Umfragen zur Fernarbeit haben ergeben, dass mehr als die Hälfte der Befragten (55 %) das Gefühl hat, mehr zu arbeiten, wenn sie nicht im Büro sind.Um Ihre Mitarbeiter zu unterstützen, während sie von zu Hause oder von anderen Orten aus arbeiten, brauchen Sie eine gute Remote-Desktop-Lösung, die schnell, einfach zu bedienen und sicher ist und über einen starken Funktionsumfang verfügt.Was ist nun das beste Remote-Desktop-Softwarepaket, das für Sie verfügbar ist?
Warum ist eine Remote-Desktop-Lösung für Ihr Unternehmen unerlässlich?
Moderne Unternehmen verlassen sich auf Flexibilität und sichere Konnektivität, um den Betrieb reibungslos am Laufen zu halten. Eine Remote-Desktop-Lösung ermöglicht es Mitarbeitern, IT-Teams und Auftragnehmern, von überall auf Arbeitscomputer, Server und Anwendungen zuzugreifen. Dies stellt sicher, dass die Produktivität nicht an einen einzelnen Standort gebunden ist und wichtige Arbeiten ohne Unterbrechung fortgeführt werden können.
Über die Bequemlichkeit hinaus spielt die Remote-Desktop-Technologie eine zentrale Rolle in:
Kontinuität im Geschäft – Halten Sie den Betrieb während Notfällen oder Büroschließungen aufrecht.
IT-Effizienz – Unterstützen und beheben Sie Geräteprobleme aus der Ferne, ohne teure Vor-Ort-Besuche.
Sicherheit und Compliance – Schützen Sie Daten durch verschlüsselte Verbindungen, Zugriffskontrollen und Prüfpfade.
Kostenersparnis – Eliminieren Sie teure VPN-Infrastrukturen und reduzieren Sie Ausfallzeiten, indem Sie schnellen Fernzugriff ermöglichen.
Skalierbarkeit – Unterstützen Sie eine wachsende hybride Belegschaft mit einer Lösung, die sich an die Bedürfnisse Ihrer Organisation anpasst.
Zu den beliebtesten Remote-Desktop-Apps gehören:
Splashtop
LogMeIn Pro
AnyDesk
GoToMyPC
ConnectWise ScreenConnect
RemotePC
Chrome Remote-Desktop
Teradici
Im Folgenden diskutieren wir jedes dieser Softwareprogramme und listen einige der Gründe auf, warum Splashtop die beste Wahl ist.
Wichtige Kriterien für die Auswahl der richtigen Remote-Desktop-Software
Leistung und Zuverlässigkeit: Ihr Remote-Desktop-Tool sollte reibungslose, reaktionsschnelle Sitzungen mit minimaler Latenz bieten. Suchen Sie nach Unterstützung für hohe Bildwiederholraten, Optimierung für geringe Bandbreite und Stabilität bei unterschiedlichen Netzwerkbedingungen.
Sicherheitsmerkmale: Starke Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung und Unterstützung für Multi-Faktor-Authentifizierung sind unerlässlich. Die Software sollte zudem Industriestandards entsprechen und Funktionen wie Protokollierung und rollenbasierten Zugriff bieten.
Plattformübergreifende Kompatibilität: Wählen Sie eine Lösung, die auf allen wichtigen Betriebssystemen funktioniert, einschließlich Windows, MacOS, Linux, Android, iOS und Chrome OS. Dies gewährleistet Flexibilität für Teams und Einzelpersonen, die verschiedene Geräte verwenden.
Benutzerfreundlichkeit: Die Benutzeroberfläche sollte sowohl für Endbenutzer als auch für IT-Administratoren intuitiv sein. Funktionen wie Ein-Klick-Zugriff, Sitzungscodes und optimierte Bereitstellung können die Einführung und die Support-Workflows erheblich verbessern.
Unterstützung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Zugang: Die Möglichkeit, sowohl Echtzeit-Support zu bieten als auch auf unbeaufsichtigte Geräte zuzugreifen, ist für IT Teams, MSPsund Unternehmen, die Remote-Infrastrukturen verwalten, von entscheidender Bedeutung.
Preisgestaltung und Skalierbarkeit: Berücksichtigen Sie die Gesamtbetriebskosten, einschließlich Verlängerungsraten, Preise pro Benutzer oder Gerät und Skalierbarkeit, wenn Ihr Team oder Ihre Infrastruktur wächst. Eine transparente Preisgestaltung ist der Schlüssel, um versteckte Kosten zu vermeiden.
