasste, gezielte Skripte auszuführen, entscheidend, um sicherzustellen, dass jeder Client und jedes Gerät die Unterstützung erhält, die er bzw. es benötigt. Wenn ein Skript auf Standard-Laptops von Mitarbeitenden funktioniert, ist das keine Garantie dafür, dass es auf Servern, Kiosken oder anderen geschäftskritischen Geräten genauso funktioniert. Deshalb ist eine präzise Skript-Zielgruppensteuerung wichtig.
Wie können Skripte überprüfen, ob Patches erfolgreich installiert wurden?
Ein wichtiger, aber oft übersehener Aspekt des Patch-Managements ist die Überprüfung der Installation. Automatisierte Bereitstellungsbefehle können die Installation starten, überprüfen aber nicht, ob der Endpunkt den vorgesehenen Patch-Status erreicht hat. Ohne einen ordnungsgemäßen Nachweis der Installation können Patches leicht unbemerkt fehlschlagen.
Mit Automatisierungsskripten lässt sich die Patch-Installation auf verschiedene Weise überprüfen, darunter:
1. Status der Betriebssystem-Patches bestätigen
Mit Skripten können Sie wichtige Details prüfen, etwa installierte Update-IDs, den Updateverlauf, Build-Nummern des Betriebssystems, das Datum der letzten erfolgreichen Installation und den Neustartstatus. Dies ist eine einfache Prüfung, bei der der aktuelle Zustand des Endpunkts mit dem Zustand verglichen wird, den er haben sollte, wenn der Patch korrekt installiert ist. So lässt sich die Installation leicht verifizieren.
2. Anwendungsversionen überprüfen
Skripte können auch die installierte Software überprüfen, nachdem Anwendungen aktualisiert wurden, um sicherzustellen, dass sie mit der neuesten Version ausgeführt werden. So können MSPs Installationen identifizieren, die möglicherweise als erfolgreich gemeldet wurden, aber nicht auf die erwartete Version aktualisiert wurden, damit sie die Aktualisierung prüfen und abschließen können.
3. Strukturierte Ergebnisse zurückgeben
Skripte können Patch-Status prüfen und standardisierte Ausgaben liefern, etwa „erfolgreich“, „Neustart erforderlich“, „manuelle Prüfung erforderlich“ oder „Fehler“ mit angehängter Begründung. Dies ist eine schnelle und klare Möglichkeit, Patches zu verifizieren, da dabei Gerät, Zeitstempel und prägnante Fehlermeldungen erfasst werden, sodass diese umgehend bearbeitet werden können.
4. Nach dem Neustart erneut prüfen
Viele Patches können erst nach einem Neustart des Endpunkts vollständig validiert werden. In diesen Fällen können MSPs nach dem Neustart des Endpunkts ein Validierungsskript ausführen oder planen, um den endgültigen Build des Betriebssystems oder die Anwendungsversion zu bestätigen und verbleibende Fehler zu melden.
Wie können Skripte häufige Patch-Fehler beheben?
Wenn ein Patch fehlschlägt, kann dies auch per Skripting behandelt werden, sodass versucht wird, den Patch ordnungsgemäß neu zu installieren. Das funktioniert am besten bei vorhersehbaren, risikoarmen Situationen, aber Skripte können ungewöhnliche oder schwerwiegende Fehler auch an Techniker weiterleiten, damit diese sie bei Bedarf manuell untersuchen können.
1. Fehlgeschlagene Update-Dienste neu starten
Wenn ein Dienst neu gestartet werden muss, damit ein Update abgeschlossen werden kann, können Automatisierungsskripte dies übernehmen. Skripte können so konfiguriert werden, dass sie den Status updatebezogener Dienste prüfen und sie neu starten, wenn dies sicher möglich ist. So kann die Installation fortgesetzt werden, wenn ein gestoppter Dienst die Ursache des Fehlers ist. Wenn Dienste wiederholt ausfallen, sollte dies protokolliert und eskaliert werden. Daher sollten Skripte auch eine maximale Anzahl an Neustarts enthalten, bevor eskaliert wird.
2. Temporäre Update-Bedingungen reparieren
Automatisierungsskripte können genehmigte Maßnahmen zur Fehlerbehebung umfassen, falls Updates fehlschlagen, etwa das Zurücksetzen festhängender Update-Komponenten, das Löschen temporärer Update-Daten oder die Reparatur bekannter Voraussetzungen. So lassen sich die Fehlerbehebung und erneute Update-Versuche automatisieren. Skripte zur Fehlerbehebung sollten eng begrenzt, getestet, genehmigt und auf bekannte Bedingungen beschränkt sein. Destruktive Aktionen sollten eine Überprüfung durch einen Techniker erfordern.