Erweiterte Funktionen: Achten Sie auf zusätzliche Funktionen wie Dateiübertragung, Remote-Druck, USB-Umleitung, Unterstützung mehrerer Monitore und Sitzungsaufzeichnung, um den Wert Ihrer Lösung zu steigern.
Liste der besten Remote-Desktop-Apps
Splashtop
Splashtop ist die beste Remote-Desktop-Software. Sie ermöglicht Verbindungen zwischen vielen verschiedenen Geräten und ist kompatibel mit Android, iOS, Chromebook, Mac, Windows und Linux.
Splashtop bietet flexible Lizenzierungsoptionen. Die kostengünstigste Option unterstützt einen einzelnen Benutzer und bis zu zwei Computer. Oder Sie können für ein wenig mehr ein funktionsreicheres Abonnement wählen, das große Teams unterstützt und mit einer Vielzahl zusätzlicher Funktionen ausgestattet ist. Was auch immer Sie brauchen, Splashtop hat die beste Remote Desktop Softwarelösung für Sie.
Splashtop arbeitet ständig an neuen Funktionen, um das Erlebnis seiner Benutzer zu verbessern. Mit hochwertigem UX und erweiterten Sicherheitsoptionen ist es schwer, einen negativen Punkt in Splashtops Angebot zu finden. Mit Splashtop erhalten Sie eine starke Fernzugriffssicherheit und eine benutzerfreundliche Erfahrung.
TeamViewer
Sicherheit sollte oberste Priorität haben, wenn es um die Wahl einer Remote-Desktop-Lösung geht. Splashtop ist stolz auf seine sichere Remote-Desktop-Software, während TeamViewer in der Vergangenheit Probleme mit der Sicherheit hatte.
TeamViewer hat eine kostenlose Version, die die grundlegenden Bedürfnisse für eine Remote-Desktop-Option bietet. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen sind, müssen Sie für eine kommerzielle Lizenz bezahlen, bevor Sie diese Software sinnvoll nutzen können (oder TeamViewer könnte Sie der kommerziellen Nutzung verdächtigen und Ihre Verbindungen blockieren).
Ein TeamViewer-Abonnement kann tief in Ihr Budget eingreifen. Und wenn Sie jemals TeamViewer kündigen möchten, müssen Sie mindestens einen Monat im Voraus ein Ticket einreichen, ansonsten werden Ihnen Gebühren für eine automatische Verlängerung berechnet.
Splashtop bietet eine bessere Alternative zu TeamViewer und ist in Paketen für den individuellen Gebrauch, für Unternehmen, Bildung und IT-Support erhältlich.Jedes Paket bietet wettbewerbsfähige Preise, die Ihnen die notwendigen Funktionen bieten, und schont dabei den Geldbeutel.
LogMeIn Pro
LogMeIn Pro ist ein Remote-Desktop-Tool, das Splashtop ähnelt.Aufgrund des sehr hohen Preises eignet es sich jedoch nicht für Einzelpersonen oder kleine Unternehmen.LogMeIn Pro ist daher nur für große Unternehmen mit großen Budgets geeignet.Stattdessen sollten Sie sich nach Alternativen zu LogMeIn Pro umsehen. Dazu gehört Splashtop, das dieselben Top-Funktionen und Möglichkeiten bietet und bei dem Sie bis zu 70 % oder mehr der Abonnementkosten sparen können.
AnyDesk
AnyDesk bietet Remote-Desktop-Pakete für Einzelpersonen, kleine Teams und Unternehmen.Allerdings ist es, wie bei LogMeIn, teurer als Splashtop.Hier können Sie sehen, wie die Preise von AnyDesk im Vergleich zu Splashtop sind.Außerdem bewerten Benutzer auf Drittanbieter-Websites Splashtop durchweg als besser als AnyDesk.
GoToMyPC
GoToMyPC ist eine Remote-Desktop-Lösung, die für Einzelpersonen teuer ist, und erst recht für Teams und Unternehmen, die mehr Funktionen und Kontrollen für die Benutzerverwaltung benötigen.Sie könnten all diese Funktionen erhalten, wenn Sie sich stattdessen für Splashtop entscheiden, und Sie würden im Vergleich zu GoToMyPC 75 % bei den Abonnementkosten sparen.
GoToMyPC ist ebenfalls im Besitz von LogMeIn und bringt dieselben teuren Tarife und wiederholten Preiserhöhungen mit sich.
ConnectWise ScreenConnect
Während ScreenConnect mit vielen erweiterten Funktionen wirbt, bietet Splashtop viele davon zu einem viel niedrigeren Preis, was es zu einer besseren Alternative zu ConnectWise ScreenConnect macht.