3. Fehlgeschlagene Patch-Installationen erneut versuchen
Wenn eine Installation fehlschlägt, können Skripte so konfiguriert werden, dass sie sie erneut versuchen, nachdem das Problem behoben wurde. So lässt sich die Reaktion auf vorhersehbare Fehler automatisieren und die Anzahl der Endpunkte reduzieren, die ein Eingreifen durch einen Techniker erfordern. Wiederholungsversuche sollten jedoch mit einer maximalen Anzahl von Versuchen, Verzögerungen zwischen den Versuchen und einer Protokollierung der Gründe für jeden Fehler konfiguriert werden, damit sie bei Bedarf an Techniker eskaliert werden können.
4. Erforderliche Neustarts auslösen
Wenn ein Update einen Neustart erfordert, bevor es vollständig installiert ist, können Skripte Neustarts gemäß den Kundenvorgaben planen und auslösen. So wird sichergestellt, dass Updates korrekt installiert werden, ohne die tägliche Arbeit zu unterbrechen, indem Neustarts in geplante Wartungsfenster gelegt werden – zusammen mit freundlichen Benachrichtigungen für Benutzer, damit keine wichtige Arbeit durch einen Neustart verloren geht.
5. Protokolle zur Überprüfung durch Techniker erfassen
Skripte können auch verwendet werden, um Informationen wie Protokolle, Update-Verlauf, Systeminformationen und Fehlercodes zu erfassen. Wenn das Update dann an einen Techniker eskaliert werden muss, stehen die benötigten Informationen bereits bereit. Dadurch verbringen Techniker weniger Zeit mit dem Sammeln grundlegender Diagnoseinformationen, und die Effizienz steigt, weil alles, was sie brauchen, an einem Ort verfügbar ist.
Wann sollte die Patch-Automatisierung stoppen und an einen Techniker eskalieren?
Obwohl die Patch-Automatisierung ein wertvolles Tool ist, um Endpunkte aktuell und sicher zu halten, gibt es Situationen, in denen Techniker dennoch eingreifen müssen. Es gibt viele Situationen, in denen die Automatisierung zurücktreten und ein Techniker übernehmen sollte – insbesondere dann, wenn Probleme das Fachwissen und die Untersuchung durch einen Techniker erfordern.
Zu diesen Situationen gehören:
Derselbe Patch schlägt auch nach der zulässigen Anzahl an Wiederholungsversuchen fehl
Ein erforderlicher Dienst kann nicht wiederhergestellt werden
Der Endpunkt liefert wiederholt widersprüchliche Ergebnisse
Eine geschäftskritische Anwendung ist betroffen
Ein Server oder spezialisiertes Gerät muss überprüft werden
Ein Patch verursacht unerwartetes Anwendungs- oder Systemverhalten
Ein Skript stößt auf einen unbekannten Fehler
Der Endpunkt liegt außerhalb der genehmigten Konfiguration
Die Behebung würde destruktive oder risikoreiche Änderungen erfordern
In all diesen Situationen sollten IT-Teams benachrichtigt werden, damit sie eingreifen können. Stellen Sie sicher, dass Warnmeldungen den Kunden, den Endpunkt, die Skriptversion, den Patch, die versuchten Maßnahmen, die Ergebnisse und die empfohlenen nächsten Schritte enthalten, damit Techniker das Problem effizient diagnostizieren und beheben können.
Denken Sie daran: Das Ziel der Automatisierung ist es, repetitive Arbeit zu reduzieren, nicht ungelöste Probleme unter den Teppich zu kehren. Wenn ein Problem auftritt, das Skripte nicht beheben können, sollten IT-Teams darauf vorbereitet sein, es zu managen.
Wie sollten MSPs Patch-Automatisierungsskripte sicher standardisieren?
Skripte zur Patch-Automatisierung sind leistungsstarke, flexible Tools sowohl für die Patch-Bereitstellung als auch für die Fehlerbehebung. Allerdings müssen sie trotzdem korrekt konzipiert werden. Hier sind einige wichtige Schritte, die Sie beim Erstellen Ihrer Skripte zur Patch-Automatisierung befolgen sollten:
Definieren Sie pro Skript einen Zweck: Es gibt keinen Grund, ein einziges Skript für alles zu verwenden. Aufgaben wie Bereitschaftsprüfungen, Fehlerbehebung, Validierung und Berichterstellung sollten nach Möglichkeit und sofern praktikabel getrennt werden.
In einer kontrollierten Umgebung testen: Es ist wichtig, Skripte zu testen und sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktionieren, bevor Sie sie auf Geräten ausrollen. Stellen Sie sicher, dass Sie Skripte an einer repräsentativen Gruppe von Geräten validieren, bevor Sie sie in Produktionsendpunkten einsetzen.
Pilot-Endpunktgruppen verwenden: Wenn Sie Ihre Skripte ausrollen, möchten Sie sie nicht auf einmal auf jedem Gerät bereitstellen. Beginnen Sie mit einer begrenzten Bereitstellungsgruppe, bevor Sie sie in einer Client-Umgebung ausweiten, damit unerwartete Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden können.
Versionskontrolle beibehalten: Es ist wichtig, die Kontrolle über Ihre Skripte und alle daran vorgenommenen Änderungen zu behalten. Stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Skript Änderungen, Verantwortliche, Genehmigungsdaten und Rollback-Versionen dokumentieren.
Verwenden Sie klare Eingaben und Variablen: Skripte sollten unkompliziert und leicht für bestimmte Kunden anpassbar sein. Halten Sie kundenspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Wartungsfenster getrennt von der Hauptlogik des Skripts, damit sie bei Bedarf angepasst werden können.
Anmeldedaten und sensible Daten schützen: Es ist wichtig, sensible Daten überall sicher zu halten, auch in Skripten. Betten Sie niemals Klartext-Passwörter, Zugriffstoken oder sensible Kundeninformationen in Skripte ein, da sonst das Risiko besteht, dass die Daten preisgegeben werden.
Zeitüberschreitungen und Wiederholungslimits festlegen: Skripte können zwar fehlgeschlagene Updates erneut versuchen, Sie sollten jedoch vermeiden, dass sie in einer Endlosschleife hängen bleiben. Stellen Sie sicher, dass Sie Grenzwerte festlegen, damit Skripte nicht unbegrenzt ausgeführt werden oder wiederholte Behebungsschleifen verursachen.
Protokolle und Exit-Codes erfassen: Jede Ausführung sollte nachvollziehbar und verständlich sein. Das verbessert die Übersicht und Nachvollziehbarkeit und liefert klare Aufzeichnungen, falls etwas untersucht oder rückgängig gemacht werden muss.
Skriptberechtigungen steuern: Achten Sie darauf, einzuschränken, wer Skripte erstellen, bearbeiten, genehmigen und ausführen kann, um unbefugten Zugriff oder nicht genehmigte Skripte zu vermeiden.
Überprüfen Sie die Skriptbibliothek regelmäßig: Skripte müssen oft überprüft, aktualisiert oder entfernt werden, wenn sie nicht mehr wie vorgesehen funktionieren. Überprüfen Sie Ihre Bibliothek regelmäßig, nehmen Sie veraltete Skripte außer Betrieb und aktualisieren Sie Workflows, wenn sich Betriebssysteme, Anwendungen oder Kundenanforderungen ändern.
Wie können MSPs die Effektivität des skriptgestützten Patchings messen?
MSPs sollten messen, ob Skripte die Patch-Abschlussrate verbessern, wiederholte Fehler reduzieren und unnötige Eingriffe durch Techniker begrenzen. Sie können die Wirksamkeit des skriptgestützten Patchens anhand operativer Ergebnisse messen, die Erfolg und Effizienz anzeigen, statt nur die Anzahl der ausgeführten Skripte zu betrachten.
Achten Sie darauf, diese Kennzahlen zu verfolgen:
Patch-Erfolgsquote
Installationsrate beim ersten Versuch
Der Prozentsatz der Fehler, die automatisch behoben werden
Die Anzahl der Endpunkte, die ein Eingreifen durch einen Techniker erfordern
Durchschnittliche Zeit zur Behebung fehlgeschlagener Patches
Endpunkte, die auf einen Neustart warten
Geräte, die Wartungsfenster wiederholt verpassen
Fehler- und Timeout-Raten bei Skripten
Patch-Abschluss nach Client oder Endpunktgruppe
Zeit zwischen der Patch-Genehmigung und der verifizierten Installation
Häufige Fehler, die MSPs bei Skripten zur Patch-Automatisierung vermeiden sollten
Skripting kann ein komplexer Prozess sein, daher gibt es einige Fehler, die MSPs beim Erstellen und Verwenden von Automatisierungsskripten häufig machen. Achten Sie unbedingt auf diese Fehler, damit Ihre Skripte wie vorgesehen ausgeführt werden.
Häufige Fehler sind:
Skripte als Ersatz für zentralisierte Patch-Richtlinien zu verwenden, anstatt als Tool, das diese ergänzt und unterstützt.
Ungetestete Skripte bei jedem Kunden auszuführen, anstatt Skripte zu testen und sie für jeden Kunden anzupassen.
Dasselbe Skript auf alle Endpunkttypen anzuwenden, was dazu führen kann, dass Skripte auf inkompatiblen Geräten oder Betriebssystemen ausgeführt werden.
Unbegrenzte Wiederholungsversuche zuzulassen, wodurch Skripte ohne Behebung in endlosen Schleifen aus Fehlschlägen und Wiederholungsversuchen festhängen können.