Darüber hinaus deuten Bewertungen von ScreenConnect darauf hin, dass es manchmal sehr lange dauert, auf Eingaben zu antworten. Dies erhöht drastisch die Frustration, die man bei der Nutzung empfindet. Splashtop bietet während der Nutzung hingegen eine hohe Geschwindigkeit und HD-Qualität.
RemotePC
RemotePC verwendet eine Web-App, um die Verbindung zwischen Computern herzustellen. Dennoch hat sie, wie viele der Remote-Desktop-Lösungen auf dieser Liste, ihre Fehler. Zum Beispiel ist die Einrichtung oft schwierig und es fehlen viele Funktionen, die Sie vielleicht von den Mitbewerbern erwarten.
Als Alternative zu RemotePC hat Splashtop eine sehr geringe Einrichtungszeit und eine benutzerfreundliche Oberfläche.
Chrome Remote-Desktop
Diese Browsererweiterung mag für Nutzer von Google Chrome hilfreich sein, doch alle anderen müssen nach einer Alternative Ausschau halten. Dies schränkt die Reichweite dieser Anwendung ein, insbesondere für diejenigen, die viele verschiedene Geräte benutzen. Splashtop hingegen ist für viele verschiedene Computer, Tablets und Mobilgeräte geeignet, ohne dass Chrome erforderlich ist.
Darüber hinaus bietet Chrome Remote Desktop nicht viele erweiterte Funktionen, auch nicht als kostenlose Option.Splashtop schneidet in diesem Bereich besser ab und ist damit die beste Alternative zu Chrome Remote Desktop.
Teradici
Teradici wurde als leistungsstarkes Fernzugriffstool für Fachleute in der Medien- und Unterhaltungsbranche entwickelt und möchte eine Lösung für diejenigen bieten, die schnelle Fernverbindungen benötigen. Splashtop bietet jedoch schnelle Fernverbindungen, mit denen Sie ressourcenintensive Aufgaben wie Videobearbeitung, Grafikdesign, Animationserstellung, Programmierung und vieles mehr mit niedriger Latenz ausführen können. Auf der anderen Seite benötigt Teradici mehr Bandbreite für einen schnellen Fernzugriff.
Splashtop ist auch viel einfacher zu implementieren und bietet mehr Funktionen, was es zur besten Alternative zu Teradici macht.
Was macht Splashtop zur führenden Remote Desktop Softwarelösungen?
Bei der Bewertung von Remote-Desktop-Lösungen sind Leistung, Sicherheit und Wert entscheidend. Splashtop sticht hervor, indem es Funktionen auf Unternehmensniveau zu einem kostengünstigen Preis bietet und somit die bevorzugte Wahl für IT-Teams, MSPs und Unternehmen weltweit ist.
Hauptgründe, warum Splashtop den Markt anführt, sind:
Hochleistungsverbindungen – Streamen Sie in 4K mit bis zu 60fps mit niedriger Latenz und erweiterter Farbtreue, um reibungslose Erlebnisse für Profis und Kreative zu gewährleisten.
Robuste Sicherheit und Compliance – Alle Sitzungen sind mit SSL/AES-256-Verschlüsselung geschützt und unterstützen Unternehmensanforderungen wie SSO/SAML, SOC 2, ISO 27001, DSGVO und HIPAA-Bereitschaft.
Multi-Device- und plattformübergreifender Zugriff – Verbinden Sie sich sicher mit Windows, macOS, Linux, iOS, Android und Chromebooks, ohne die Einschränkungen von betriebssystem-spezifischen Tools.
Eingebaute IT-Support-Funktionen – Bieten Sie beaufsichtigten und Unbeaufsichtigten Fernsupport mit Funktionen wie Technikergruppierung, Sitzungsübertragung, Dateitransfer und Sitzungsaufzeichnung an.
Autonomes Endpunktmanagement – Mit Splashtop AEM erhalten IT-Teams Echtzeit-Patching, Softwareinventar, CVE-Einblicke und Automatisierung, um Compliance und Sicherheit zu gewährleisten.
Flexible Lizenzierung und Preisgestaltung – Wählen Sie aus einfachen Plänen, die mit Ihrem Unternehmen skalieren, mit vorhersehbaren Kosten und keinen versteckten Gebühren.
Splashtop kombiniert zuverlässige Leistung, starke Sicherheit und fortschrittliche Verwaltungstools mühelos. Es wird durchgehend als eine der besten Remote-Desktop-Lösungen für Organisationen bewertet, die mehr als nur grundlegenden Fernzugriff suchen.
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