Die Ausführung eines Skripts als Beleg für einen erfolgreichen Patch zu betrachten, anstatt die Installation zu verifizieren.
Offline-Geräte nicht zu berücksichtigen, wodurch Geräten wichtige Updates entgehen können.
Anmeldedaten in Skripte einzubetten, was Cybersicherheitsrisiken schafft.
Fehler unterdrücken, statt sie zu eskalieren.
Änderungen mit hohem Risiko ohne Genehmigung vorzunehmen.
Wenn die Dokumentation von Skriptverantwortlichkeiten und Änderungen fehlt, verringert das die Nachvollziehbarkeit und Kontrolle.
Das Erstellen einer großen Skriptbibliothek mit sich überschneidenden Funktionen, was unhandlich und redundant werden kann.
Clientspezifische Zeitpläne und Neustartanforderungen ignorieren.
Wie Splashtop AEM die skriptgestützte Patch-Bereitstellung unterstützt
Skripting und Patch-Bereitstellung müssen keine Herausforderungen sein, geschweige denn unüberwindbare. Mit Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement) können MSPs die Patch-Bereitstellung verwalten, Skripte für verwaltete Endpunktgruppen ausführen, den Endpunktstatus überprüfen und Ausnahmen remote über die Splashtop-Konsole bearbeiten.
Mit Splashtop AEM können Sie:
1. Betriebssystem- und Drittanbieter-Patching automatisieren
Splashtop AEM bietet MSPs leistungsstarke Patch-Automatisierung. Damit können sie Richtlinien festlegen, um regelmäßige Updates auf verwalteten Geräten zu automatisieren, einschließlich Betriebssystemen und Drittanbieteranwendungen. Diese Richtlinien bilden die Grundlage des Patching-Prozesses, während Skripte Ausnahmen und zusätzliche Prüfungen unterstützen können, um das Patch-Management weiter zu verbessern.
2. Skripte auf mehreren Endpoints ausführen
Splashtop AEM ermöglicht MSPs, Skripte für ausgewählte Endpunktgruppen zu planen und auszuführen. Dadurch werden mehrere Geräte gleichzeitig unterstützt, statt dass jedes einzelne separat verbunden werden muss. Das spart Zeit und verbessert die Effizienz. Skripte können auch im Hintergrund ausgeführt werden, sodass routinemäßige Wartungen möglich sind, ohne Benutzer zu unterbrechen.
3. Ausführung und Patch-Ergebnisse prüfen
Durch die Zentralisierung von Geräte- und Patch-Statusinformationen an einem Ort hilft Splashtop AEM Technikern dabei zu erkennen, welche Patches erfolgreich installiert wurden, wo Fehler aufgetreten sind und welche Geräte besondere Aufmerksamkeit benötigen. So wird eine ordnungsgemäße Patch-Verwaltung über Endpunkte hinweg unterstützt, da MSPs die Ergebnisse überprüfen und erkennen können, wann sie Fehler beheben müssen.
4. Verbleibende Ausnahmen per Fernzugriff beheben
Wenn Endpunkte zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen, können MSP-Techniker die Fernsupport-Funktionen von Splashtop nutzen, um aus der Ferne auf Geräte zuzugreifen und Probleme zu beheben.
Patch-Bereitstellung verbessern, ohne mehr manuelle Arbeit zu verursachen
Automatisierungsskripte sind leistungsstarke Werkzeuge zur Verbesserung der Patch-Bereitstellung, müssen jedoch korrekt eingesetzt werden. Skripte sind am effektivsten, wenn sie für bestimmte Rollen innerhalb eines kontrollierten Patch-Workflows eingesetzt werden, etwa zur Überprüfung der Bereitschaft, zur Validierung der Ergebnisse und zur Behebung grundlegender Probleme.
Skripte spielen eine wichtige Rolle bei der Patch-Bereitstellung und arbeiten zusammen mit Patch-Automatisierung und Richtlinien daran, Endpunkte auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn MSPs klare Regeln für Wiederholungsversuche und Eskalationen festlegen, kundenspezifische Kontrollen beibehalten und ungelöste Probleme an Techniker weiterleiten, wird die Patch-Bereitstellung konsistenter, besser nachvollziehbar und einfacher zu verwalten.
Mit Splashtop AEM ist die Patch-Automatisierung noch effizienter. MSPs können Splashtop AEM verwenden, um Patch-Richtlinien zu konfigurieren, Skripte für verwaltete Endpunktgruppen zu planen oder auszuführen, Bereitstellungsergebnisse zu überwachen und Ausnahmen zu bearbeiten.
Möchten Sie sehen, wie Splashtop AEM das Patchen automatisieren, Skripte auf Endpunkten ausführen und Leistungsergebnisse überwachen kann? Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion.